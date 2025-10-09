ช็อก “อาร์ตูโร่ กัตติ จูเนียร์” ลูกชายตำนานมวยดัง ดับปริศนาวัย 17 ซ้ำรอยพ่อ
วงการมวยโลกเศร้า “อาร์ตูโร่ กัตติ จูเนียร์” ทายาทตำนานแชมป์โลก เสียชีวิตในวัย 17 ปีที่เม็กซิโก ย้อนรอยโศกนาฏกรรมของผู้เป็นพ่อที่จากไปอย่างเป็นปริศนา
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวเศร้า อาร์ตูโร่ กัตติ จูเนียร์ ลูกชายของ อาร์ตูโร่ กัตติ ตำนานนักชกผู้ล่วงลับและสมาชิกหอเกียรติยศ ได้เสียชีวิตลงในวัยเพียง 17 ปี โดยสมาคมมวยโลก (WBA) และบุคคลใกล้ชิดได้ออกมายืนยันข่าวดังกล่าวแล้ว
มีรายงานว่าร่างของ กัตติ จูเนียร์ ถูกพบในประเทศเม็กซิโก ซึ่งเขาอาศัยอยู่กับแม่ อแมนดา ร็อดริเกซ ภรรยาม่ายของกัตติ ซีเนียร์ แต่ตอนนี้สาเหตุของการเสียชีวิตยังไม่เป็นที่แน่ชัด ด้านองค์กรมวยต่างๆ เช่น สภามวยโลก (WBC) และบุคคลในวงการต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไป
สำหรับการตายของ กัตติ จูเนียร์ ถือเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่ง เนื่องจากเขากำลังเดินตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อในฐานะนักมวยสากลสมัครเล่น มีความฝันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก่อนจะเทิร์นโปรในอนาคต
โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นคล้ายกับเรื่องราวของผู้เป็นพ่อ อาร์ตูโร่ กัตติ ซีเนียร์ ซึ่งเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในวัย 37 ปี ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2552 ขณะที่ กัตติ จูเนียร์ มีอายุเพียง 10 เดือน
ในตอนแรก ทางการบราซิลตั้งข้อหาฆาตกรรมกับ อแมนดา ร็อดริเกซ ภรรยาของเขา แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนผลการชันสูตรว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ทำให้ข้อหาทั้งหมดถูกยกเลิกไปในที่สุด
