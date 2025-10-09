“กรมการปกครอง” รับลูก “คนละครึ่งพลัส” สั่งหน่วยงานเร่งดำเนินการ
กรมการปกครอง รับลูก คนละครึ่งพลัส ตามนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ 5 ข้อ
เพจเฟซบุ๊กของนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือด่วน ถึงจังหวัด ขอความร่วมมือ แจ้งไปยังอำเภอ ทั่วประเทศ สนับสนุนโครงการคนละครึ่ง พลัส ตามนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินตาม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิและขั้นตอนเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง
2. มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอในพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองการลงทะเบียนร้านค้าการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
3. เชิญชวนร้านค้า OTOP และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กำหนด
4. ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก กับประชาชนและร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงช่วยเหลือกรณีพบปัญหาระหว่างดำเนินการ
5. ให้อำเภอตรวจสอบและกำชับมิให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ กระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
