ข่าวดีแฟนลูกยาง วอลเลย์บอล SV League ญี่ปุ่น เตรียมมาแข่งที่ไทยในฤดูกาล 2026-2027

ข่าวดีสำหรับแฟนชาวไทย เมื่อทาง SV League วอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่น ยืนยัน เตรียมจัดการแข่งขันแมตช์ทางการทั้งทีมชายและทีมหญิงในประเทศไทย ในฤดูกาล 2026–2027

นายมาซาอากิ โอคาวะ ประธานลีกวอลเลย์บอล SV League (วอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่น) ได้แถลงข่าวในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยเปิดเผยถึงนโยบายในการจัดแข่งขันแมตช์ทางการในต่างประเทศ และมีจุดหมายคือ ประเทศไทย ในฤดูกาล 2026–2027

การจัดแข่งขันในประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายตลาดในต่างประเทศของลีก SV League และจะเป็นการจัดแข่งขันอย่างเป็นทางการนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก โดยทางลีกมีแผนที่จะจัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวันแข่งขันและทีมที่เข้าร่วมจะมีการตัดสินใจในภายหลัง

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน ยังได้มีการรายงานผลประกอบการสำหรับฤดูกาล 2024–2025 ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกภายใต้ชื่อ SV League โดยพวกเขาสามารถกวาดรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 3,600 ล้านเยน (ประมาณ 793 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 2,600 ล้านเยน (ประมาณ 573 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับฤดูกาล 2023-2024 ที่เป็นซีซั่นสุดท้ายที่ใช้ชื่อ V League

ขณะที่ตัวเลขกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากเดิมที่ราวๆ 37 ล้านเยน (ประมาณ 8.15 ล้านเยน) ขึ้นมาเป็น 398 ล้านเยน (87.7 ล้านบาท)

อ้างอิง : www.sankei.com

 

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน

