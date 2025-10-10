เศรษฐกิจ

ข่าวดี วันหยุดยาว 11-13 ต.ค. 68 ใครได้หยุดบ้าง? วันนวมินทรมหาราช

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 15:01 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 15:01 น.
71
วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568ใครได้หยุดบ้าง

เข้าสู่เดือนตุลาคม หลายคนเริ่มวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว ช่วงสุดสัปดาห์นี้ มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน คือวันเสาร์ที่ 11 ถึงวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 เป็นโอกาสดีที่จะได้พักผ่อนหรือออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568ใครได้หยุดบ้าง?

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 ถือเป็น “วันนวมินทรมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี

สรุปหน่วยงานที่ได้หยุด-ไม่หยุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2568

  • หน่วยงานราชการ: หยุดทำการ
  • บริษัทเอกชน: ส่วนใหญ่หยุดตามประกาศวันหยุดราชการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท
  • โรงเรียน: หยุดการเรียนการสอน
  • ธนาคาร: หยุดทำการทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าที่อาจเปิดให้บริการ (ควรตรวจสอบกับธนาคารโดยตรง)
  • ไปรษณีย์ไทย: ทั่วไป ไม่หยุด ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งการรับฝากและนำจ่ายพัสดุ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เนื่องจากวันหยุดตรงกับวันจันทร์ จึงทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน

ข่าวดี วันหยุดยาว 11-13 ต.ค. 68 ใครได้หยุดบ้าง? วันนวมินทรมหาราช

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมน่าสนใจช่วงหยุดยาวเดือนตุลาคม

เดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว หรือที่เรียกว่า “ปลายฝนต้นหนาว” ทำให้บรรยากาศดี อากาศเย็นสบาย และธรรมชาติมีความเขียวชอุ่มสวยงามเป็นพิเศษ จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ

สัมผัสธรรมชาติ ทะเลหมอก

  • ภูกระดึง (เลย) และ ภูลังกา (พะเยา) 2 อุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่เริ่มกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินป่าพิชิตยอดเขา สัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมทะเลหมอกยามเช้า
  • ปางอุ๋ง (แม่ฮ่องสอน) และ แม่กำปอง (เชียงใหม่) หมู่บ้านบรรยากาศดีท่ามกลางขุนเขา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ จิบกาแฟชมวิวสายหมอก ไอเย็นที่ลอยเหนือทะเลสาบ
  • เขาตะเคียนโง๊ะ (เพชรบูรณ์) จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้ง

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ยามเช้า

เดินทางต่างประเทศชมใบไม้เปลี่ยนสี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ช่วงเดือนตุลาคมถือเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามของหลายประเทศในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ

  • ญี่ปุ่น: เมืองต่างๆ ในภูมิภาคฮอกไกโด เช่น ซัปโปโร และเมืองออนเซ็นอย่างโจซังเค เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี
  • เกาหลีใต้: อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน และเกาะนามิ เริ่มมีใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม แดง สลับกันไปอย่างสวยงาม
  • จีน: อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่งดงามราวกับภาพวาด ด้วยทะเลสาบสีฟ้าใสตัดกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี

เที่ยวญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2568

ไม่ว่าจะเลือกพักผ่อนในประเทศหรือเดินทางไปต่างแดน ขอให้ทุกคนมีความสุข เดินทางโดยสวัสดิภาพในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

แฟนๆ แห่ส่อง ทะเบียนรถ ยิว ฉัตรมงคล ถูกชนวันเดียวกับดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

2 นาที ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “มาเรีย โครินา มาชาโด” คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพ “ทรัมป์” อด

34 นาที ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงคนตกหล่น เตรียมเปิด คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตก และจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เศรษฐกิจ

ข่าวดี! รัฐบาลจัด “คนละครึ่งพลัส” เฟส 2 ลงทะเบียนไม่ทันรอบแรก แก้ตัวได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อขึ้นรับ ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม บันเทิง

ยินดี! ก้อง ห้วยไร่ เตรียมแต่งหล่อรับป.โทกิตติมศักดิ์ ม.นครพนม เจ้าตัวยังเขิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568ใครได้หยุดบ้าง เศรษฐกิจ

ข่าวดี วันหยุดยาว 11-13 ต.ค. 68 ใครได้หยุดบ้าง? วันนวมินทรมหาราช

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมัครงานแล้วเงียบกริบ? ไม่ใช่เพราะไม่เก่ง แต่เรซูเม่ถูกปัดตกเพราะ AI เศรษฐกิจ

สมัครงานแล้วเงียบกริบ? ไม่ใช่ไม่เก่ง แต่เรซูเม่ถูกปัดตกเพราะ AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความคืบหน้ากรณีคลิปไวรัลชายตั้งกล้องเตะแมว ล่าสุดร้านเจ้เล้งออกแถลงการณ์ปลดพ้นสภาพพนักงานทันที ด้าน WDT แจ้งกำลังขึ้นศาลดอนเมืองวันนี้ ข่าว

ไม่รอด! เจ้เล้ง ไล่ออกแล้ว พนง.หนุ่มเตะแมวปลิว ล่าสุดถูกนำตัวขึ้นศาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พี่สาวยิว เดือด แม่เกตุ ขู่สั่งเก็บน้องชาย ลั่น ที่เงียบเพราะเซฟความรู้สึก เจนนี่-หลานสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มอดีตลูกศิษย์ร้องเรียนพฤติกรรมคริสตจักรแห่งหนึ่ง อ้างใช้ไฟพระวิญญาณไล่ผี-สร้างความกลัว ด้านประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ยันไบเบิลไม่มีคำสอนเช่นนี้ ข่าว

อดีตสมาชิกแฉ “คริสตจักร” อ้าง “พิธีไล่ผีด้วยไฟ” ชี้ ไม่มีคำสอนนี้ในไบเบิล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ปัดเล็งดึงทักษิณเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังอื่น ข่าว

ราชทัณฑ์ จ่อดึง ‘ทักษิณ’ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในเรือนจำ แจงเหตุไม่ให้ลอกท่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ร้องอีก รู้สึกผิดแฉพฤติกรรม-บล็อก แม่เกตุ ลั่น ที่สร้างมาพังหมด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเหี้ยม! จับนักศึกษาเกาหลีใต้เรียกค่าไถ่ในกัมพูชา ทรมานจนหัวใจวายดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง เศรษฐกิจ

ชัวร์แล้ว ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ต้องเสียภาษี แนะวิธี จ่ายน้อย ไม่โดนย้อนหลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน เทคโนโลยี

ChatGPT Go เปิดตัวในไทย อัปเกรด AI ขั้นสูง ราคาถูกลง 259 บาทต่อเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ บันเทิง

ละคร-ซีรีส์ ช่อง 7HD เดือนตุลาคม เสิร์ฟหลากหลายครบรส น่าดูฮือฮาสะท้านจอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ เริ่มจาก M6.9 ที่เซบู ตามด้วย M7.6 ที่มินดาเนาวันนี้ ทำให้เกิดอาฟเตอร์ช็อกรวมกันมหาศาล และเตือนภัยสึนามิครั้งล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

จับตา! ฟิลิปปินส์ สัปดาห์เดียวเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 2 ระลอก อาฟเตอร์ช็อกรวมนับหมื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกอัปเดตอาการน้องแมวถูกชายเตะ ข่าว

อัปเดตล่าสุด แมวถูกชายโหดเตะ มีอาการกลัว แจ้งความเอาผิดแล้ว หลังคลิปทารุณแชร์ว่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว ข่าว

อัปเดตสถานการณ์ แผ่นดินไหว 7.4 เขย่าฟิลิปปินส์ ล่าสุดยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ บันเทิง

ยังไงแน่! ทนายพัฒน์ ร่วมเฟรม ขนม ศศิกานต์ ลั่นแคปชั่นแรง ชาวเน็ตรอใส่ใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 16/10/68 เลขเด็ด

ตามต่อ เลขเด็ดปฏิทินจีน ให้โชคงวด 16 ต.ค. 68 ส่องก่อนเกลี้ยงแผง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชนอัดคลิปแจง บำนาญสูตรแคร์ ที่คำนวณจากฐานเงินสมทบตลอดชีวิต ชี้คน 6 แสนคนได้เงินเพิ่มทันที วอนประชาชนช่วยทำประชาพิจารณ์หลังมีความพยายามขัดขวาง ข่าว

สส.ไอซ์ จวก มีขบวนการล้ม บำนาญสูตรใหม่ ชี้แก้เกมคนสลับ ม.33-39 ได้เงินเพิ่ม 40-60%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Philippines and Indonesia issue tsunami warnings after 7.4 magnitude quake ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีหนีตาย ฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 7.4 เตือนสึนามิ ประชาชนหนีตายอลหม่าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 15:01 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 15:01 น.
71
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนๆ แห่ส่อง ทะเบียนรถ ยิว ฉัตรมงคล ถูกชนวันเดียวกับดราม่า เจนนี่-แม่เกตุ

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
หวยลาวพัฒนา งวดประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ประกาศผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป เช็กเลข 6 ตัว และสถิติย้อนหลังได้ที่นี่

หวยลาววันนี้ 10/10/68 ตรวจหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันศุกร์

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568

เยอรมนี พบ ลักเซมเบิร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568

ฝรั่งเศส พบ อาเซอร์ไบจาน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 10 ต.ค. 68

เผยแพร่: 10 ตุลาคม 2568
Back to top button