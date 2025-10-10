ข่าวดี วันหยุดยาว 11-13 ต.ค. 68 ใครได้หยุดบ้าง? วันนวมินทรมหาราช
เข้าสู่เดือนตุลาคม หลายคนเริ่มวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว ช่วงสุดสัปดาห์นี้ มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน คือวันเสาร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 เป็นโอกาสดีที่จะได้พักผ่อนหรือออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ
วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568ใครได้หยุดบ้าง?
วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 ถือเป็น “วันนวมินทรมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี
สรุปหน่วยงานที่ได้หยุด-ไม่หยุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2568
- หน่วยงานราชการ: หยุดทำการ
- บริษัทเอกชน: ส่วนใหญ่หยุดตามประกาศวันหยุดราชการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท
- โรงเรียน: หยุดการเรียนการสอน
- ธนาคาร: หยุดทำการทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าที่อาจเปิดให้บริการ (ควรตรวจสอบกับธนาคารโดยตรง)
- ไปรษณีย์ไทย: ทั่วไป ไม่หยุด ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งการรับฝากและนำจ่ายพัสดุ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เนื่องจากวันหยุดตรงกับวันจันทร์ จึงทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมน่าสนใจช่วงหยุดยาวเดือนตุลาคม
เดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว หรือที่เรียกว่า “ปลายฝนต้นหนาว” ทำให้บรรยากาศดี อากาศเย็นสบาย และธรรมชาติมีความเขียวชอุ่มสวยงามเป็นพิเศษ จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ
สัมผัสธรรมชาติ ทะเลหมอก
- ภูกระดึง (เลย) และ ภูลังกา (พะเยา) 2 อุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่เริ่มกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินป่าพิชิตยอดเขา สัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมทะเลหมอกยามเช้า
- ปางอุ๋ง (แม่ฮ่องสอน) และ แม่กำปอง (เชียงใหม่) หมู่บ้านบรรยากาศดีท่ามกลางขุนเขา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ จิบกาแฟชมวิวสายหมอก ไอเย็นที่ลอยเหนือทะเลสาบ
- เขาตะเคียนโง๊ะ (เพชรบูรณ์) จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้ง
เดินทางต่างประเทศชมใบไม้เปลี่ยนสี
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ช่วงเดือนตุลาคมถือเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามของหลายประเทศในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ
- ญี่ปุ่น: เมืองต่างๆ ในภูมิภาคฮอกไกโด เช่น ซัปโปโร และเมืองออนเซ็นอย่างโจซังเค เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี
- เกาหลีใต้: อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน และเกาะนามิ เริ่มมีใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม แดง สลับกันไปอย่างสวยงาม
- จีน: อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่งดงามราวกับภาพวาด ด้วยทะเลสาบสีฟ้าใสตัดกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี
ไม่ว่าจะเลือกพักผ่อนในประเทศหรือเดินทางไปต่างแดน ขอให้ทุกคนมีความสุข เดินทางโดยสวัสดิภาพในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับ
