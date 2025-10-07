“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ
แพรี่ ไพรวัลย์ เปิดจดหมายของ อดีตหลวงพ่ออลงกต จากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจไม่ท้อ ขอบคุณที่ไปเยี่ยมด้วยความรักและคิดถึง
แพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “อดีตหลวงพ่ออลงกต เขียนจดหมายจากเรือนจำถึงลูกศิษย์ บอกยังสู้อยู่ทุกลมหายใจไม่ท้อค่ะ”
โดยในเนื้อหาจดหมายนั้นระบุว่า “ถึงลูกศิษย์ทุกคน
ขอบใจทุกคนที่ไปเยี่ยมหลวงพ่อ ด้วยความรักความคิดถึง และ ความห่วงใยจากหัวใจของทุกตน หลวงพ่อดีใจจนน้ำตาไหล ที่เห็นลูกๆ ไป เยี่ยมกันอย่างมากมาย มันทำให้หลวงพ่อมีกำลังใจเต็มเปี่ยมในหัวใจ
ขอให้ทุกคน เข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า พวกเราจะฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ด้วยความรัก ด้วยความสามัคดี ด้วยความดีที่เราที่เราสร้างร่วมกันมา
หลวงพ่อขอให้ทุกคนช่วยกันหางาน เพื่อให้เรามีกินมีใช้ มีแบ่งปันกัน
ฝากให้ ไพรวัลย์ และ เพื่อน ๆ ช่วยกันหา ข้าว และไข่ ไว้เป็นอาทรใน เด็ดๆได้มีกันอย่างเพียงพอ
ฝากให้ สุวิทย์ ปลูก, เลี้ยงปลา, หอย เลี้ยงแหน, เลี้ยงหนอน และ เลี้ยงไก่ให้มากขึ้นด้วย และอย่าลืมเลี้ยง แมลงสาปเพิ่มขึ้นด้วย.
ฝากถึง คนที่งานทุกๆ คน ว่า ต้องอดทน, ต้องเป็น, เราจึงจะอยู่รอดได้
ฝากถึงคุณเปิล ให้บอกเด็กๆ ที่ให้ขยันฝึกซ้อม ให้มากขึ้นจะได้ติดทีมชาติ
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนไม่ต้องห่วงหลวงพ่อนะ หลวงพ่อสู้ทุกลมหายใจ ไม่เคยห้อ, ขอให้พระคุ้มครองรักษาทุกคน”
