ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินเดลตาแอร์ไลน์ 2 ลำชนกันบนรันเวย์ หัวพัง-ปีกหัก มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 14:16 น.
138

อุบัติเหตุสุดระทึก เมื่อเครื่องบินของ เดลตา แอร์ไลน์ 2 ลำ พุ่งชนกันกลางรันเวย์สนามบินในนิวยอร์ก ทำเครื่องปีกหัก-หัวยุบ แถมมีผู้ได้รับาดเจ็บ 1 ราย

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นที่สนามบิน LaGuardia ในนครนิวยอร์ก เมื่อ เครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินเดลตา แร์ไลน์ (Delta Airlines) 2 ลำชนกัน ขณะกำลังเคลื่อนตัว (Taxiing) บนรันเวย์ ส่งผลให้ปีกของเครื่องบินลำหนึ่งหลุดออก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นไฟฉุกเฉินจากรถพยาบาลบนรันเวย์ และความเสียหายที่ปีกของเครื่องบินลำหนึ่ง

จากเสียงบันทึกการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control – ATC) ระบุว่า ส่วนหัวของเครื่องบินลำหนึ่งชนเข้ากับปีกด้านขวาของเครื่องบินอีกลำ ขณะที่เครื่องบินทั้งสองลำกำลังเคลื่อนตัว ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินลำที่เดินทางมาจากสนามบิน Charlotte Douglas International Airport เล่าว่า ปีกของเครื่องบินถูกเครื่องบินอีกลำเกี่ยวจนหัก

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:56 น. ตามเวลาท้องถิ่น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สนามบิน LaGuardia ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างมาก โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เครื่องบินของ Delta เคยประสบปัญหาปีกชนรันเวย์ขณะพยายามลงจอด จนต้องยกเลิกการลงจอด และนำไปสู่การสอบสวนของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA)

อ้างอิง : www.ndtv.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

37 นาที ที่แล้ว
พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาเรีย นากาอิ ดารา AV ตัวท็อปประกาศข่าวดีท้องแล้ว ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ตัวท็อป แจ้งข่าวดีท้องแล้ว เตรียมตัวเป็นเป็นคุณแม่ ยันไม่ทิ้งวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ย้ำไม่ได้ส่งอาวุธให้เขมรใช้ปะทะไทย เป็นอุปกรณ์ที่เขมรมีอยู่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบศพหญิงอังกฤษตายคาโรงแรมในบาหลี คาดคุมอาหารสุดโต่ง กินแต่ผลไม้จนน้ำหนักเหลือ 22 กก.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

วันออกพรรษา 2568 วันไหน 11 จุด บั้งไฟพญานาค ประวัติวันพระใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมกัน 15 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

รู้แล้ว ร้านค้าลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันไหน? เช็กก่อนพลาดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร &quot;อนุทิน&quot; ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา ข่าว

สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร “อนุทิน” ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ ข่าว

เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีกายุ บินด่วนจากเยอรมนี พบ บิ๊กเต่า รอง ผบช.ก. ยื่นสเตทเมนต์ 4 พอร์ตลงทุนเกือบ 2 แสนยูโร อ้างปัจจุบันขาดทุนหมื่นยูโร ด้านตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องตรวจเส้นทางการเงิน ข่าว

ด่วน! “สีกายุ” ยื่นหลักฐานถึง บิ๊กเต่า ปมเงินวัดพระคึกฤทธิ์ ถูกนำไปลงทุน ตปท.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเส้นทางเลี่ยงขบวนแห่ประเพณีวิชัยทัสมิวัดแขก สีลม ข่าว

เช็กด่วน! ปิดถนน 4 เส้น วัดแขก สีลม รับแห่ขบวน งานนวราตรี 2568 เลี่ยงได้เลี่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ไม่ทน! ถามกลับ &quot;พระมหาอุเทน&quot; เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน ข่าว

“แพรรี่” ไม่ทน! ถามกลับ “พระมหาอุเทน” เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา บันเทิง

เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตจริง ประวัติ เจแปน ลูกชายคนโตของ แจ๊ส ชวนชื่น เล่าเรื่องราววัยเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ เติบโตในชุมชนแออัด ก่อนหาเส้นทางของตัวเองในวงการเพลง บันเทิง

ประวัติ เจแปน J-SAD ลูกชายแจ๊ส ชวนชื่น จากเด็กในชุมชนแออัดสู่แร็ปเปอร์อินดี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เม พรีมายา” เล่าหมดเปลือก ถามหาความยุติธรรม หลังถูกหุ้นส่วนฟ้อง-ปิดบริษัท ไม่ให้รับรู้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เล่านาทีถูกตำรวจบุกจับกลางห้องประชุม หลังถูกหุ้นส่วนแจ้งความ บันเทิง

เม พรีมายา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก ยอมรับตกใจ-โกรธมาก เล่าปมถูกฮุบบริษัท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรม่า พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอังกฤษวัย 23 คาโรงแรมย่านสุขุมวิท พร้อมยาบ้ากว่า 9 กก. อาจเจอโทษประหารชีวิต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ ข่าวอาชญากรรม

ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 14:16 น.
138
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

สถานทูตจีน ย้ำไม่ได้ส่งอาวุธให้เขมรใช้ปะทะไทย เป็นอุปกรณ์ที่เขมรมีอยู่แล้ว

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

พบศพหญิงอังกฤษตายคาโรงแรมในบาหลี คาดคุมอาหารสุดโต่ง กินแต่ผลไม้จนน้ำหนักเหลือ 22 กก.

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button