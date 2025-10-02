ระทึก เครื่องบินเดลตาแอร์ไลน์ 2 ลำชนกันบนรันเวย์ หัวพัง-ปีกหัก มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย
อุบัติเหตุสุดระทึก เมื่อเครื่องบินของ เดลตา แอร์ไลน์ 2 ลำ พุ่งชนกันกลางรันเวย์สนามบินในนิวยอร์ก ทำเครื่องปีกหัก-หัวยุบ แถมมีผู้ได้รับาดเจ็บ 1 ราย
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นที่สนามบิน LaGuardia ในนครนิวยอร์ก เมื่อ เครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินเดลตา แร์ไลน์ (Delta Airlines) 2 ลำชนกัน ขณะกำลังเคลื่อนตัว (Taxiing) บนรันเวย์ ส่งผลให้ปีกของเครื่องบินลำหนึ่งหลุดออก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นไฟฉุกเฉินจากรถพยาบาลบนรันเวย์ และความเสียหายที่ปีกของเครื่องบินลำหนึ่ง
จากเสียงบันทึกการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control – ATC) ระบุว่า ส่วนหัวของเครื่องบินลำหนึ่งชนเข้ากับปีกด้านขวาของเครื่องบินอีกลำ ขณะที่เครื่องบินทั้งสองลำกำลังเคลื่อนตัว ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินลำที่เดินทางมาจากสนามบิน Charlotte Douglas International Airport เล่าว่า ปีกของเครื่องบินถูกเครื่องบินอีกลำเกี่ยวจนหัก
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:56 น. ตามเวลาท้องถิ่น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สนามบิน LaGuardia ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างมาก โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เครื่องบินของ Delta เคยประสบปัญหาปีกชนรันเวย์ขณะพยายามลงจอด จนต้องยกเลิกการลงจอด และนำไปสู่การสอบสวนของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA)
อ้างอิง : www.ndtv.com
