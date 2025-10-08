ข่าวต่างประเทศ

ยายจีนวัย 82 “กลืนกบเป็นๆ 8 ตัว” เชื่อช่วยรักษาอาการปวดหลัง สุดท้ายติดเชื้อ ปวดท้อง ถูกหามส่งรพ.

หัวจะปวด คุณยายชาวจีนวัย 82 ปี ตัดสินใจ “กลืนกบ” สดๆ 8 ตัวลงท้อง หวังแก้อาการปวดหลัง สุดท้ายติดเชื้อ ปวดท้องอย่างหนัก ถูกหามส่งโรงพยาบาล

เรื่องราวสุดช็อกที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกของจีน เมื่อหญิงชราวัย 82 ปี นามสกุล จาง ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน เนื่องจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ซึ่งสาเหตุมาจากการที่เธอกลืนกบเป็นๆ จำนวน 8 ตัว

“แม่ของผมกินกบเป็นๆ ไปแปดตัว ตอนนี้อาการปวดทำให้แม่เดินไม่ได้แล้ว” ลูกชายของเธอบอกกับแพทย์

คุณยายจางซึ่งมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาเป็นเวลานาน ได้ยินมาว่าการกลืนกบเป็นๆ สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างได้ ด้วยความเชื่อนี้ เธอจึงขอให้ครอบครัวช่วยจับกบมาให้ โดยไม่ได้บอกเจตนาที่แท้จริง

หลังจากที่ครอบครัวจับกบที่มีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือผู้ใหญ่มาให้ คุณยายจางก็ไม่ได้นำไปทำอาหาร แต่เลือกที่จะกลืนพวกมันลงไปทั้งเป็น โดยเธอทาน 3 ตัวในวันแรก และอีก 5 ตัวในวันถัดมา

ในตอนแรกเธอเพียงแค่รู้สึกไม่สบายท้อง แต่ความเจ็บปวดก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายวันต่อมา จนสุดท้ายคุณยายจางต้องเปิดเผยเรื่องราวการกินกบให้ครอบครัวทราบ

ที่โรงพยาบาลในหางโจว แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย และพบว่ามีระดับเซลล์ออกซิฟิล (oxyphil cells) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงโรคต่างๆ เช่น การติดเชื้อปรสิต และความผิดปกติของเลือด

แพทย์ยืนยันกับสื่อว่า “การกลืนกบเข้าไปทำให้ระบบย่อยอาหารของผู้ป่วยเสียหาย และส่งผลให้มี ปรสิต อยู่ในร่างกาย รวมถึงเชื้อสปาร์กานุม (sparganum)” หลังจากรักษาเป็นเวลาสองสัปดาห์ คุณยายจางก็ได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้

อู๋ จงเหวิน แพทย์อาวุโสจากโรงพยาบาลหางโจวกล่าวว่า กรณีเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้รับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกันหลายราย” นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาแผนโบราณที่ไม่ผ่านการพิสูจน์อื่นๆ อีก เช่น การกินดีงูหรือดีปลาดิบ หรือการใช้หนังคางคกพอกผิวเพื่อรักษาโรคผิวหนัง ซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจทำให้ปรสิตเข้าสู่ร่างกายและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อ้างอิง : www.scmp.com

 

