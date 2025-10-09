ข่าว
“กัน จอมพลัง” เดินหน้านำ ตู้คอนเทนเนอร์ 60 ใบ วางรั้วกั้นเขมร 10 ต.ค.
กัน จอมพลัง เดินหน้านำ ตู้คอนเทนเนอร์ 60 ใบ ขนาด 6 เมตร วางรั้วกั้นเขมร ในพื้นที่บ้านหนองจาน 10 ต.ค. เปิดให้ประชาชนเขียนให้กำลังใจ 11 ต.ค.
กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมต้องการซื้อตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 6 เมตร 60 ตู้ เพื่อใช้เป็นรั้ววางกั้นเขมรแบบเร่งด่วนหลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องการตู้ด่วนส่งวันที่ 10 ตุลา ที่บ้านหนองจาน ใครมีของทักมาได้เลยครับ”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปตรวจตู้คอนเทนเนอร์ 60 ใบก่อนส่งเข้าไปบ้านหนองจาน วันที่ 10 ตุลา นี้ส่วนวันที่ 11 ตุลา ผมจะเปิดให้ FC เขียนให้กำลังใจทหารบนตู้คอนเทนเนอร์ครับ ไม่รู้ใครไปปั่นว่าเขมรจะเข้าไปอยู่ในตู้ได้ไร้สาระมาก ตู้แข็งแรงกว่ากำแพงแผ่นปูนที่ทำทึกวันนี้อีก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง
- “กัน จอมพลัง” ยืนยันอีกเสียง ทหารไม่ขาดแคลน มีตั้งแต่กาแฟถึงน้ำเมล่อน
- “กัน จอมพลัง” อยู่ไม่เฉย ขอซื้อตู้คอนเทนเนอร์-หน้ากากกันแก๊ส ช่วยชายแดน
