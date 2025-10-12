ข่าว

กัน จอมพลัง โต้ ‘อังคณา’ ปมเปิดเสียงผี ลั่น กินเงินเดือนไทย ทำไมปกป้องเขมร

เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 15:11 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 15:11 น.
กัน จอมพลัง สวนกลับ สว.อังคณา วิจารณ์ปมเปิดเสียงผีก่อกวนชายแดนกัมพูชา

กัน จอมพลัง โต้กลับ ปมเสียงผีที่ชายแดน ซัดเดือด ‘กินเงินเดือนคนไทย ทำไมหัวใจปกป้องเขมร’ หลัง ‘สว.อังคณา’ ชี้รัฐบาลควรตระหนัก ทำให้คนหวาดกลัว อาจเข้าข่ายทรมานทางจิตวิทยา ตามอนุสัญญา CAT

จากกรณีที่ กัน จอมพลัง เปิดเสียงที่มีลักษณะคล้ายเสียงโหยหวนของผีในยามค่ำคืนที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วเพื่อกดดันชาวกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่ ขณะที่ฝั่งเขมรตีข่าวว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย และ สตรีมีครรภ์ ไม่ได้พักผ่อนและส่งผลกระทบต่อจิตใจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ประณามการกระทำนี้ว่าเป็นการก่อกวนด้วยเสียง ถือเป็นการข่มขู่และทารุณกรรมทางจิตใจรูปแบบหนึ่ง

ล่าสุด นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Angkhana Neelapaijit ว่า “ในช่วงความขัดแย้ง/ สงคราม การปล่อยให้ #อินฟลู หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปกระทำการเพื่อสร้างความกดดันหรือความหวาดกลัว ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาลโดยเฉพาะ รมต. ต่างประเทศ ถึงแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน รัฐบาลไทยควรตระหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกรายงานไปยังองค์การสหประชาชาติ วานนี้ (11 ตุลาคม) Keo Remy ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (Cambodia Human Rights Committee) ได้มีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ ระบุว่า

“คณะกรรมาธิการ ได้รับรายงานที่เชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพลเรือนที่ได้รับผลกระทบในหมู่บ้านเปรย์จัน และจ็อกเจย์ ตำบลโอเบย์จอน อำเภอโอจรอว์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ระบุว่า หน่วยทหารแห่งราชอาณาจักรไทยได้กระจายเสียงที่มีลักษณะคล้ายเสียงโหยหวนของภูตผีผ่านลำโพงขนาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 22.44 น. จนถึงเวลา 00.04 น. จากนั้นได้เปิดเสียงเครื่องยนต์อากาศยานต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 03.22 น. ถึงเวลา 03.53 น. โดยจงใจส่งเสียงไปยังชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ง #มีเจตนาเพื่อรบกวนและข่มขวัญ เสียงเหล่านี้ ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นเสียงดังแหลมสูงและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ได้ #สร้างความเดือดร้อนในการนอนหลับก่อให้เกิดความวิตกกังวลและสร้างความไม่สบายทางร่างกายในหมู่ชาวบ้าน รวมถึงสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ

การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และยั่วยุในลักษณะเช่นนี้ไม่เพียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจของพลเรือนกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังอาจนำไปสู่การยกระดับความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน การกระทำดังกล่าวไม่มีในสังคมอารยะใด ๆ และขัดแย้งโดยตรงกับหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ (These actions have no place in any civilized society and stand in direct contradiction to the principles of the United Nations Charter) ซึ่งยึดมั่นในสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อเจตนารมณ์ของ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 และ บันทึกข้อตกลง 13 ข้อของการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วม (GBC) สมัยวิสามัญระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2025″

รัฐบาลควรตระหนักว่า การทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือส่งผลกระทบต่อจิตใจของพลเรือนแม้จะเป็นคู่ขัดแย้งในสงคราม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาจเข้าข่าย #การทรมานทางจิตวิทยา (Psychological Torture) ตามอนุสัญญา CAT ที่ประเทศไทยเป็นภาคี อยากฟังว่ารัฐบาลจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรในเวทีระดับโลก

สว.อังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา แนะรัฐบาลปมกัน จอมพลัง เปิดเสียงผีใส่เขมร
ภาพจาก Facebook : Angkhana Neelapaijit

ต่อมา กัน จอมพลัง ออกมาโต้กลับ กรณีเปิดเสียงโหยหวนคล้ายผี ระบุว่า “มันก็จะมีพวกขัดเหมือนเคย วิธีคนอื่นไม่ถูกแต่ตัวเองนิ่งเฉย ร้องอย่าทำเขมรอย่างนั้นอย่างนี้ปกป้องเขมร แต่พอไทยโดนเงียบกริบงงทำงานให้ใคร กินเงินเดือนจากคนไทย แต่ทำไมหัวใจปกป้องเขมร” และ “มีตำแหน่งฟอมแอคมาเลย ออกตัวแรงจัดแต่ดันเหยียบกล้วยลื่นล้มโดนรถทัวร์ทับซะแบน”

กัน จอมพลัง โต้กลับ สว.อังคณา
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 15:11 น.| อัปเดต: 12 ต.ค. 2568 15:11 น.
