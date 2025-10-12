มารายห์ แครี สวมเดรสผ้าไหมไทย “SIRIVANNAVARI” โดยองค์ดีไซเนอร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
มารายห์ แครี ศิลปินนักร้องระดับตำนาน ปิดโชว์ที่ประเทศไทยกระหึ่ม ! สวมเดรสผ้าไหมไทย โดยองค์ดีไซเนอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
มารายห์ แครี (Mariah Carey) ศิลปินนักร้องระดับตำนาน เจ้าของ 5 รางวัล Grammy Awards สวมใส่ชุด SIRIVANNAVARI Couture ที่ออกแบบตัดเย็บเพื่อศิลปินระดับโลกโดยเฉพาะในโชว์ชุดสุดท้ายของคอนเสิร์ต “The Celebration of MIMI : Live in Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ชุดเดรส “SIRIVANNAVARI Couture” ที่มารายห์บนวัย 56 ปี สวมใส่ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ได้ทรงออกแบบ โดยนำผลงาน “Archive” ชุดฟินาเล่สุดอลังจากแฟชั่นโชว์ Spring/Summer 2025 มาเป็นต้นแบบ
มีรายงานด้วยว่า ราชินีอาร์แอนด์บีถึงกับเจาะจงเลือกใช้ผ้าไหมไทย เพื่อเป็นการยกย่องงานฝีมือของชาติไทย ในโทนสีม่วงชมพูที่เธอโปรดปราน เนรมิตขึ้นผ่านงานตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง ใช้ผ้าไหมลายลูกแก้ว สีม่วง Magenta (สีเกสรชมพู่มะเหมี่ยว) อันหรูหรา จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พร้อมดีเทลช่วงหลัง ขึ้นโครงจีบผ้าเป็นช่อดอกไม้โดดเด่นยามเคลื่อนไหว
งานปักบนชุดที่เปล่งประกายแสงรับสปอตไลท์บนเวที คืองานปักโดยช่างฝีมือจาก SIRIVANNAVARI Atelier and Academy สตูดิโองานปักชั้นสูงของแบรนด์ ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก “ดอกรัก” ดอกไม้ร้อยพวงมาลัย ผ่านคริสตัล เลื่อม และแท่งแก้วนับหลายพันชิ้น ปักเรียงต่อกันเป็นลายเส้นสามมิติ บรรจงปักนานนับร้อยชั่วโมง เพิ่มความพิเศษด้วยงานปักตัวอักษรย่อ MC ชื่อของซุปตาร์ดิว่า เพื่อเป็นการต้อนรับและมิตรไมตรีแบบไทยในบริบทร่วมสมัย งานฝีมืออันประณีตในรายละเอียดแห่งงาน Custom Made จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI
นอกจากชุดเดรสแล้ว มารายห์ยังเจิดจรัสยิ่งขึ้นด้วยสร้อยคออันเลอค่า ชิ้นงานไฮ-จิวเวลรี ที่มีเพียงผลงานหนึ่งเดียวในโลกจาก SIRIVANNAVARI x Beauty Gems เนรมิตจากพลอยสีชมพูกลีบบัว ‘พัดพารัดชา’ (Padparadscha) ทรงหยดน้ำ สุดล้ำค่าหายากยิ่ง สร้อยเพชรน้ำเจียระไนหลากทรง ทั้งทรงกลม, สี่เหลี่ยม มูลค่าเกินร้อยล้าน เสริมให้โททัลลุค ดูโดดเด่นสมกับความเป็นนักร้องดังระดับ “ดิวา” ตำนานตัวแม่ที่ยังมีลมหายใจ.
