ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 13:19 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 13:19 น.
75

แพรี่ ไพรวัลย์ เปิดจดหมายของ อดีตหลวงพ่ออลงกต จากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจไม่ท้อ ขอบคุณที่ไปเยี่ยมด้วยความรักและคิดถึง

แพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “อดีตหลวงพ่ออลงกต เขียนจดหมายจากเรือนจำถึงลูกศิษย์ บอกยังสู้อยู่ทุกลมหายใจไม่ท้อค่ะ”

โดยในเนื้อหาจดหมายนั้นระบุว่า “ถึงลูกศิษย์ทุกคน

ขอบใจทุกคนที่ไปเยี่ยมหลวงพ่อ ด้วยความรักความคิดถึง และ ความห่วงใยจากหัวใจของทุกตน หลวงพ่อดีใจจนน้ำตาไหล ที่เห็นลูกๆ ไป เยี่ยมกันอย่างมากมาย มันทำให้หลวงพ่อมีกำลังใจเต็มเปี่ยมในหัวใจ

ขอให้ทุกคน เข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า พวกเราจะฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ด้วยความรัก ด้วยความสามัคดี ด้วยความดีที่เราที่เราสร้างร่วมกันมา

หลวงพ่อขอให้ทุกคนช่วยกันหางาน เพื่อให้เรามีกินมีใช้ มีแบ่งปันกัน

ฝากให้ ไพรวัลย์ และ เพื่อน ๆ ช่วยกันหา ข้าว และไข่ ไว้เป็นอาทรใน เด็ดๆได้มีกันอย่างเพียงพอ

ฝากให้ สุวิทย์ ปลูก, เลี้ยงปลา, หอย เลี้ยงแหน, เลี้ยงหนอน และ เลี้ยงไก่ให้มากขึ้นด้วย และอย่าลืมเลี้ยง แมลงสาปเพิ่มขึ้นด้วย.

ฝากถึง คนที่งานทุกๆ คน ว่า ต้องอดทน, ต้องเป็น, เราจึงจะอยู่รอดได้

ฝากถึงคุณเปิล ให้บอกเด็กๆ ที่ให้ขยันฝึกซ้อม ให้มากขึ้นจะได้ติดทีมชาติ

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนไม่ต้องห่วงหลวงพ่อนะ หลวงพ่อสู้ทุกลมหายใจ ไม่เคยห้อ, ขอให้พระคุ้มครองรักษาทุกคน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เพจหมอดังเตือน ฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจทำให้ปอดเป็นหนองได้ พร้อมเผยอาการ-วิธีป้องกัน

8 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

17 นาที ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด ซีรี่ย์

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง ท่องเที่ยว

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสตจักรไฟเออร์ ข่าวอาชญากรรม

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08 ข่าว

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อโกรธตัวสั่น ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ศาลให้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

พ่อโกรธตัวสั่น ประณามศาล ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ให้รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี &quot;แคน นายิกา&quot; อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์ บันเทิง

ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเยอรมันแตกตื่น โทรแจ้งดับเพลิงได้กลิ่นแก๊สรั่ว ที่แท้เป็นกลิ่น “ทุเรียน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมาย ปมหุ้นส่วนธุรกิจ บันเทิง

เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสูตรลับ “ล้งเล้งลูกชิ้นปลา” สตรีทฟู้ดระดับตำนานแห่งบรรทัดทอง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ บันเทิง

เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนไม่ฟัง! มนุษย์ป้า เถียงสวน กระเป๋ารถเมล์ หลังไม่ให้นั่งที่ห้ามนั่ง หวั่นเกิดอันตราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินเจ้าถิ่นที่กระบี่ ข่าวอาชญากรรม

วินเจ้าถิ่น เดือดพล่านไล่ผดส. ก่อนลากคนขับรถผ่านแอปฯ รุมตื้บน่วม! ต่อหน้านทท.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.แป้ง โพสต์ภาพ Porto Chino ร้านดังไร้คนเข้า ข่าว

ภาพล่าสุด Porto Chino ทำใจหาย เงียบเหงา-ลูกค้าหาย ชาวเน็ตแห่ชี้สาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 13:19 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 13:19 น.
75
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คริสตจักรไฟเออร์

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button