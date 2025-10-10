อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 11 ต.ค. 68

11 ตุลาคม 2568 เวลา 07.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร อาร์เจนตินา VS เวเนซุเอลา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม2568 เวลา 10700 น.
- สนาม : เอสตาดิโอ โมนูเมนตัล
- ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
วิเคราะห์บอล อาร์เจนตินา – เวเนซุเอลา
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อารNเจนตินา
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพฟ้าขาว ภายใต้การคุมทีมของ ลิโอเนล สคาโลนี่ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ, นาฮูเอล โมลิน่า, คริสเตียน โรเมโร่, นิโคลัส โอตาเมนดี้, นิโคลัส ทากลาฟลิโก้, ฟรังโก้ มาสตันตูโอโน่, โรดริโก้ เดอ ปอล, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, นิโก้ กอนซาเลซ, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ และ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
เวเนซุเอลา
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือชั่วคราว ออสวัลโด้ วิซคาร์รอนโด เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โจเอล กราเตโรล, โจน อารัมบูรู, นาฮูเอล เฟอร์ราเรซี่, คาร์ลอส วิวาส, หลุยส์ บัลโบ, เรนเน่ วิวาส, เอนแดร์ เอเชนิเก้, คริสเตียน คาสเซเรส จูเนียร์, เคอร์วิน อันดราเด, เตลัสโก้ เซโกเวีย และ เควิน เคลซี่
สถิติการพบกันของ อาร์เจนตินา – เวเนซุเอลา
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 04/09/25 อาร์เจนตินา 3-0 เวเนซุเอลา (คัดบอลโลก)
- 10/10/24 เวเนซุเอลา 1-1 อาร์เจนตินา (คัดบอลโลก)
- 25/03/22 อาร์เจนตินา 3-0 เวเนซอุเอลา (คัดบอลโลก)
- 02/09/21 เวเนซุเอลา 1-3 อาร์เจนตินา (คัดบอลโลก)
- 28/06/19 เวเนซุเอลา 0-2 อาร์เจนตินา (โกปา เดล เรย์)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อาร์เจนตินา
- 10/09/25 แพ้ เอกวาดอร์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ อาร์เจนตินา 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/06/25 เสมอ โคลอมเบีย 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 ชนะ ชิลี 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 26/03/25 ชนะ บราซิล 4-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เวเนซุเอลา
- 10/09/25 แพ้ โคลอมเบีย 3-6 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 แพ้ อาร์เจนตินา 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/06/25 แพ้ อุรุกวัย 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/06/25 ชนะ โบลิเวีย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 26/03/25 ชนะ เปรู 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เจนตินา (4-4-2) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ, นาฮูเอล โมลิน่า, คริสเตียน โรเมโร่, นิโคลัส โอตาเมนดี้, นิโคลัส ทากลาฟลิโก้, ฟรังโก้ มาสตันตูโอโน่, โรดริโก้ เดอ ปอล, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, นิโก้ กอนซาเลซ, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ และ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ
เวเนซุเอลา (5-4-1) : โจเอล กราเตโรล (GK) – โจน อารัมบูรู, นาฮูเอล เฟอร์ราเรซี่, คาร์ลอส วิวาส, หลุยส์ บัลโบ, เรนเน่ วิวาส – เอนแดร์ เอเชนิเก้, คริสเตียน คาสเซเรส จูเนียร์, เคอร์วิน อันดราเด, เตลัสโก้ เซโกเวีย – เควิน เคลซี่
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
อาร์เจนตินา 2-0 เวเนซุเอลา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: