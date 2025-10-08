ข่าวต่างประเทศ

สาวฟิลิปปินส์เตือนภัย ถูกชายแปลกหน้าใช้ AI ตัดต่อรูปตัวเองลงโซเชียล อ้างเป็นแฟนกัน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 14:28 น.
57

เป็นใครก็ตกใจ สาวฟิลิปปินส์โพสต์เตือนภัย ชายแปลกหน้าใช้ AI ตัดต่อรูปเธอลงโซเชียล พร้อมอ้างว่าเป็นแฟนกัน ใช้ชีวิตร่วมกันในหลายสถานที่

ประเด็นนี้เริ่มต้นมาจากเว็บบอร์ดดังอย่าง Reddit ที่มีการแชร์ภาพโพสต์ของสาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Maxyne Galindo โดยเธอพบว่าตัวเองถูกผู้ชายที่ใช้ชื่อว่า Kent S. Dela Cruz หรือใช้ชื่อใน Facebook ว่า “Go Ku” นำรูปภาพของเธอไปตัดต่อด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสร้างเรื่องราวความสัมพันธ์ส่วนตัวบนโซเชียลมีเดีย โดยที่เธอไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อน ระบุว่า

“ระวัง! โดยเฉพาะคนจากเมืองมาร์เบล หรือ ซุลตาน กูดารัต ถ้าคุณรู้จัก Kent S. Dela Cruz หรือ ‘Go Ku’ ใน Facebook เขาใช้รูปภาพของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาต และตัดต่อใบหน้าของฉันใส่กับรูปของเขา ฉันไม่รู้จักคนนี้เลย แต่เขากลับใช้ AI ตัดต่อรูปฉันและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ นานา”

“ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาด! อย่าใช้ AI เพื่อจินตนาการส่วนตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนที่คุณใช้รูปไม่ได้รับรู้ AI ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจินตนาการส่วนตัวของคุณ แต่มันถูกใช้เพื่อช่วยเรา ไม่ใช่เพื่อเรื่องแบบนี้”

“ป.ล. โพสต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ห้ามส่งข้อความข่มขู่ถึงชีวิตใครก็ตาม”

แน่นอนว่าเมื่อโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่ไปถล่ม Go Ku แบบไม่เหลือชิ้นดี จนสุดท้ายฝ่ายชายตัดสินใจลบรูปทั้งหมดทิ้ง ก่อนที่จะโพสต์ข้อความขอโทษแบบยาวเหยียด ระบุว่า

“นี่คือการตอบสนองต่อโพสต์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของคุณ Maxyne เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2025 เวลา 21:28 น. ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจในวงกว้างในเวลาต่อมา การกระทำของผมเป็นประเด็นหลักของโพสต์นั้น และผมขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วยความสัตย์จริงและด้วยความเคารพ”

“ผมรู้สึกขอบคุณที่เรื่องนี้ถูกนำมาเปิดเผย เพราะมันทำให้ผมตระหนักถึงความร้ายแรงของความผิดพลาด และให้โอกาสผมได้ทบทวนตัวเอง, แก้ไขตัวเอง, และหวังว่าจะได้เยียวยาความเจ็บปวดและความอับอายที่การกระทำของผมได้ก่อขึ้น”

“ก่อนอื่นและสำคัญที่สุด ผมขอแสดงความขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อ Maxyne, ครอบครัว และเพื่อนของเธอ สำหรับความผิดพลาดที่ผมได้กระทำลงไปในการโพสต์รูปภาพของเธอลงในสตอรี่ของผมโดยไม่ได้รับอนุญาต ผมทราบดีว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและหยาบคาย ที่ผมไปนำรูปภาพเหล่านั้นมาจากบัญชีโซเชียลมีเดียของเพื่อนเธอ โดยเฉพาะจาก TikTok และ Instagram”

“Maxyne และคนที่เธอรักต้องเผชิญกับความอับอาย, ความไม่สบายใจ, และความไม่สะดวกอันเป็นผลมาจากการกระทำของผม ผมยอมรับว่าพฤติกรรมของผมทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ, ไม่ได้รับการเคารพ, และไม่ปลอดภัย ผมล้มเหลวในการเคารพขอบเขตส่วนตัวของเธอและดูหมิ่นความเป็นส่วนตัวของเธอด้วยการใช้รูปภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม ผมขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความประมาทเลินเล่อและการไม่ให้ความเคารพในครั้งนี้”

“ผมยังขอรับรู้ว่า Maxyne และครอบครัวของเธอไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับผลกระทบจากโพสต์ของผม ปัญหานี้ส่งผลกระทบถึงบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงด้วย และหลายคนแสดงความผิดหวังหรือความรังเกียจต่อตัวผม ผมยอมรับว่าการกระทำของผมก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และปฏิกิริยาเชิงลบ และผมยอมรับว่านี่เป็นผลมาจากความผิดพลาดของผมเอง”

“เนื่องจากไม่มีคำพูดใดที่สามารถแก้ไขความเสียหายทั้งหมดที่ผมได้ก่อไว้ ผมจึงขอก้มลงกราบขอความให้อภัยและความเห็นใจอย่างแท้จริง ผมขอโทษ Maxyne, ครอบครัว, และเพื่อนของเธอ สำหรับความกังวลและความวิตกกังวลที่สถานการณ์นี้ได้ก่อขึ้น และผมยังขอโทษสำหรับความยากลำบากที่การกระทำของผมสร้างให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม”

“สำหรับผม นี่เป็นบทเรียนที่ยากลำบาก แต่สำคัญอย่างยิ่ง ผมตระหนักแล้วว่าการกระทำที่ไม่รอบคอบเพียงครั้งเดียวบนโลกออนไลน์ อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คนจำนวนมาก บางครั้งในแบบที่เราไม่รู้ตัว มันทำให้ผมตระหนักถึงคุณค่าของความอ่อนไหว, การยินยอม, และความเคารพในการใช้รูปภาพและชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น ผมหวังว่าคนอื่นๆ จะได้ใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้คิดอย่างรอบคอบอยู่เสมอ ก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์สิ่งใดทางออนไลน์”

“ผมขอสัญญาต่อทุกคนว่าผมจะไม่ทำผิดพลาดแบบเดียวกันนี้ซ้ำอีก และจะพยายามมีความรับผิดชอบ, ให้ความเคารพ, และคิดอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นในอนาคต ผมหวังว่าคำขอโทษของผมจะได้รับการยอมรับในที่สุด ขอบคุณครับ!”

 

อ้างอิง : 1

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หญิงอินเดียวัย 57 ถูกจระเข้ขย้ำลากลงน้ำขณะซักผ้า ข่าวต่างประเทศ

สยอง! จระเข้ยักษ์ขย้ำหญิงดับ ถูกลากลงน้ำต่อหน้าต่อตา สลดร่างถูกกินบางส่วน

7 วินาที ที่แล้ว
มาร์คัส ฟาคานา วัย 19 ปี ต้องติดคุกที่ประเทศดูไบ เพราะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวตัวเองที่อายุ 17 ปี ล่าสุดเพิ่งได้รับอภัยโทษได้ 3 เดือน มาจบชีวิตสลด ในรถ BMW หลังขับหนีตำรวจ แฉภาพลับกับแก๊งแร็ปดริลล์สุดโหด ข่าวต่างประเทศ

จับได้ไหม หนุ่มอังกฤษ 19 ติดคุกดูไบเพราะซั่มแฟนเด็ก ล่าสุดตายอนาถ

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวฟิลิปปินส์เตือนภัย ถูกชายแปลกหน้าใช้ AI ตัดต่อรูปตัวเองลงโซเชียล อ้างเป็นแฟนกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตปัจจุบัน จางจื่ออี๋ นางเอก จอมใจบ้านมีดบิน ในวัย 46 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน นางเอกจอมใจบ้านมีดบิน สวยไม่สร่างในวัย 46 ปี ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวทดลองดื่ม “มัทฉะ” แทนกาแฟ 1 สัปดาห์ เผยผลลัพธ์ที่ได้ดีเกินคาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี เศรษฐกิจ

อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ธุรกิจญี่ปุ่นอ่วม พิษปิดชายแดน ไทย-เขมร ต้นทุนขนส่งพุ่ง SME เสี่ยงถอนการลงทุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยายจีนวัย 82 “กลืนกบเป็นๆ 8 ตัว” เชื่อช่วยรักษาอาการปวดหลัง สุดท้ายติดเชื้อ ปวดท้อง ถูกหามส่งรพ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต คอหวยเห็นเลขเพียบ งวด 16 ต.ค. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด เครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต คอหวยเห็นเลขเพียบ 16/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สโมสรฮิเมจิ ประกาศสำคัญถึง บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร สมทบทีมช้ากว่ากำหนด ขอพักฟื้นอาการเจ็บไหล่ วอลเลย์บอล

สโมสรฮิเมจิ ประกาศสำคัญถึง บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร สมทบทีมช้ากว่ากำหนด ขอพักฟื้นอาการเจ็บไหล่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนช่วยสวดภาวนา ตำนานนักร้องลูกทุ่งหญิง ป่วยจนต้องเลื่อนคอนเสิร์ต ต้นปีสามีเพิ่งเสีย บันเทิง

วอนช่วยสวดภาวนา ตำนานนักร้องลูกทุ่งหญิง ป่วยจนต้องเลื่อนคอนเสิร์ต ต้นปีสามีเพิ่งเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สาวหยิกแก้ม แจ็คสัน หวัง อ้างคุยแชต 3 ปี แฟนคลับไม่ทน หยิกคืนขณะรวบตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสอบผลหวยลาววันนี้ 8 ตุลาคม 2568 ลุ้นสลากพัฒนา-เลข 6 ตัว หวยลาว

หวยลาววันนี้ 8 10 68 รวมครบเลข 6 ตัว-สลากพัฒนา ย้อนสถิติ 10 งวดล่าสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2568 รวมยอดทั้ง 11 จุด คอหวยไม่พลาดเก็งซื้อลอตเตอรี่ เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด บั้งไฟพญานาค 2568 11 พื้นที่โดยรอบ จ.หนองคาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เกรียง กัลป์ตินันท์ จากนักการเมืองจากท้องถิ่นอุบลฯ ขึ้นชั้นแม่ทัพเลือกตั้งภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลเศรษฐา ข่าวการเมือง

ประวัติ เกรียง กัลป์ตินันท์ จาก สส.อุบลฯ สู่แม่ทัพอีสานเพื่อไทย-รมช.มหาดไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ฟ้องไทย หมิ่นประมาทฮุนเซนใช้รูปเป็นเป้ายืงงานวัด ข่าว

กัมพูชา ซัด ไทยหมิ่นประมาท ปมเป้ายิงรูปฮุนเซน เดือด ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นคน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เกรียง กัลป์ตินันท์” โผล่พบ “เนวิน” โรงแรมดัง ยันคุยธุระส่วนตัว ปัดลือซบภูมิใจไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปลัดคลัง ตอบให้แล้ว ไม่มีสมาร์ตโฟน ยังได้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” อยู่ไหม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เศร้าหลังพระมหาอุเทนถูกขับออกจากวัดชนะสงคราม ข่าว

แพรรี่ เศร้าใจ ‘พระมหาอุเทน’ ถูกขับออกจากวัด ชี้ ทิฏฐิมานะสูงกว่ายอดตาล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่นจับเด็ก ม.1 เข้าสถานสงเคราะห์ หลังพบเล่นพนันออนไลน์ ผลาญเงินไปกว่า 700 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง แจ้งข่าวผ่านโซเชียล หนึ่งใน “ช้างตระกูลแสน” สิ้นอายุขัยอย่างสงบ ชี้เป็นช้างทำงานรุ่นสุดท้ายสายเพชรบูรณ์ ข่าว

สิ้นแล้ว “พลายบุญแสน” ช้างมรดกของแผ่นดิน ล้มในวัย 61 ปี ตรงวันออกพรรษา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระมหาอุเทน&quot; ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์ ข่าว

“พระมหาอุเทน” ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พารามอเตอร์ทิ้งระเบิดโจมตีกลางงานเทศกาล “ตะดิ่งจุ๊ต” ในเมียนมา มีผู้เสียชีวิต 24 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองผู้เชี่ยวชาญวงการพระเครื่อง อธิบายหลักการ ตัวตัด ที่เปรียบเสมือนลายนิ้วมือ พร้อมสาธิตตัดเหรียญให้ดูสด ๆ ชี้ ทางออกดราม่าหลวงปู่ทวดปี 08 ข่าว

บทสรุป รอยขอบเหรียญ ยกเครื่องตัดสดๆ ในโหนกระแส พิสูจน์พระแท้-พระเก๊

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 14:28 น.
57
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตปัจจุบัน จางจื่ออี๋ นางเอก จอมใจบ้านมีดบิน ในวัย 46 ปี

ชีวิตปัจจุบัน นางเอกจอมใจบ้านมีดบิน สวยไม่สร่างในวัย 46 ปี ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

อยากซื้อรถ แต่ไม่มีเงินดาวน์ แนะนำสินเชื่อ KLeasing ผ่อนได้ยาว ดอกเบี้ยเริ่มต้นดี

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

ยายจีนวัย 82 “กลืนกบเป็นๆ 8 ตัว” เชื่อช่วยรักษาอาการปวดหลัง สุดท้ายติดเชื้อ ปวดท้อง ถูกหามส่งรพ.

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
เลขเด็ด เครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต คอหวยเห็นเลขเพียบ งวด 16 ต.ค. 68

เลขเด็ด เครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์สนามบินภูเก็ต คอหวยเห็นเลขเพียบ 16/10/68

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
Back to top button