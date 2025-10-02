กองทัพอากาศ ขนไข่เบอร์ใหญ่วางโชว์ ฝากภาพให้ “ลุงข้างบ้าน” ดู
กองทัพอากาศ ขนไข่เบอร์ใหญ่วางโชว์ พร้อมเครื่องบิน F5 พร้อมรบ เตรียมพร้อมปฏิบัติการเสมอ ฝากภาพนี้ให้ลุงข้างบ้านดู
น.ส.วาสนา นาน่วม หรือ เล็ก วาสนา ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ทอ. ขน “ไข่” เบอร์ใหญ่
มาวางโชว์ ทั้ง 2,000 ปอนด์ 500 ปอนด์ และติดตั้ง กับเครื่อง F5 พร้อมรบ แล้วด้วย
”บิ๊กคิม“ ผบ.ทอ. ฝากภาพ ไข่ เหล่านี้ ให้ ”ลุงข้างบ้าน“ ดู
ผบ.ทอ.ตรวจพร้อมรบ F5 E/F กองบิน21 โชว์ ไข่ เบอร์ใหญ่ ขอบคุณ นักบิน และ จนท. เสียสละ ประจำการ พร้อมรับสถานการณ์ชายแดน และการป้องกัน ฐานที่ตั้ง
พลอากาศเอกเสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมของ กองบิน21 อุบลราชธานี ความ พร้อม ของเครื่อง F5 E/F พร้อมรบ ติดอาวุธ
กองบิน 21 ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ชายแดน อิสานใต้ และเป็นเป้าหมายในการโจมตึของฝ่ายตรงข้าม เพราะที่ผ่านมา เคยมี โดรน บินเข้ามาในพื้นที่ ทั้งนี้ นักบิน และ จนท. ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมพร้อม ตลอดเวลา ในการพร้อมปฏิบัติหน้าที่ เมื่อได้รับคำสั่ง
โดย ทอ. มีแผนปลดประจำการ F5E/F ในอีกราว 5ปี ข้างหน้า โดย ทอ. กำลังพิจารณา ที่อาจจะไม่จัดหาเครื่องบินรบ เข้าประจำการทดแทน แต่ จะจัดหา โดรน ติดอาวุธ มาประจำการ แทน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพตั้งชื่อ “บูรพาสันติ PEACE BURAPHA” รอรับฝูงใหม่เครื่องบินรบกริพเพน
- ครม. อนุมัติงบประมาณ 864 ล้าน ใช้ปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา
- ครม. อนุมัติ 1.95 หมื่นล้าน กองทัพอากาศซื้อ “กริพเพน” อีก 4 เครื่อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: