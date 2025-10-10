ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อรับป.โทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม เจ้าตัวยังเขิน

ร่วมยินดี! ก้อง ห้วยไร่ ขึ้นแท่นเป็นมหาบัณฑิต ม.นครพนม เจ้าตัวเตรียมแต่งชุดหล่อขึ้นรับปริญญาโทกิตติมศักดิ์ ลั่น “ผมเองก็เขิน” วอนชาวเน็ตคอมเมนต์เชิงบวก
ดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียว สำหรับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชน อย่าง ก้อง ห้วยไร่ ที่ไม่เพียงแต่จะร้องเพลงมอบความสุขให้แฟน ๆ อย่างเดียวเท่านั้น เขายังทำดีบริจาคเงิน-ช่วยเหลือผู้คนมากมายมาโดยตลอด
ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งได้รับข่าวดีว่ากำลังจะได้เป็น มหาบัณฑิต ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศเอาไว้ทางหน้าเพจหลัก ระบุว่า “มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2567 นายอัครเดช ยอดจำปา (ก้อง ห้วยไร่) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม”
ทาง ก้อง ห้วยไร่ ได้แชร์โพสต์ประกาศข่าวดีจากทางเพจมหาวิทยาลัยมาไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมแคปชั่นระบุว่า “คือผมก็เขิลแหละ แต่ผมจะแต่งตัวให้หล่อที่สุด เพื่อไปรับเกียรติครั้งนี้ ทุกคนเข้าไปแสดงความเห็นในเชิงบวกให้ผมหน่อยครั[ ส่วนใครจะแสดงความคิดเห็นในเชิงลบให้ทำได้แต่อย่าโพสต์สาธารณะ ให้แชร์แบบเฉพาะเพื่อนแล้วบอกว่าอารายย” ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีทั้งจากคนในวงการ รวมถึงเหล่าแฟนคลับด้วย
อ้างอิงจาก : FB ก้อง ห้วยไร่, Nakhon Phanom University Thailand
