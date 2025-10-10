เปิดโลก ‘ชูการ์เบบี้’ อาชีพเดตชายแก่ ทำเงินหลักแสน กินหรูอยู่แพง 6 กฎเหล็ก ห้ามหลงรักแขก

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 10:40 น.
56
“คอนนี่ คีสต์” หญิงชาวอังกฤษเล่าประสบการณ์ในวงการชูการ์แด๊ดดี้ มีลูกค้าราว 65 คน-ครึ่งหนึ่งแต่งงานแล้ว เผยเคล็ดลับคือต้องไม่ตกหลุมรัก มีเซ็กซ์กับคนแก่ได้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวของ คอนนี่ คีสต์ หญิงชาวอังกฤษวัย 36 ปี ทำอาชีพ “ชูการ์เบบี้” ซึ่งทำให้เธอมีรายได้สูงถึง 3,000 ปอนด์ต่อเดือน ประมาณ 138,000 บาท แลกกับการไปเที่ยวพักผ่อนในโรงแรมหรู รับประทานอาหารในร้านอาหารชั้นนำ และรับของขวัญราคาแพงจาก “ลูกค้า” ชายสูงวัยผู้มั่งคั่ง

คอนนี่ เริ่มอาชีพนี้เมื่อ 4 ปีก่อน เล่าว่าปัจจุบันเธอมีลูกค้าประมาณ 65 คน ครึ่งหนึ่งเป็นชายที่แต่งงานแล้ว เธอได้นิยามอาชีพ “ชูการ์เบบี้” ว่าคือการได้รับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ จากชายสูงวัยที่ร่ำรวยกว่า เพื่อแลกกับการเป็นเพื่อน ความใกล้ชิด หรือบริการทางเพศ

“พื้นฐานแล้วฉันเหมือนเป็นนายจ้างตัวเอง ได้เลือกว่าจะทำงานกับใคร ทำงานเมื่อไหร่ และจะคิดค่าบริการเท่าไหร่ ในมุมมองนั้นมันให้อำนาจกับฉันมาก ฉันได้กินเยอะและดื่มเยอะมาก มักจะมีคนพาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงเครื่องดื่มเสมอ ซึ่งมันไม่ค่อยดีต่อรอบเอวเท่าไหร่”

เมื่อพูดถึงแง่มุมของความสัมพันธ์ทางกาย คอนนี่เล่าอย่างตรงไปตรงมาว่า “ฉันมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่ฉันรู้สึกว่าไม่น่าดึงดูดค่ะ ฉันจะดื่มสักหน่อยซึ่งมันช่วยให้ง่ายขึ้น บางครั้งฉันก็มีความสุข บางครั้งก็ไม่ ผู้ชายบางคนเก่งเรื่องบนเตียง บางคนก็ไม่”

เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เธอทำงานนี้ได้คือการไม่ตกหลุมรักลูกค้า ซึ่งเธอระบุว่าอายุที่แตกต่างเป็นปัจจัยสำคัญ “ลูกค้าส่วนใหญ่แก่กว่าฉันอยู่แล้ว พอคุณต้องมีความสัมพันธ์กับคนอายุ 60 หรือ 70 ในขณะที่คุณอยู่ช่วงวัย 30 กลางๆ คุณจะรู้ว่ามันไม่มีทางพัฒนาเป็นความรักได้อยู่แล้ว มันไม่ใช่ทางเลือก”

แม้เป็น “ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางศีลธรรม” แต่เธอก็ให้มุมมองว่า “ผู้ชายสามารถรักภรรยาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยาได้ แต่ก็ยังสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้เช่นกัน พวกเขาแค่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางกายกับภรรยา ซึ่งนั่นคือจุดที่ฉันเข้ามา แต่เธอขีดเส้นชัดเจนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชายที่แต่งงานแล้วที่อยู่ในวัยเดียวกับเธอ

คอนนี่กล่าวว่าเคล็ดลับความสำเร็จในอาชีพนี้คือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเธอยึดถือเป็น “กฎเหล็ก” 6 ข้อ ได้แก่ 1. ต้องไม่ตกหลุมรักแขก 2. สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ดึงดูดทางเพศได้ และต้องแสดงออกว่ามีความสุข 3. ต้องตั้งขอบเขตและกล้าปฏิเสธ 4. ต้องชอบเงิน 5. ต้องมีความสุขกับการพบปะผู้คนใหม่ๆ และ 6. ต้องมั่นใจพอที่จะเปลือยกายต่อหน้าคนที่เพิ่งพบกัน

แม้จะดูเป็นอาชีพที่สวยหรู แต่คอนนี่ก็ยอมรับว่างานของเธออาจ “อันตราย” และทำให้ “โดดเดี่ยว” ซึ่งเธอต้องยอมแลกกับการไม่มีความสัมพันธ์ที่จริงจัง ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายบนเรือลำเล็กในเมืองบริสตอล และเขียนบล็อกเล่าประสบการณ์ของเธอ โดยหวังว่าวันหนึ่งจะได้ลงหลักปักฐานและมีความสัมพันธ์เหมือนคนทั่วไป

เปิดโลก 'ชูการ์เบบี้' อาชีพเดตชายแก่ ทำเงินหลักแสน กินหรูอยู่แพง 6 กฎเหล็ก มีเซ็กซ์คนแก่

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

