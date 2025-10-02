ข่าวดีแฟนลูกยาง วอลเลย์บอล SV League ญี่ปุ่น เตรียมมาแข่งที่ไทยในฤดูกาล 2026-2027
ข่าวดีสำหรับแฟนชาวไทย เมื่อทาง SV League วอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่น ยืนยัน เตรียมจัดการแข่งขันแมตช์ทางการทั้งทีมชายและทีมหญิงในประเทศไทย ในฤดูกาล 2026–2027
นายมาซาอากิ โอคาวะ ประธานลีกวอลเลย์บอล SV League (วอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่น) ได้แถลงข่าวในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยเปิดเผยถึงนโยบายในการจัดแข่งขันแมตช์ทางการในต่างประเทศ และมีจุดหมายคือ ประเทศไทย ในฤดูกาล 2026–2027
การจัดแข่งขันในประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายตลาดในต่างประเทศของลีก SV League และจะเป็นการจัดแข่งขันอย่างเป็นทางการนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก โดยทางลีกมีแผนที่จะจัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวันแข่งขันและทีมที่เข้าร่วมจะมีการตัดสินใจในภายหลัง
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน ยังได้มีการรายงานผลประกอบการสำหรับฤดูกาล 2024–2025 ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกภายใต้ชื่อ SV League โดยพวกเขาสามารถกวาดรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 3,600 ล้านเยน (ประมาณ 793 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 2,600 ล้านเยน (ประมาณ 573 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับฤดูกาล 2023-2024 ที่เป็นซีซั่นสุดท้ายที่ใช้ชื่อ V League
ขณะที่ตัวเลขกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากเดิมที่ราวๆ 37 ล้านเยน (ประมาณ 8.15 ล้านเยน) ขึ้นมาเป็น 398 ล้านเยน (87.7 ล้านบาท)
อ้างอิง : www.sankei.com
