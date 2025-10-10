หญิงหัวร้อนใช้กระเป๋าฟาดหัว พนง. ก่อนถูกจับ-นอนกองกับพื้น รู้เหตุผลทำคนส่ายหัว
หญิงจีนคลั่ง! ไม่ยอมให้ตรวจกระเป๋า คว้ากระเป๋าถือไล่ฟาดหัวพนักงานรถไฟใต้ดิน สุดท้ายโดนรวบ-นอนแผ่กลางสถานี บริษัทเอ่ยชมที่อดทนอดกลั้น-มอบรางวัลให้
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานกรณีของหญิงสาวรายหนึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่งและปฏิเสธที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋าก่อนเข้าสู่สถานีรถไฟใต้ดิน ก่อนจะใช้กระเป๋าถือของเธอเป็นอาวุธไล่ทุบตีพนักงานอย่างบ้าคลั่ง ล่าสุด ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สถานีรถไฟใต้ดินพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในเมืองเซินเจิ้น คลิปวิดีโอขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งพยายามจะเดินเข้าสู่ระบบรถไฟใต้ดิน แต่ได้ปฏิเสธที่จะนำกระเป๋าเข้าเครื่องสแกนเพื่อตรวจความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จึงพยายามเข้ามาเจรจา แต่เธอกลับแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง และใช้กระเป๋าถือของเธอไล่ฟาดและทุบตีพนักงานตรวจความปลอดภัย จนเสื้อของพนักงานคนหนึ่งถูกตีจนขาด พนักงานอีกคนที่พยายามจะเข้าระงับเหตุก็ถูกเธอใช้กระเป๋าฟาดเข้าไปที่ศีรษะ
หลังจากที่เธอไล่ทำร้ายพนักงานอยู่พักหนึ่ง เจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ท่าเข้าจับกุมและควบคุมตัวเธอไว้ได้ แต่หลังจากนั้นเธอก็ล้มตัวลงนอนกับพื้นและไม่ยอมขยับไปไหน
จากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทรถไฟใต้ดินเซินเจิ้นได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการ ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าหญิงสาวผู้ก่อเหตุถูกลงโทษด้วยการควบคุมตัวในสถานที่กักกันแล้ว
ส่วนบริษัทรถไฟใต้ดินเซินเจิ้น ออกแถลงการณ์ชื่นชมพนักงานตรวจความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ระบุว่าพนักงานแสดง “ความอดทนอดกลั้น และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบ” และตัดสินใจที่จะมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานคนดังกล่าว
ข้อมูลจาก : stheadline
