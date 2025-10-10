ข่าวกีฬาฟุตบอล

อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 11 ต.ค. 68

51

11 ตุลาคม 2568 เวลา 07.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด กระชับมิตร อาร์เจนตินา VS เวเนซุเอลา ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เจนตินา พบ เวเนซุเอลา
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม2568 เวลา 10700 น.
  • สนาม : เอสตาดิโอ โมนูเมนตัล
  • ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต

วิเคราะห์บอล อาร์เจนตินา – เวเนซุเอลา

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อารNเจนตินา

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพฟ้าขาว ภายใต้การคุมทีมของ ลิโอเนล สคาโลนี่ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ, นาฮูเอล โมลิน่า, คริสเตียน โรเมโร่, นิโคลัส โอตาเมนดี้, นิโคลัส ทากลาฟลิโก้, ฟรังโก้ มาสตันตูโอโน่, โรดริโก้ เดอ ปอล, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, นิโก้ กอนซาเลซ, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ และ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ

Credit : AFA – Selección Argentina

เวเนซุเอลา

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือชั่วคราว ออสวัลโด้ วิซคาร์รอนโด เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โจเอล กราเตโรล, โจน อารัมบูรู, นาฮูเอล เฟอร์ราเรซี่, คาร์ลอส วิวาส, หลุยส์ บัลโบ, เรนเน่ วิวาส, เอนแดร์ เอเชนิเก้, คริสเตียน คาสเซเรส จูเนียร์, เคอร์วิน อันดราเด, เตลัสโก้ เซโกเวีย และ เควิน เคลซี่

Credit : X @FVF_Oficial

สถิติการพบกันของ อาร์เจนตินา – เวเนซุเอลา

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 04/09/25 อาร์เจนตินา 3-0 เวเนซุเอลา (คัดบอลโลก)
  • 10/10/24 เวเนซุเอลา 1-1 อาร์เจนตินา (คัดบอลโลก)
  • 25/03/22 อาร์เจนตินา 3-0 เวเนซอุเอลา (คัดบอลโลก)
  • 02/09/21 เวเนซุเอลา 1-3 อาร์เจนตินา (คัดบอลโลก)
  • 28/06/19 เวเนซุเอลา 0-2 อาร์เจนตินา (โกปา เดล เรย์)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อาร์เจนตินา

  • 10/09/25 แพ้ เอกวาดอร์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ อาร์เจนตินา 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/06/25 เสมอ โคลอมเบีย 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 ชนะ ชิลี 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 26/03/25 ชนะ บราซิล 4-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เวเนซุเอลา

  • 10/09/25 แพ้ โคลอมเบีย 3-6 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ อาร์เจนตินา 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/06/25 แพ้ อุรุกวัย 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/06/25 ชนะ โบลิเวีย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 26/03/25 ชนะ เปรู 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : AFA – Selección Argentina

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เจนตินา (4-4-2) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ, นาฮูเอล โมลิน่า, คริสเตียน โรเมโร่, นิโคลัส โอตาเมนดี้, นิโคลัส ทากลาฟลิโก้, ฟรังโก้ มาสตันตูโอโน่, โรดริโก้ เดอ ปอล, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, นิโก้ กอนซาเลซ, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ และ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ

เวเนซุเอลา (5-4-1) : โจเอล กราเตโรล (GK) – โจน อารัมบูรู, นาฮูเอล เฟอร์ราเรซี่, คาร์ลอส วิวาส, หลุยส์ บัลโบ, เรนเน่ วิวาส – เอนแดร์ เอเชนิเก้, คริสเตียน คาสเซเรส จูเนียร์, เคอร์วิน อันดราเด, เตลัสโก้ เซโกเวีย – เควิน เคลซี่

Credit : X @FVF_Oficial

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร

อาร์เจนตินา 2-0 เวเนซุเอลา

 

ต่างชาติทำคลิปชมคนไทยใช้ “บีทีเอส-เอ็มอาร์ที” เป็นระเบียบ ไร้เสียงโวยวาย สุดจะมีอารยะ

อย. เตือนภัย กินเยลลี่มากไป ลำไส้อักเสบ ถึงตายได้

เบลเยียม พบ มาซิโดเนียเหนือ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

ภิรดา บุญนี้บารมีปู่ ปล่อยแนวทางเลขเด็ดงวด 16 ตุลาคม 2568 ชุดเต็ม ฟันเลขเด่น 3 พร้อมเลขท้าย 2 ตัว 39-34-38 คอหวยเริ่มหาซื้อบนแผง เลขเด็ด

โค้งแรกแรง! แม่น้ำหนึ่ง ปล่อยเลขเด็ด 16/10/68 ฟันธง 3 เด่น

สวีเดน พบ สวิตเซอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

เลขเด็ด

แฟนๆ แห่ส่อง ทะเบียนรถ ยิว ฉัตรมงคล ถูกชนวันเดียวกับดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์

เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “มาเรีย โครินา มาชาโด” คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพ “ทรัมป์” อด

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงคนตกหล่น เตรียมเปิด คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตก และจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เศรษฐกิจ

ข่าวดี! รัฐบาลจัด “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 ลงทะเบียนไม่ทันรอบแรก แก้ตัวได้

ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อขึ้นรับ ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม บันเทิง

ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อรับป.โทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม เจ้าตัวยังเขิน

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568ใครได้หยุดบ้าง เศรษฐกิจ

ข่าวดี วันหยุดยาว 11-13 ต.ค. 68 ใครได้หยุดบ้าง? วันนวมินทรมหาราช

สมัครงานแล้วเงียบกริบ? ไม่ใช่เพราะไม่เก่ง แต่เรซูเม่ถูกปัดตกเพราะ AI เศรษฐกิจ

สมัครงานแล้วเงียบกริบ? ไม่ใช่ไม่เก่ง แต่เรซูเม่ถูกปัดตกเพราะ AI

ความคืบหน้ากรณีคลิปไวรัลชายตั้งกล้องเตะแมว ล่าสุดร้านเจ้เล้งออกแถลงการณ์ปลดพ้นสภาพพนักงานทันที ด้าน WDT แจ้งกำลังขึ้นศาลดอนเมืองวันนี้ ข่าว

ไม่รอด! เจ้เล้ง ไล่ออกแล้ว พนง.หนุ่มเตะแมวปลิว ล่าสุดถูกนำตัวขึ้นศาล

บันเทิง

พี่สาวยิว เดือด แม่เกตุ ขู่สั่งเก็บน้องชาย ลั่น ที่เงียบเพราะเซฟความรู้สึก เจนนี่-หลานสาว

กลุ่มอดีตลูกศิษย์ร้องเรียนพฤติกรรมคริสตจักรแห่งหนึ่ง อ้างใช้ไฟพระวิญญาณไล่ผี-สร้างความกลัว ด้านประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ยันไบเบิลไม่มีคำสอนเช่นนี้ ข่าว

อดีตสมาชิกแฉ “คริสตจักร” อ้าง “พิธีไล่ผีด้วยไฟ” ชี้ ไม่มีคำสอนนี้ในไบเบิล

ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น ข่าว

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุไม่ให้ลอกท่อ

