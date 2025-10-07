ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 12:41 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:48 น.
74
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

รู้จักมดตะนอย พิษร้ายแรง คนไทยเจอบ่อย ถ้าแพ้ถึงตาย

กรณีเหตุสลด นายเอกพันธ์ ชายวัย 39 ปี รับจ้างให้ไปตัดแต่งกิ่งไม้ข้างบ่อปลา ภายในซอยวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้ ได้ถูกมดตะนอยต่อย

แม้ว่านายเอกพันธ์รีบปีนกลับลงมาจากต้นไม้ แต่ทันทีที่เท้าของเขาเกือบจะแตะถึงพื้น ร่างกายก็เกิดอาการผิดปกติ ทรุดลงไปกองกับพื้นทันทีต่อหน้าเพื่อนและนายจ้าง แม้ว่าจะรีบวิ่งเข้าไปช่วย เอายาดมให้ดม เอาน้ำเย็นลูบตัว หวังให้อาการดีขึ้น แต่ทุกอย่างกลับเลวร้ายลง ร่างของนายเอกพันธ์เริ่มมีอาการชักเกร็งและหมดสติไป ทีมกู้ภัยมาถึงรีบทำการปั๊มหัวใจ (CPR) นานกว่า 30 นาที เพื่อยื้อชีวิต แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

มดตะนอยเป็นแมลงขนาดเล็กที่พบบ่อยในทุกภาคของไทย จนหลายคนละเลยอันตาย แต่พิษของมันกลับร้ายแรงอย่างไม่น่าเชื่อ คนแพ้อย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และสัญญาณเตือนของอาการแพ้ จะช่วยชีวิตได้

วิธีสังเกตมดตะนอย ลักษณะลำตัวเรียวยาวประมาณ 5-12 มิลลิเมตร ส่วนหัวและท้องมีสีดำ ส่วนอกเป็นสีน้ำตาลอมส้ม มีกรามขนาดใหญ่ และมีเหล็กในที่ปลายท้อง

มดตะนอยมักสร้างรังตามดิน ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือในสวน บางครั้งอาจเข้ามาหาเศษอาหารในบ้านเรือน พบได้บ่อยในบริเวณที่มีแดดส่องถึงและอากาศร้อน

มดตะนอยบนขอนไม้

พิษร้ายของมดตะนอย

อันตรายของมดตะนอยอยู่ที่เหล็กใน ซึ่งเคลือบด้วยสารพิษกลุ่มโปรตีนและอัลคาลอยด์ เมื่อต่อย มันจะฉีดพิษเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ ที่สำคัญ มดตะนอยสามารถดึงเหล็กในกลับและต่อยซ้ำได้หลายครั้ง ต่างจากผึ้งที่ต่อยได้เพียงครั้งเดียว

อาการเมื่อถูกต่อย

ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับปริมาณพิษที่ได้รับและภูมิต้านทานของแต่ละบุคคล โดยแบ่งอาการได้ดังนี้

1. อาการทั่วไป (เฉพาะที่)

  • เจ็บปวด บวม แดง และคันบริเวณที่ถูกต่อย
  • เกิดเป็นตุ่มน้ำใส
  • โดยทั่วไปอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 1-3 วัน แต่อาจคงอยู่นานกว่า 5 วันในผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย

2. อาการแพ้รุนแรง

อาจเกิดขึ้นได้ภายใน 15 นาทีหลังถูกต่อย สัญญาณอันตรายได้แก่

  • เกิดผื่นลมพิษขึ้นทั่วร่างกาย
  • ใบหน้า ริมฝีปาก หรือเปลือกตาบวม
  • แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด
  • คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง
  • เวียนศีรษะ ความดันโลหิตตก อาจถึงขั้นช็อกและหมดสติ

หากเป็นแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกมดตะนอยกัด

1. ล้างแผล ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกต่อยด้วยน้ำและสบู่อ่อนๆ

2. ใช้น้ำแข็งหรือเจลเย็นประคบบริเวณที่ถูกต่อยนาน 20 นาที เพื่อลดอาการปวดและบวม

3. ทาครีมสเตียรอยด์เพื่อลดอาการอักเสบและคัน หลีกเลี่ยงการใช้ยาหม่องหรือยาที่ทำให้เกิดความร้อน เพราะอาจทำให้พิษกระจายตัวเร็วขึ้น

4. หากปวดมาก สามารถรับประทานยาพาราเซตามอล และใช้ยาแก้แพ้ (Antihistamine) เพื่อลดอาการคัน

มดตะนอยมีพิษ รุนแรงถึงตาย

สัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์

มีอาการแพ้รุนแรงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือ ถูกต่อยในบริเวณที่บอบบาง เช่น ในช่องปาก ลำคอ หรือใกล้ดวงตา อวัยวะเพศถูกมดต่อยรุมเป็นจำนวนมาก พิษยิ่งทวีคูณ หรือผู้ป่วยมีประวัติแพ้พิษแมลงมาก่อน ควรไปพบแพทย์ทันที อย่าชะล่าใจจนอาการหนัก

ข้อควรระวัง: แม้อาการในช่วงแรกจะไม่รุนแรง ควรสังเกตอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากมีไข้ มีผื่นขึ้นผิดปกติ อ่อนแรง หรือแขนขาชา ควรรีบไปพบแพทย์

การรักษาและบรรเทาอาการ

สำหรับอาการบวมคันที่ไม่รุนแรง สามารถใช้ยาทาที่มีส่วนผสมของไฮโดรคอร์ติโซน (Hydrocortisone)

สมุนไพรทางเลือก (สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการแพ้รุนแรง)

  • เสลดพังพอน ขยี้ใบสดแล้วพอกบริเวณแผล
  • พลู ตำใบสดผสมเหล้าขาวเล็กน้อยแล้วทา
  • ตำลึง คั้นน้ำจากใบสดแล้วทาบริเวณแผล

ย้ำอีกครั้ง สมุนไพรใช้ได้กับอาการเฉพาะที่ที่ไม่รุนแรงเท่านั้น หากมีสัญญาณของการแพ้รุนแรง การรักษาเดียวที่ช่วยชีวิตได้ทันคือการฉีดยาอะดรีนาลิน (Adrenaline) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วิธีที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่คาดว่ามีรังมดตะนอย สำรวจและกำจัดรังมดที่อาจมีในบริเวณบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติแพ้พิษแมลง ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เพจหมอดังเตือน ฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจทำให้ปอดเป็นหนองได้ พร้อมเผยอาการ-วิธีป้องกัน

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

17 นาที ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด ซีรี่ย์

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง ท่องเที่ยว

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสตจักรไฟเออร์ ข่าวอาชญากรรม

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08 ข่าว

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อโกรธตัวสั่น ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ศาลให้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

พ่อโกรธตัวสั่น ประณามศาล ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ให้รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี &quot;แคน นายิกา&quot; อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์ บันเทิง

ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเยอรมันแตกตื่น โทรแจ้งดับเพลิงได้กลิ่นแก๊สรั่ว ที่แท้เป็นกลิ่น “ทุเรียน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมาย ปมหุ้นส่วนธุรกิจ บันเทิง

เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสูตรลับ “ล้งเล้งลูกชิ้นปลา” สตรีทฟู้ดระดับตำนานแห่งบรรทัดทอง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ บันเทิง

เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนไม่ฟัง! มนุษย์ป้า เถียงสวน กระเป๋ารถเมล์ หลังไม่ให้นั่งที่ห้ามนั่ง หวั่นเกิดอันตราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินเจ้าถิ่นที่กระบี่ ข่าวอาชญากรรม

วินเจ้าถิ่น เดือดพล่านไล่ผดส. ก่อนลากคนขับรถผ่านแอปฯ รุมตื้บน่วม! ต่อหน้านทท.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.แป้ง โพสต์ภาพ Porto Chino ร้านดังไร้คนเข้า ข่าว

ภาพล่าสุด Porto Chino ทำใจหาย เงียบเหงา-ลูกค้าหาย ชาวเน็ตแห่ชี้สาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 12:41 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:48 น.
74
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คริสตจักรไฟเออร์

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button