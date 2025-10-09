เงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนตุลาคม 68 โอนเข้าบัญชี 10 ต.ค. นี้

เดือนนี้รัฐโอนพร้อมกัน 3 สิทธิ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, เบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได, เบี้ยผู้พิการ กำหนดจ่าย ศุกร์ 10 ต.ค. 68
เดินทางเข้าสู่เดือนตุลาคม 2568 รัฐบาลยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง อย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดวันโอนเงินช่วยเหลือสำหรับ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีพร้อมกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
เงินเข้าวันไหน ใครได้เท่าไหร่?
สำหรับเดือนตุลาคม 2568 เงินช่วยเหลือทั้ง 3 กลุ่ม จะโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ใน วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินดังนี้
1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- ได้รับ : 600 บาท
- สำหรับ : เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ในครัวเรือนที่มีรายได้ตามเกณฑ์
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายตามขั้นบันได)
- อายุ 60-69 ปี : รับ 600 บาท
- อายุ 70-79 ปี : รับ 700 บาท
- อายุ 80-89 ปี : รับ 800 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป : รับ 1,000 บาท
3. เบี้ยความพิการ
- ผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี : รับ 1,000 บาท
- ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป : รับ 800 บาท
วิธีตรวจสอบสิทธิของตนเอง
เบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ สามารถตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ welfare.dla.go.th
ส่วนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามารถติดตามประกาศได้จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสอบถามโดยตรงที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หรือติดต่อที่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร, ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล
สามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน เงินเด็ก โดยต้องยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน ThaID ของกรมการปกครอง หลังตรวจสอบสิทธิแล้ว เงินจะมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน
หากเงินไม่เข้าตามกำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงาน อบต. หรือเทศบาลในพื้นที่ที่ท่านลงทะเบียนไว้
