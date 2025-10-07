ข่าวดาราบันเทิง

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 14:10 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 14:10 น.
158
นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป

นุสบา ปุณณกันต์ โพสต์ภาพความสำเร็จ ‘น้องปุณณ์’ เข้าพิธีรับใบประกอบโรคศิลป์ ได้เป็นนายแพทย์เต็มตัว เผยความรู้สึกคนเป็นพ่อแม่ที่รอคอยความสำเร็จของลูกมาตลอด 6 ปี

นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจ เมื่อ น้องปุณณ์ ปุณณกันต์ ลูกชายคนโตสุดหล่อของนักแสดงมากฝีมือ นุสบา ปุณณกันต์ และนักการเมือง บี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ได้เดินทางมาถึงอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของชีวิต กับการก้าวสู่การเป็น “นายแพทย์ปุณณ์” อย่างเต็มตัว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 นุสบา ได้โพสต์ภาพบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นภาพครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณหมอคนใหม่ของตระกูล โดยทั้ง นุสบา และบี พุทธิพงษ์ ได้นำลูกโป่ง-ช่อดอกไม้ และของขวัญล้ำค่าซึ่งเป็นกระดาษโน้ตที่น้องปุณณ์เขียนบันทึกความฝันของตัวเองเอาไว้เมื่อปี 2018 ว่าต้องเป็นหมอให้ได้ ใส่ในกรอบ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแสดงความยินดี

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-9

นอกจากภาพแห่งความสำเร็จแล้ว นุสบายังได้เขียนแคปชั่นถ่ายทอดความรู้สึกของหัวอกคนเป็นพ่อแม่ที่เฝ้ารอวันนี้มาตลอด 6 ปีได้อย่างสุดซึ้ง ระบุว่า

“6 ปีผ่านไป วันนี้เป็นพ่อแม่หมอแล้วค่ะ กว่าจะผ่านแต่ละวันแต่ละคืน อาชีพหมอน่าเห็นใจที่สุด เรียนก็หนักหนาสาหัส ฝึกก็แสนจะยาวนาน ไม่เคยมีเวลาจำกัดการทำงาน ในฐานะแม่คนหนึ่งกว่าจะเลี้ยงลูกจนโตหัวอกแม่คงเข้าใจ

6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไปคน วัน ๆ เห็นแต่ภาพเขานั่งดูหนังสือในห้อง ออกเวรก็ไม่ได้นอนเพราะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่ตรงหน้าคือชีวิตเพื่อนมนุษย์ นุสขอร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณหมอที่จบการศึกษาด้วยกันทุกคน เข้าใจทุกความรู้สึก และขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่น้องเด็กจนโต กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอทุกคนอย่างที่สุดที่ให้วิชาชีพ แพทยศาสตร์บัณฑิตมหิดลรามาฯทุกคน เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

แม่จะรอลูกกลับบ้านมาอีกครั้งพร้อมความสำเร็จตามความฝันของลูกนะ”

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-1 นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-2

อีกทั้งก่อนหน้านี้ที่จะถึงวันรับใบประกอบโรคศิลป์โรงพยาบาลรามาฯ “นุสบา ปุณณกันต์” ก็ได้โพสต์เรื่องราวถึง น้องปุณณ์ จากหัวอกคนเป็นแม่ที่มองเห็นลูกชายเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเวลาอันรวดเร็ว จนตอนนี้จากเด็กน้อยคนนั้นได้กลายเป็น คุณหมอปุณณ์ ในวันนี้

“Can’t wait to congratulate you tomorrow ไม่มีความสุขไหนที่ได้ยืนมองดูลูกเติบโตในทุกวันพยายามมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงที่สุดเพื่อวันที่ลูกสำเร็จการศึกษา เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่เห็นน้องมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่เล็กจนโตคงรู้สึกร่วมเหมือนนุสว่า เวลาผ่านไปไวมาก พรุ่งนี้เจอกันครับ @punnpunnakanta M.D. พิธีรับปริญญาคณะแพทยศาสตร์ 6 ต.ค โรงพยาบาลรามาฯ 9 ต.ค มหิดล ศาลายา”

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-11 นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-12

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-13

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-14

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-17

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-16

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-15

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-3

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-10

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-8

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-4 นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-6

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียกจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป-7

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG nusbapunnakanta

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม

37 นาที ที่แล้ว
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

45 นาที ที่แล้ว
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท เศรษฐกิจ

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

49 นาที ที่แล้ว
ตรวจเช็กคอ 2568 ข่าวต่างประเทศ

สาวเมืองผู้ดีวัย 25 ไปหาหมอเรื่องผื่น ก่อนได้บทเรียนราคาแพง เตือน “หมั่นเช็กลำคอ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครกัน? สส.ทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ เกือบทำสภาไฟไหม้ “วันนอร์” ชี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อน ในวงการเกม Silent Hill เมื่อแฟนคลับถาม KONAMI เรื่องทำสินค้าขายจนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่น เปิดประเด็น &quot;ตำรวจด้อม&quot; และพื้นที่สีเทาที่อาจหายไป เกมส์

ดราม่าสนั่น ตำรวจด้อม Silent Hill f ถาม KONAMI “ทำของขายได้ไหม?” คำตอบทำวงการเดือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ บันเทิง

ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พส.จีนสร้างเรื่อง ชาร์จแบตฯสำรองจนไฟไหม้ ในโรงแรมหรูหน้าสถานีเกียวโต จี้รัฐแบนสินค้าจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เล่นใหญ่! รัฐบาลเขมร ออกแถลงประณามไทย นำรูป “ฮุนเซน” ไปใช้เป็นเป้ายิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;โอ๊ต บางแพ&quot; เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง ข่าว

ประวัติ “โอ๊ต บางแพ” เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต บางแพ เดิมพันถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เป็นของแท้จะเลิกเล่นพระ ข่าว

โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริง ติดเหล้า ข่าวกีฬา

เสี่ยโบ๊ท เล่าปม อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกเมาปลิ้น ที่แท้ป่วย ? วอนรัฐช่วยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต้นสังกัด “พี่เบิร์ด” ร่อนแถลงโต้ เจอกุข่าวปลอมถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“อมรเทพ คนหาญ” โพสต์เตือนภัย ถูกหลอกเรียนป.โทฟรี ย้ำไม่เกี่ยวกับมหาฯลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป บันเทิง

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เข้าเยี่ยม นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษป่วย มีบทบาทสำคัญช่วยหมูป่าอะคาเดมี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว “คนละครึ่งพลัส” เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เจอเสนอราคาพุ่ง 10 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“นอร์เวย์” บริจาคเงินให้ “กัมพูชา” 38 ล้านบาท ใช้ทำลายทุ่นระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี &quot;พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว&quot; บันเทิง

ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี “พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจหมอดังเตือน ฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจทำให้ปอดเป็นหนองได้ พร้อมเผยอาการ-วิธีป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 14:10 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 14:10 น.
158
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button