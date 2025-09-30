“กัน จอมพลัง” ยืนยันอีกเสียง ทหารไม่ขาดแคลน มีตั้งแต่กาแฟถึงน้ำเมล่อน
กัน จอมพลัง ยืนยันอีกเสียง ทหารรอบภูมะเขือไม่ขาดแคลน ไปนั่งเทสระบบ มีตั้งแต่กาแฟถึงน้ำเมล่อน แต่ถ้ามีทหารต้องการอาหารเพิ่มก็ยินดีช่วย
จากกรณีที่ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ฝากดูแล!! ทหารไทย ฐานรอบภูมะเขือ ยังกินแต่มาม่า ปลากระป๋อง ฝนตกหนัก เกือบทุกวัน รถเสบียงไม่ส่ง น้ำดื่มได้วันละ 3 ขวดเล็ก” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กยืนยันว่า “วันนี้คนถามผมมาเยอะมากว่าทหารที่ภูมะเขือ ขาดแคลนอาหารหรือเปล่า วันนี้ผมเลยพยามหาหน่วยบนภูมะเขือที่ต้องการอาหารแต่ไม่พบเลย ซึ่งถ้ามีผมยินดีจัดให้เลย แต่ถ้าจากประสบการณ์ที่ผมไปภูมะเขือ ภูมะเขือเขาไปไกลมากขนาดที่มีโรงเตี๊ยมกลางป่า เสี่ยวเอ้อและเถ้าแก่เป็นทหารที่ภูมะเขือ ผมไปนั่งเทสระบบ มีตั้งแต่กาแฟจนถึงน้ำเมล่อนครับ แล้วกะว่ารอบหน้าไปภูมะเขือจะบิ้วเพิ่มให้อยู่ครับ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กองทัพภาค 2 ยืนยันว่า กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น โดยมีเสบียงเพียงพอ ไม่มีการขาดแคลนตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ แม้ในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เส้นทางบางจุดเกิดความยากลำบากต่อการเดินทาง แต่กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนในการลำเลียงเสบียง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและขวัญกำลังใจอย่างครบถ้วน
