วอลเลย์บอล

“อมรเทพ คนหาญ” โพสต์เตือนภัย ถูกหลอกเรียนป.โทฟรี ย้ำไม่เกี่ยวกับมหาฯลัย

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 14:27 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 15:04 น.
63

“กัปตันจูน” อมรเทพ คนหาญ กัปตันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย โพสต์เตือนภัยนักกีฬาด้วยกัน ถูกหลอกให้เรียนป.โท อ้างมีทุนฟรี สุดท้ายจ่ายเอง ย้ำไม่เกี่ยวกับมหาฯลัย

ต้นเรื่องมาจากเมื่อวานนี้ (6 ตุลาคม) อมรเทพ คนหาญ หรือ “จูน” กัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเล่าประสบการณ์ตรงที่เจ้าตัวเคยถูกหลอกให้เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยมีคนติดต่อและอ้างว่าจะ “ออกค่าใช้จ่ายหมดให้” แลกกับการช่วยเล่นให้กับมหาวิทยาลัย แต่สุดท้ายต้องออกเงินเองทั้งหมดกว่า 1 แสนบาท

“ฝากเตือนภัยนักกีฬาทุกๆคนที่กำลังหาที่เรียนต่อ ถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่มันก็ทำให้ใครบางคนเสียเงินเป็นแสนได้ อย่างเช่นผม”

“ประสบการณ์ของผม หลังจากจบปริญญาตรี มีหลายที่ที่ต่อผมให้ไปเรียนต่อปริญญาโท แต่มีพี่คนหนึ่ง ชื่อ…….ได้ติดต่อมาทางผู้ใหญ่ของผม เพื่อให้ไปเรียนมหาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อเล่นกีฬามหาลัย (มหาลัยไม่มีนโยบายทุนเรียนฟรีนักกีฬา *****เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับมหาลัยทั้งสิ้นครับ****”

“ผู้ใหญ่: จูน พี่……. โทรมาขอให้ไปเรียนต่อโทที่นั้นเพื่อเล่นกีฬามหาลัย

ผม: ออครับ

ผู้ใหญ่:มึงไปเล่นให้พี่…….หน่อย ให้เขาได้แชมป์กีฬามหาลัย

ผม:ได้ครับ

ผู้ใหญ่:ที่ พี่……..แจ้งมา มีทุนเรียนฟรี ค่าใช่จ่ายทุกอย่างฟรี

ผม:ได้ครับ”

“สิทธิ์ในการจัดตัดสินใจทั้งหมด ไม่ว่าจะไปเล่นลีกที่ไหน เรียนที่ไหน ขอกลับบ้านหรือว่าลาซ้อมหรือมีที่ไหนติดต่อมาทุกอย่าง คือต้องผ่านผู้ใหญ่ของผมทั้งหมด เขาเป็นคนตัดสินใจ”

“หลังจากนั้นผมได้ไปสมัครเรียนที่มหาลัย และเรียนที่มหาลัยแห่งนี้ หลักสูตร 2 ปี”

“จากนั้นผมได้ไปเรียนที่นั้น เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว 08:30-20:00 น. หลังจากเรียนเสร็จผมเดินทางกลับสุโขทัยเพื่อซ้อมตอนเช้าให้ทัน เป็นระยะเวลา 2 ปี ค่าใช้จ่าย ผม99% ผมเป็นคนออกทั้งหมด พี่……ให้ค่ารถผมแค่ครั้งเดียว 200 บาท ที่ผมไปเรียนวันแรก นอกนั้นผมออกทั้งหมด หลังจากเรียน จนจบทุกวิชาและทำวิทยานิพนธ์จนเสร็จ ผมเลยถามพี่ผู้ช่วยนักศึกษาปอโท”

“พี่ผู้ช่วยปอโท: เดี๋ยวพี่เช็คให้นะค่ะ

พี่ผู้ช่วยปอโท: น้องจูนยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมสักเทอมเลยนะคะ

ผม: อ่าว! พี่แล้วผมเรียนได้ไงอะ

พี่ผู้ช่วยปอโท: คือมีพี่…… จ่ายรักษาสภาพนักศึกษาค่าไว้ให้ทุกเทอม

ผม: แล้วมหาลัยไม่มีทุนเรียนฟรีให้นักกีฬาหรอครับ

พี่ผู้ช่วยปอโท: ไม่มีคะ นอกจากจะเป็นทุนจากสโมสรที่ทำในมหาลัยค่ะ

ผม:อ่าวกรรม”

“หลังจากนั้น ผมได้โทรหาพี่คนนั้น”

“ผม:พี่ทำไมพี่ยังไม่จ่ายค่าเทอมให้ผมอะครับ ผมเรียนจบแล้วนะ

พี่…..: พี่ดึงไว้เล่นกีฬามหาลัย

ผม: พี่มันจะดึงเล่นได้ไงกีฬามหาลัยเขานับหน่วยกิตไม่ใช่หรอครับ หน่วยกิตต้องเดินหน้า 21 หน่วยกิตนะพี่ แล้วผมทำวิทยานิพนธ์จบแล้ว มันไม่มีวิชาอะไรที่ให้ผมเรียนต่อ อีก 21 หน่วยกิต

พี่…: เดี๋ยวพี่คุยกับพี่อีกคนนึงให้ว่าต้องทำไง”

“หลังจากนั้น 15 ธันวาคม 2564 เป็นวันหมดเขตจ่ายค่าเทอม ผมเลยโทรหาผู้ใหญ่โทรหาพี่ที่สโมสร วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายค่าเทอม เขาบอกว่าลองถามเขาก่อน ผมเลยโทรหาพี่เขาอีกรอบนึง พี่เขาแค่โอเค เดี๋ยวพี่จัดการให้”

“แต่วันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งไม่สามารถจ่ายได้หลังจากนี้ตอนผมโทรหาพี่เป็นเวลาช่วงเย็นแล้ว ถ้าผมไม่จ่ายค่าเทอมวันนี้ เวลาที่ผมเรียนมา 2 ปีมันก็สูญเปล่า ผมก็เลือกจ่ายเอง เพราะระดับปริญญาตรีผมเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อน ตอนปี 5 ของผม ตอนที่ผมไปเล่นทีมชาติแล้วก็เรียนยังไม่จบถ้าผมต้องเล่นกีฬามหาลัยผมต้องเรียนเพิ่มหน่วยกิตอีก 21 หน่วยกิต ผมเลยจ่ายค่าเทอมด้วยตัวเอง 119,600 บาท จบมา 4ปี ผมได้สอบถามพี่เขาตลอด แต่ก็ไม่มีวี่แววอะไร ได้แต่รอเงินออก”

“นี่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง ไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีลายปากกาไม่มีการเซ็นชื่อ สัญญาปากเปล่าไม่สามารถทำอะไรได้ เตือนไว้ครับ ทำไม่ได้ รับผิดชอบไม่ได้ ก็ไม่ต้องให้ความหวังและคำสัญญากับคนอื่น มันจะเสียชื่อเสียงของคุณเอง ส่วนคนที่จะลำบากมันอยู่กับอีกคนที่จะต้องเสียเวลาเสียเงินและสิ่งที่ตัวเองทุ่มเทมาทั้ง 2 ปี โดยสิ้นเปล่าและเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้มันยาก (********เรื่องนี้ไม่เกี่ยวมหาวิทยาลัยนะครับ แค่ออกมาว่าผมเรียนที่ไหน เพราะที่มหาลัยที่นี่เขาไม่มีทุนให้นักกีฬา แต่สโมสรเอานักกีฬามาเรียนที่นี่ผมก็เลยได้มาเรียนที่นี่ ********)”

“*******ของให้เรื่องนี้มันจบตรงนี้ เงินไม่ต้องคืนครับให้มันเป็นค่าเทอมที่ผมตัดสินใจไปเรียน ฝากไว้ให้คิด******”

“HAPPY BIRTHDAY TO ME AMORNTHEP ขอให้สิ่งไม่ดี ออกจากชีวิต ขอให้สิ่งดีดีเข้ามาขอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี”

ล่าสุดวันนี้ (7 ตุลาคม) หลังจากที่มีสื่อหลายสำนักรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตัวของ อมรเทพ ก็ออกมาโพสต์ย้ำอีกครั้งว่า “มหาลัยไม่ได้มีนโยบายให้ทุนนักกีฬา อย่าเอามหาลัยไปด่าในสิ่งที่ไม่ดี ที่ผมพูดออกมาเพราะผมเรียนที่นี่ และสโมสรเอานักกีฬามาเรียนไว้ที่นี่ครับ ไม่เกี่ยวกับมหาลัยเลย อย่าไปพูดมหาลัย ในแง่ที่ไม่ดี ถ้าใครเข้าใจผิดผมขอโทษด้วยนะครับ #มหาวิทยาลัยไม่เกี่ยว ครับ”

อ้างอิง : Facebook Amornthep Khonhan

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม

37 นาที ที่แล้ว
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

45 นาที ที่แล้ว
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท เศรษฐกิจ

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

49 นาที ที่แล้ว
ตรวจเช็กคอ 2568 ข่าวต่างประเทศ

สาวเมืองผู้ดีวัย 25 ไปหาหมอเรื่องผื่น ก่อนได้บทเรียนราคาแพง เตือน “หมั่นเช็กลำคอ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครกัน? สส.ทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ เกือบทำสภาไฟไหม้ “วันนอร์” ชี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อน ในวงการเกม Silent Hill เมื่อแฟนคลับถาม KONAMI เรื่องทำสินค้าขายจนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่น เปิดประเด็น &quot;ตำรวจด้อม&quot; และพื้นที่สีเทาที่อาจหายไป เกมส์

ดราม่าสนั่น ตำรวจด้อม Silent Hill f ถาม KONAMI “ทำของขายได้ไหม?” คำตอบทำวงการเดือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ บันเทิง

ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พส.จีนสร้างเรื่อง ชาร์จแบตฯสำรองจนไฟไหม้ ในโรงแรมหรูหน้าสถานีเกียวโต จี้รัฐแบนสินค้าจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เล่นใหญ่! รัฐบาลเขมร ออกแถลงประณามไทย นำรูป “ฮุนเซน” ไปใช้เป็นเป้ายิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;โอ๊ต บางแพ&quot; เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง ข่าว

ประวัติ “โอ๊ต บางแพ” เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต บางแพ เดิมพันถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เป็นของแท้จะเลิกเล่นพระ ข่าว

โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริง ติดเหล้า ข่าวกีฬา

เสี่ยโบ๊ท เล่าปม อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกเมาปลิ้น ที่แท้ป่วย ? วอนรัฐช่วยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต้นสังกัด “พี่เบิร์ด” ร่อนแถลงโต้ เจอกุข่าวปลอมถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“อมรเทพ คนหาญ” โพสต์เตือนภัย ถูกหลอกเรียนป.โทฟรี ย้ำไม่เกี่ยวกับมหาฯลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป บันเทิง

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เข้าเยี่ยม นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษป่วย มีบทบาทสำคัญช่วยหมูป่าอะคาเดมี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว “คนละครึ่งพลัส” เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เจอเสนอราคาพุ่ง 10 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“นอร์เวย์” บริจาคเงินให้ “กัมพูชา” 38 ล้านบาท ใช้ทำลายทุ่นระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี &quot;พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว&quot; บันเทิง

ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี “พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจหมอดังเตือน ฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจทำให้ปอดเป็นหนองได้ พร้อมเผยอาการ-วิธีป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 14:27 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 15:04 น.
63
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button