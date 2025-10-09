กองทัพภาคที่ 2 เตือน พื้นที่อันตราย ปชช. งดเข้าพื้นที่ชายแดน ยังมีระเบิดตกค้าง
กองทัพภาคที่ 2 เตือนประชาชน ชะลอการเดินทางเข้าพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากยังคงมีกับระเบิดตกค้าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัย
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกประกาศเตือนภัยประชาชนอย่างเร่งด่วน ถึงพื้นที่อันตรายบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จึงอยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนให้ชะลอการเดินทางเข้าสู่พื้นที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากยังมีระเบิดตกค้างอยู่จำนวนมาก
“”พื้นที่อันตราย” ขอชะลอการเข้าสู่พื้นที่ชั่วคราว กองทัพภาคที่ 2 อยู่ระหว่างปรับปรุงเส้นทางและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ เนื่องจากยังมีกับระเบิดตกค้างในหลายจุด มาตรการปัจจุบันเป็นเพียงการควบคุมพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยชั่วคราว ไม่ได้มีเจตนาปิดกั้นการเข้าถึงของประชาชน เมื่อพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอ จะเปิดให้หน่วยงานและประชาชนเข้าพื้นที่ได้ตามลำดับ โดยกองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้อง และคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้”
