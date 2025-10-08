ข่าว

กรมทางหลวงแก้แล้ว ทำป้ายชัดเจนบอกทางไป M81 ขึ้นง่ายๆ

กรมทางหลวงแก้แล้ว ทำป้ายชัดเจนบอกทางไป M81 ขึ้นง่ายๆ หลังไวรัลหนุ่มโชคร้าย เลี้ยวผิดจากเซนทรัลเวสเกตไปโผล่กาญฯ

จากกรณีที่มีกระแสไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่า “สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นแล้ว Central Westgate ต้องเลี้ยวซ้าย กูเกิ้ลแมพบอกขวา แล้วพาขึ้น M81 ไปกาญแบบไม่มีทางลง ขับไปร้องไห้ไป” และมีคนแชร์ออกไปเกือบหมื่นครั้งนั้น

ล่าสุด กรมทางหลวง ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งว่า “เช้านี้ไม่เหมือนเดิม

กรมทางหลวงไม่รอช้า! แก้จุดกลับรถบางใหญ่ แขวงทางหลวงนนทบุรี “ลงมือทันที” ลุยตลอดคืน เสร็จใน 24 ชม.!!!

วิ่งเข้า M81 และเชื่อมต่อวงแหวนกาญนาภิเษก (ทล.9) ได้แบบง่าย ๆ”

