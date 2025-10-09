เปิดขั้นตอนสมัคร “G-Wallet” บนแอปฯ เป๋าตัง เตรียมรับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส”

เปิดวิธีสมัคร “G-Wallet” บนแอปฯ “เป๋าตัง” ทั้งวิธียืนยันตัวตนผ่าน Krungthai NEXT และสแกนใบหน้า เตรียมให้พร้อมก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส”
หลังจากที่กระทรวงการคลังได้มีการกำหนดวันลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ต.ค. 68 และเริ่มให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 นั้น ซึ่งจะต้องใช้แอปฯ “เป๋าตัง” ในการใช้สิทธิ โดยผู้ที่ใช้สิทธิจะต้องทำการผูกกับ G-Wallet ก่อน ในบทความนี้จะพามาสอนวิธีการสมัครใช้บริการ G-Wallet เพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง พลัส ได้
สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มาแล้ว แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งาน G-Wallet สามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. เลือก “สมัครใช้บริการ”
2. กดเลือก “ยินยอม” การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน
3. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
4. กรอกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
5. กรอกข้อมูล CDD
6. เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า
การยืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT
1. เข้าสู่แอปฯ Krungthai NEXT
2. ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
3. กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง
4. กรอกรหัส OTP (OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT)
5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
6. เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า “กำลังตรวจสอบข้อมูล” เลือก “ตรวจสอบสถานะล่าสุด” เพื่อดูผลการสมัคร
7. หน้าจอสมัคร G-Wallet สำเร็จ กดไปที่หน้าหลัก
8. หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ
การยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า
1. ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า
2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
3. เมื่อสมัครสำเร็จ การ์ดวอลเล็ตจะค้างหน้า “กำลังตรวจสอบข้อมูล” เลือก “ตรวจสอบสถานะล่าสุด” เพื่อดูผลการสมัคร
4. หน้าจอเมื่อสมัคร G-Wallet สำเร็จ กดไปที่หน้าหลัก
5. หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครัฐ
ที่มา: Krungthai
