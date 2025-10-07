“อมรเทพ คนหาญ” โพสต์เตือนภัย ถูกหลอกเรียนป.โทฟรี ย้ำไม่เกี่ยวกับมหาฯลัย
“กัปตันจูน” อมรเทพ คนหาญ กัปตันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย โพสต์เตือนภัยนักกีฬาด้วยกัน ถูกหลอกให้เรียนป.โท อ้างมีทุนฟรี สุดท้ายจ่ายเอง ย้ำไม่เกี่ยวกับมหาฯลัย
ต้นเรื่องมาจากเมื่อวานนี้ (6 ตุลาคม) อมรเทพ คนหาญ หรือ “จูน” กัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเล่าประสบการณ์ตรงที่เจ้าตัวเคยถูกหลอกให้เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยมีคนติดต่อและอ้างว่าจะ “ออกค่าใช้จ่ายหมดให้” แลกกับการช่วยเล่นให้กับมหาวิทยาลัย แต่สุดท้ายต้องออกเงินเองทั้งหมดกว่า 1 แสนบาท
“ฝากเตือนภัยนักกีฬาทุกๆคนที่กำลังหาที่เรียนต่อ ถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่มันก็ทำให้ใครบางคนเสียเงินเป็นแสนได้ อย่างเช่นผม”
“ประสบการณ์ของผม หลังจากจบปริญญาตรี มีหลายที่ที่ต่อผมให้ไปเรียนต่อปริญญาโท แต่มีพี่คนหนึ่ง ชื่อ…….ได้ติดต่อมาทางผู้ใหญ่ของผม เพื่อให้ไปเรียนมหาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อเล่นกีฬามหาลัย (มหาลัยไม่มีนโยบายทุนเรียนฟรีนักกีฬา *****เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับมหาลัยทั้งสิ้นครับ****”
“ผู้ใหญ่: จูน พี่……. โทรมาขอให้ไปเรียนต่อโทที่นั้นเพื่อเล่นกีฬามหาลัย
ผม: ออครับ
ผู้ใหญ่:มึงไปเล่นให้พี่…….หน่อย ให้เขาได้แชมป์กีฬามหาลัย
ผม:ได้ครับ
ผู้ใหญ่:ที่ พี่……..แจ้งมา มีทุนเรียนฟรี ค่าใช่จ่ายทุกอย่างฟรี
ผม:ได้ครับ”
“สิทธิ์ในการจัดตัดสินใจทั้งหมด ไม่ว่าจะไปเล่นลีกที่ไหน เรียนที่ไหน ขอกลับบ้านหรือว่าลาซ้อมหรือมีที่ไหนติดต่อมาทุกอย่าง คือต้องผ่านผู้ใหญ่ของผมทั้งหมด เขาเป็นคนตัดสินใจ”
“หลังจากนั้นผมได้ไปสมัครเรียนที่มหาลัย และเรียนที่มหาลัยแห่งนี้ หลักสูตร 2 ปี”
“จากนั้นผมได้ไปเรียนที่นั้น เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว 08:30-20:00 น. หลังจากเรียนเสร็จผมเดินทางกลับสุโขทัยเพื่อซ้อมตอนเช้าให้ทัน เป็นระยะเวลา 2 ปี ค่าใช้จ่าย ผม99% ผมเป็นคนออกทั้งหมด พี่……ให้ค่ารถผมแค่ครั้งเดียว 200 บาท ที่ผมไปเรียนวันแรก นอกนั้นผมออกทั้งหมด หลังจากเรียน จนจบทุกวิชาและทำวิทยานิพนธ์จนเสร็จ ผมเลยถามพี่ผู้ช่วยนักศึกษาปอโท”
“พี่ผู้ช่วยปอโท: เดี๋ยวพี่เช็คให้นะค่ะ
พี่ผู้ช่วยปอโท: น้องจูนยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมสักเทอมเลยนะคะ
ผม: อ่าว! พี่แล้วผมเรียนได้ไงอะ
พี่ผู้ช่วยปอโท: คือมีพี่…… จ่ายรักษาสภาพนักศึกษาค่าไว้ให้ทุกเทอม
ผม: แล้วมหาลัยไม่มีทุนเรียนฟรีให้นักกีฬาหรอครับ
พี่ผู้ช่วยปอโท: ไม่มีคะ นอกจากจะเป็นทุนจากสโมสรที่ทำในมหาลัยค่ะ
ผม:อ่าวกรรม”
“หลังจากนั้น ผมได้โทรหาพี่คนนั้น”
“ผม:พี่ทำไมพี่ยังไม่จ่ายค่าเทอมให้ผมอะครับ ผมเรียนจบแล้วนะ
พี่…..: พี่ดึงไว้เล่นกีฬามหาลัย
ผม: พี่มันจะดึงเล่นได้ไงกีฬามหาลัยเขานับหน่วยกิตไม่ใช่หรอครับ หน่วยกิตต้องเดินหน้า 21 หน่วยกิตนะพี่ แล้วผมทำวิทยานิพนธ์จบแล้ว มันไม่มีวิชาอะไรที่ให้ผมเรียนต่อ อีก 21 หน่วยกิต
พี่…: เดี๋ยวพี่คุยกับพี่อีกคนนึงให้ว่าต้องทำไง”
“หลังจากนั้น 15 ธันวาคม 2564 เป็นวันหมดเขตจ่ายค่าเทอม ผมเลยโทรหาผู้ใหญ่โทรหาพี่ที่สโมสร วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายค่าเทอม เขาบอกว่าลองถามเขาก่อน ผมเลยโทรหาพี่เขาอีกรอบนึง พี่เขาแค่โอเค เดี๋ยวพี่จัดการให้”
“แต่วันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งไม่สามารถจ่ายได้หลังจากนี้ตอนผมโทรหาพี่เป็นเวลาช่วงเย็นแล้ว ถ้าผมไม่จ่ายค่าเทอมวันนี้ เวลาที่ผมเรียนมา 2 ปีมันก็สูญเปล่า ผมก็เลือกจ่ายเอง เพราะระดับปริญญาตรีผมเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อน ตอนปี 5 ของผม ตอนที่ผมไปเล่นทีมชาติแล้วก็เรียนยังไม่จบถ้าผมต้องเล่นกีฬามหาลัยผมต้องเรียนเพิ่มหน่วยกิตอีก 21 หน่วยกิต ผมเลยจ่ายค่าเทอมด้วยตัวเอง 119,600 บาท จบมา 4ปี ผมได้สอบถามพี่เขาตลอด แต่ก็ไม่มีวี่แววอะไร ได้แต่รอเงินออก”
“นี่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง ไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีลายปากกาไม่มีการเซ็นชื่อ สัญญาปากเปล่าไม่สามารถทำอะไรได้ เตือนไว้ครับ ทำไม่ได้ รับผิดชอบไม่ได้ ก็ไม่ต้องให้ความหวังและคำสัญญากับคนอื่น มันจะเสียชื่อเสียงของคุณเอง ส่วนคนที่จะลำบากมันอยู่กับอีกคนที่จะต้องเสียเวลาเสียเงินและสิ่งที่ตัวเองทุ่มเทมาทั้ง 2 ปี โดยสิ้นเปล่าและเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้มันยาก (********เรื่องนี้ไม่เกี่ยวมหาวิทยาลัยนะครับ แค่ออกมาว่าผมเรียนที่ไหน เพราะที่มหาลัยที่นี่เขาไม่มีทุนให้นักกีฬา แต่สโมสรเอานักกีฬามาเรียนที่นี่ผมก็เลยได้มาเรียนที่นี่ ********)”
“*******ของให้เรื่องนี้มันจบตรงนี้ เงินไม่ต้องคืนครับให้มันเป็นค่าเทอมที่ผมตัดสินใจไปเรียน ฝากไว้ให้คิด******”
“HAPPY BIRTHDAY TO ME AMORNTHEP ขอให้สิ่งไม่ดี ออกจากชีวิต ขอให้สิ่งดีดีเข้ามาขอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี”
ล่าสุดวันนี้ (7 ตุลาคม) หลังจากที่มีสื่อหลายสำนักรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตัวของ อมรเทพ ก็ออกมาโพสต์ย้ำอีกครั้งว่า “มหาลัยไม่ได้มีนโยบายให้ทุนนักกีฬา อย่าเอามหาลัยไปด่าในสิ่งที่ไม่ดี ที่ผมพูดออกมาเพราะผมเรียนที่นี่ และสโมสรเอานักกีฬามาเรียนไว้ที่นี่ครับ ไม่เกี่ยวกับมหาลัยเลย อย่าไปพูดมหาลัย ในแง่ที่ไม่ดี ถ้าใครเข้าใจผิดผมขอโทษด้วยนะครับ #มหาวิทยาลัยไม่เกี่ยว ครับ”
อ้างอิง : Facebook Amornthep Khonhan
