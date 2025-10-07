เพจหมอดังเตือน ฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจทำให้ปอดเป็นหนองได้ พร้อมเผยอาการ-วิธีป้องกัน
เพจหมอดัง โพสต์เตือน ฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจทำให้ปวดเป็นหนองได้ สาเหตุมาจากเชื้อโรคภายในช่องปาก พร้อมเผยอาการข้างต้น และวิธีป้องกัน
วันนี้ (7 ตุลาคม) เพจเฟซบุ๊ก เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต ได้โพสต์ข้อความเพื่อเตือนภัยถึงใครที่มีฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจนำไปสู่การมีหนองในปอดได้ โดยระบุว่า “ฟันผุ เหงือกอักเสบ… จนปอดเป็นหนองได้จริงเหรอ?”
“หลายคนอาจคิดว่า “แค่ฟันไม่สะอาด คงไม่ถึงตาย””
“แต่รู้ไหมว่า… เชื้อโรคจากช่องปาก สามารถไหลลงปอด แล้วก่อให้เกิด “Lung abscess” หรือ “ปอดเป็นหนอง” ได้จริง”
“เมื่อในปากมีเชื้อเยอะ — โดยเฉพาะในคนที่ฟันผุ เหงือกอักเสบ ไม่แปรงฟัน หรือมีฟันโยก แล้วเกิด “สำลักน้ำลาย” ระหว่างหลับหรือในคนที่กลืนลำบาก เชื้อเหล่านี้จะหลุดไปถึงปอด → เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง → หนองสะสมเป็นโพรง”
“อาการเตือน ไข้เรื้อรัง, ไอ เสมหะเหม็น, น้ำหนักลด, เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก”
“การรักษา ให้ antibiotic นาน 4–6 สัปดาห์ บางรายอาจต้อง เจาะหรือผ่าระบายหนอง และสิ่งสำคัญคือ ดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีตั้งแต่แรก”
“แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพราะ “สุขภาพช่องปาก” ไม่ได้จบแค่ในปาก”
“แต่อาจเป็นจุดเริ่มของ “โรคติดเชื้อร้ายแรงในร่างกาย” ได้เลยค่ะ”
อ้างอิง : Facebook เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต
