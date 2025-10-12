ข่าว

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้ประโยชน์ทำร้ายไทย

54
กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน

งานเข้า! กัน จอมพลัง อัปเดต เขรมเตรียมเล่นข่าว ผู้ทรงเกียรติเตือนเปิดเสียงผีใส่กัมพูชา ลั่น เราก็ถูกกระทำ-เก่งแต่กับคนไทย ล่าสุดประกาศจัดเทศกาลหนังชายแดนต่อ ภาพชัด-เสียงดัง ตั้งแต่หัวค่ำยันเช้า

จากกรณีที่ กัน จอมพลัง ออกมาโต้กลับปมเปิดเสียงลักษณะคล้ายผีโหยหวนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกัมพูชา หลังจากที่ นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา มองว่า รัฐบาลควรตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อจิตใจของพลเรือนแม้จะเป็นคู่ขัดแย้งในสงคราม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาจเข้าข่ายการทรมานทางจิตวิทยา ตามอนุสัญญา CAT ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ อีกครั้ง ระบุว่า “เขมรรับลูกทันทีหลัง ผู้ทรงเกียรติออกมาเตือนอินฟลูเปิดเสียงผีใส่กัมพูชาอาจเข้าละเมิดสิทธิมนุษยชน ตอนนี้เขมรเอาข้อความของผู้ทรงเกียรติไปใช้ประโยชน์สนับสนุนฝั่งเขมรทันที เป็นไงครับผู้ทรงเกียรติห่วงสิ่งที่ผมทำเขมรจะเอาไปใช้แต่สิ่งที่ท่านทำเขมรเอาไปใช้แล้ว”

พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “วิธีคนนั้นคนนี้ไม่ถูก ได้มองดูวิธีตัวเองไหมครับว่าถูกรึเปล่า วันนี้เขมรละเมิดเต็มไปหมดได้ออกมาต่อสู้อะไรบ้าง คนไทยถูกกระทำเต็มไปหมดออกมาปกป้องใครบ้างเก่งแต่กับคนไทย ยังรู้ตัวเองอยู่ไหมครับว่ากินเงินเดือนประเทศไทย”
กัน จอมพลัง ชี้หลัง อังคณา สงสารเปิดเสียงผีใส่คนเขมรถูกเอาไปทำข่าว
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

นอกจากนี้ ยังอัปเดตเพิ่มเติมว่า “คืนที่ 3 วันนี้เตรียมรับชมเทศกาลภาพยนตร์ริมชายแดนครั้งที่ 1 ภาพชัดเครื่องเสียงดังเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง มีหนังฉายตั้งแต่หัวค่ำยันเช้า หนังไฮไลท์เป็นหนังเขมรหนีตุยขอพึ่งใบบุญประเทศไทย”

ก่อนหน้านี้ เจ้าตัว ออกมาโต้กลับ นางอังคณา นีละไพจิตร มองว่า “มันก็จะมีพวกขัดเหมือนเคย วิธีคนอื่นไม่ถูกแต่ตัวเองนิ่งเฉย ร้องอย่าทำเขมรอย่างนั้นอย่างนี้ปกป้องเขมร แต่พอไทยโดนเงียบกริบงงทำงานให้ใคร กินเงินเดือนจากคนไทย แต่ทำไมหัวใจปกป้องเขมร” และ “มีตำแหน่งฟอมแอคมาเลย ออกตัวแรงจัดแต่ดันเหยียบกล้วยลื่นล้มโดนรถทัวทับซะแบน”

กัน จอมพลัง เตรียมฉายหลังชายแดนเขมร
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง โต้กลับ สว.อังคณา
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

54
