จับได้ไหม หนุ่มอังกฤษ 19 ติดคุกดูไบเพราะซั่มแฟนเด็ก ล่าสุดตายอนาถ
ก่อนหน้านี้ ไทยเกอร์รายงาน มาร์คัส ฟาคานา วัย 19 ปี ต้องติดคุกที่ประเทศดูไบ เพราะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวตัวเองที่อายุ 17 ปี ล่าสุดเพิ่งได้รับอภัยโทษได้ 3 เดือน มาจบชีวิตสลด ในรถ BMW หลังขับหนีตำรวจ แฉภาพลับกับแก๊งแร็ปดริลล์สุดโหด
เพียง 3 เดือนหลังจากได้รับอิสรภาพจากคุกในดูไบ ชีวิตของ มาร์คัส ฟาคานา วัยรุ่นชาวอังกฤษวัย 19 ปี ก็จบลงอย่างน่าสลดบนถนนในกรุงลอนดอน หลังรถยนต์ที่เขานั่งมาพุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกขณะหลบหนีการไล่ล่าของตำรวจ
ในช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา มาร์คัสนั่งอยู่บนรถ BMW ข้างคนขับซึ่งเป็นเพื่อนของเขา มาร์วาน โมฮาเหม็ด ฮุสเซน วัย 19 ปี ในย่านทอตนัม ทางตอนเหนือของลอนดอน รถคันดังกล่าวเป็น “รถยนต์ที่ตำรวจให้ความสนใจ” เมื่อรถตำรวจสายตรวจเข้าจอดเทียบเพื่อขอตรวจสอบ แทนที่จะให้ความร่วมมือ ฮุสเซนกลับเหยียบคันเร่งหลบหนี
การไล่ล่าด้วยความเร็วสูงกินเวลาเพียง 60 วินาที ก่อนที่รถ BMW จะเสียหลักพุ่งอัดท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทาง กลายเป็นนาทีสุดท้ายในชีวิตของมาร์คัส ส่วนฮุสเซนถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประกัน
ฝันร้ายในดูไบ วัยรุ่นอังกฤษส่อติดคุก 20 ปี เหตุซั่มแฟนสาว 17 ผิดกฎหมายอิสลาม
ก่อนหน้านี้ครอบครัวและเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านต่างจดจำเขาในฐานะ “เด็กหนุ่มที่น่ารักและน่านับถือ” นิสัยดี นอบน้อม เคยเป็นนักเรียนฝึกหัดช่างก่อสร้าง แต่เขาตาย ก็เริ่มมีคำถาม ข้อมูลอีกด้านหนึ่งปรากฏขึ้น ถึงความพัวพันถึงแก๊งอันธพาล
หนังสือพิมพ์ Daily Mail ได้รับภาพถ่ายที่น่าตกใจซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงของมาร์คัสกับแก๊งในลอนดอนเหนือ ภาพแรกเผยให้เห็นเด็กหนุ่ม 2 คน คนหนึ่งสวมไอ้โม่งสีดำปิดบังใบหน้า กำลังทำสัญลักษณ์มือของแก๊ง แหล่งข่าวระบุว่าคือมาร์คัส ข้างๆ เขาคือ ไทเลอร์ แม็คเดอร์มอตต์ หรือที่รู้จักในวงการในชื่อ “ทริซซ์” (Trizz) แร็ปเปอร์วัย 17 ปี
หลังจากภาพนี้ถูกถ่ายได้ไม่นาน ทริซซ์ก็ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม เขาถูกยิงที่ศีรษะ ถูกมีดมาเชเต้ฟันซ้ำขณะนอนจมกองเลือดอยู่หน้าสตูดิโอบันทึกเสียง สาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทกับแก๊งคู่อริจากลอนดอนใต้ ทริซซ์เป็นสมาชิกของกลุ่มแร็ปดริลล์ชื่อ “WC8” ซึ่งเป็นเครือข่ายย่อยของแก๊ง “ทอตนัม แมนเดม” อันโด่งดัง
ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นชายที่คาดว่าเป็นมาร์คัสสวมหน้ากากสีดำนั่งอยู่ในรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ แม้จะไม่สามารถยืนยันภาพถ่ายได้อย่างเป็นทางการ แต่เพื่อนๆ ที่มาร่วมไว้อาลัย ณ จุดเกิดเหตุ ยืนยันว่ามาร์คัสและทริซซ์เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
“เขาไม่ใช่เด็กเลว แต่เขารู้จักคนไม่ดีเยอะมาก มันก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณโตมาในย่านนี้” เพื่อนคนหนึ่งกล่าว
ฝันร้ายในดูไบสู่โศกนาฏกรรมที่บ้านเกิด
เรื่องราวของมาร์คัสเคยเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อปลายปีก่อน หลังจากเขาถูกตัดสินจำคุกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากคดีมีเพศสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย 17 ปี ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายของดูไบ แม้จะเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
ฝันร้ายของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อแม่ของฝ่ายหญิงพบยาคุมกำเนิดในกระเป๋าเดินทางของลูกสาวหลังกลับถึงอังกฤษ ก่อนแจ้งความกับทางการดูไบ คดีของเขากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเข้มงวดของกฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จนนำไปสู่การรณรงค์เรียกร้องให้ปล่อยตัวเขา จนในที่สุด ชีค โมฮัมเหม็ด อัล มักตูม ผู้ปกครองนครดูไบ ก็ได้มีพระราชทานอภัยโทษให้เขาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ราดา สเตอร์ลิง ซีอีโอของกลุ่ม “Detained in Dubai” ผู้ให้ความช่วยเหลือมาร์คัส กล่าวว่า เธอรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของเขา “มาร์คัสต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต และเขาก็ตั้งตารอที่จะสร้างอนาคตที่ดีหลังได้รับอิสรภาพ”
การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของมาร์คัส ฟาคานา ทิ้งไว้เพียงความโศกเศร้าและปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบ ว่าแท้จริงแล้ว อะไรคือสาเหตุที่ทำให้รถที่เขานั่งมาต้องหลบหนีตำรวจ ชีวิตอีกด้านที่เขาปิดบังไว้คืออะไรกันแน่
