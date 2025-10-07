นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป

นุสบา ปุณณกันต์ โพสต์ภาพความสำเร็จ ‘น้องปุณณ์’ เข้าพิธีรับใบประกอบโรคศิลป์ ได้เป็นนายแพทย์เต็มตัว เผยความรู้สึกคนเป็นพ่อแม่ที่รอคอยความสำเร็จของลูกมาตลอด 6 ปี
นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจ เมื่อ น้องปุณณ์ ปุณณกันต์ ลูกชายคนโตสุดหล่อของนักแสดงมากฝีมือ นุสบา ปุณณกันต์ และนักการเมือง บี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ได้เดินทางมาถึงอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของชีวิต กับการก้าวสู่การเป็น “นายแพทย์ปุณณ์” อย่างเต็มตัว
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 นุสบา ได้โพสต์ภาพบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นภาพครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณหมอคนใหม่ของตระกูล โดยทั้ง นุสบา และบี พุทธิพงษ์ ได้นำลูกโป่ง-ช่อดอกไม้ และของขวัญล้ำค่าซึ่งเป็นกระดาษโน้ตที่น้องปุณณ์เขียนบันทึกความฝันของตัวเองเอาไว้เมื่อปี 2018 ว่าต้องเป็นหมอให้ได้ ใส่ในกรอบ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแสดงความยินดี
นอกจากภาพแห่งความสำเร็จแล้ว นุสบายังได้เขียนแคปชั่นถ่ายทอดความรู้สึกของหัวอกคนเป็นพ่อแม่ที่เฝ้ารอวันนี้มาตลอด 6 ปีได้อย่างสุดซึ้ง ระบุว่า
“6 ปีผ่านไป วันนี้เป็นพ่อแม่หมอแล้วค่ะ กว่าจะผ่านแต่ละวันแต่ละคืน อาชีพหมอน่าเห็นใจที่สุด เรียนก็หนักหนาสาหัส ฝึกก็แสนจะยาวนาน ไม่เคยมีเวลาจำกัดการทำงาน ในฐานะแม่คนหนึ่งกว่าจะเลี้ยงลูกจนโตหัวอกแม่คงเข้าใจ
6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไปคน วัน ๆ เห็นแต่ภาพเขานั่งดูหนังสือในห้อง ออกเวรก็ไม่ได้นอนเพราะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่ตรงหน้าคือชีวิตเพื่อนมนุษย์ นุสขอร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณหมอที่จบการศึกษาด้วยกันทุกคน เข้าใจทุกความรู้สึก และขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่น้องเด็กจนโต กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอทุกคนอย่างที่สุดที่ให้วิชาชีพ แพทยศาสตร์บัณฑิตมหิดลรามาฯทุกคน เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
แม่จะรอลูกกลับบ้านมาอีกครั้งพร้อมความสำเร็จตามความฝันของลูกนะ”
อีกทั้งก่อนหน้านี้ที่จะถึงวันรับใบประกอบโรคศิลป์โรงพยาบาลรามาฯ “นุสบา ปุณณกันต์” ก็ได้โพสต์เรื่องราวถึง น้องปุณณ์ จากหัวอกคนเป็นแม่ที่มองเห็นลูกชายเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเวลาอันรวดเร็ว จนตอนนี้จากเด็กน้อยคนนั้นได้กลายเป็น คุณหมอปุณณ์ ในวันนี้
“Can’t wait to congratulate you tomorrow ไม่มีความสุขไหนที่ได้ยืนมองดูลูกเติบโตในทุกวันพยายามมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงที่สุดเพื่อวันที่ลูกสำเร็จการศึกษา เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่เห็นน้องมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่เล็กจนโตคงรู้สึกร่วมเหมือนนุสว่า เวลาผ่านไปไวมาก พรุ่งนี้เจอกันครับ @punnpunnakanta M.D. พิธีรับปริญญาคณะแพทยศาสตร์ 6 ต.ค โรงพยาบาลรามาฯ 9 ต.ค มหิดล ศาลายา”
