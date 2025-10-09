อังกฤษ พบ เวลส์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 9 ต.ค. 68

9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง อังกฤษ พบ เวลส์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร อังกฤษ VS เวลส์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : อังกฤษ พบ เวลส์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : เวมบลีย์
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล อังกฤษ – เวลส์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อังกฤษ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตคำราม ภายใต้การคุมทีมของ โธมัส ทูเคิ่ล จะไม่มีชื่อของ รีซ เจมส์ กับ แฮร์รี่ เคน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม แต่คาดว่าน่าจะมีการโรเตชั่นในบางตำแหน่ง
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ดีน เฮนเดอร์สัน, เชด สเปนซ์, เอซรี่ คอนซ่า, แดน เบิร์น, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่, เดแคลน ไรซ์, เอเลียต แอนเดอร์สัน, จาร์ร็อด โบเว่น, มอร์แกน โรเจอร์ส, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ โอลลี่ วัตกิ้นส์
เวลส์
ขณะที่ทีมเยือน ทัพมังกรแดง ของกุนซือ เคร้ก เบลลามี่ ก็จะไม่มีชื่อของ ดาเนี่ยล เจมส์ และ อารอน แรมซี่ย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คาร์ล ดาร์โลว์, เนโก วิลเลี่ยมส์, คริส เมแฟม, โจ โรดอน, เบน เดวีส, จอร์แดน เจมส์, อีธาน อัมปาดู, เบรนแนน จอห์นสัน, แฮร์รี่ วิลสัน, ซอร์บา โธมัส และ เดวิด บรู๊กส์
สถิติการพบกันของ อังกฤษ พบ เวลส์
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 29/11/22 เวลส์ 0-3 อังกฤษ (ฟุตบอลโลก 2022)
- 08/10/20 อังกฤษ 3-0 เวลส์ (กระชับมิตร)
- 16/06/16 อังกฤษ 2-1 เวลส์ (ยูโร 2016)
- 06/09/11 อังกฤษ 1-0 เวลส์ (คัดยูโร)
- 26/03/11 เวลส์ 0-2 อังกฤษ (คัดยูโร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อังกฤษ
- 09/09/25 ชนะ เซอร์เบีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 ชนะ อันดอร์รา 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 แพ้ เซเนกัล 1-3 (กระชับมิตร)
- 07/06/25 ชนะ อันดอร์รา 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 24/03/25 ชนะ ลัตเวีย 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เวลส์
- 09/09/25 แพ้ แคนาดา 0-1 (กระชับมิตร)
- 04/09/25 ชนะ คาซัคสถาน 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 แพ้ เบลเยียม 3-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 ชนะ ลิกเตนสไตน์ 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 25/03/25 เสมอ มาซิโดเนียเหนือ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อังกฤษ (4-2-3-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – เชด สเปนซ์, เอซรี่ คอนซ่า, แดน เบิร์น, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ – เดแคลน ไรซ์, เอเลียต แอนเดอร์สัน – จาร์ร็อด โบเว่น, มอร์แกน โรเจอร์ส, แอนโธนี่ กอร์ดอน – โอลลี่ วัตกิ้นส์
เวลส์ (4-2-3-1) : คาร์ล ดาร์โลว์ (GK) – เนโก วิลเลี่ยมส์, คริส เมแฟม, โจ โรดอน, เบน เดวีส – จอร์แดน เจมส์, อีธาน อัมปาดู – เบรนแนน จอห์นสัน, แฮร์รี่ วิลสัน, ซอร์บา โธมัส – เดวิด บรู๊กส์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
อังกฤษ 3-1 เวลส์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: