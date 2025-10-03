คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี
หลังจากที่ เม พรีมายา ได้ไปออกรายการ ‘โหนกระแส’ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงปมดราม่าข้อพิพาททางธุรกิจคลินิกความงาม ล่าสุดวันนี้ (3 ต.ค. 68) คลินิกเดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ (Dermatige Aesthetics) ซึ่งเป็นฝ่ายคู่กรณี ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เพื่อชี้แจงในมุมของตนเอง
ในแถลงการณ์ คลินิกระบุถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมชี้แจงในรายการโหนกระแสว่า ได้รับการติดต่ออย่างกระชั้นชิดในวันออกอากาศ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ทัน แต่ได้ยืนยันกับทางรายการแล้วว่า ยินดีที่จะไปออกรายการในเทปถัดไป เพื่อนำเสนอความจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน ซึ่งขณะนี้กำลังรอการนัดหมายจากทางรายการ
นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุประเด็นสำคัญอื่น ๆ อีกหลายข้อ ได้แก่
1. ปฏิเสธข้อมูลที่บิดเบือน
ทางคลินิกปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆ และชี้แจงว่าเรื่องราวในอดีตที่ถูกนำมาเชื่อมโยงนั้น บางคดีศาลได้พิพากษายกฟ้องถึงที่สุดแล้ว
2. ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย
คลินิกยืนยันว่าทุกสาขาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตครบถ้วน และพร้อมให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. สงวนสิทธิ์ดำเนินคดี
ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย
แถลงการณ์ปิดท้ายด้วยการขอความเห็นใจจากสังคม อย่าฟังความข้างเดียว และหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกฝ่าย โดยยืนยันว่าพร้อมแสดงความสุจริตใจเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของแบรนด์ต่อไป
แถลงการณ์ฉบับเต็ม ชี้แจงความจริง (ฉบับที่ 2)
จากกรณีรายการทีวีที่เกิดกระแสต่างๆในวันนี้ แบรนด์คลินิก Dermatige Aesthetics (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) ขอชี้แจงว่า ทางแบรนด์ได้รับการติดต่อกะทันหันในวันที่ออกอากาศช่วงเวลาก่อนออกอากาศสด(วันที่ 2 ตุลาคม 2568)โดยเพิ่งทราบว่ามีการออกรายการสดดังกล่าว ซึ่งได้ประสานงานแจ้งเบื้องต้นว่าจะขอไปดำเนินการชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐาน แต่ด้วยเพิ่งทราบวันดังกล่าวในเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถไปได้ทันในวันนั้น จึงยืนยันขอไปออกรายการพร้อมชี้แจงหลักฐานสัก 1 เทปโดยยินดีไปออกรายการในเทปถัดไปเพื่อให้รับฟังข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านรวมถึงความจริงที่ตรงประเด็นและไม่คลาดเคลื่อน แต่ทางรายการแจ้งว่าเทปถัดไปมีนัดไว้ก่อนแล้วจึงต้องรอวันที่ทางรายการจะแจ้งเพื่อให้ไปชี้แจงข้อมูลต่อไป (ขณะนี้อยู่ระหว่างทางรายการเชิญไปเมื่อมีวันที่ทางรายการสะดวก)
ส่วนประเด็นอื่นๆที่มีกลุ่มบุคคลพยายามพ่วงเรื่องราวต่างๆโดยบิดเบือนดังเช่นกรณีคลินิกแห่งหนึ่งที่เคยมีการดำเนินคดีนั้นมีการพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดเป็นผู้บริสุทธิ์ ตลอดจนเรื่องอื่นๆก็เช่นกันซึ่งพร้อมในการชี้แจงต่างๆเช่นกันเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและความถูกต้อง
เหตุดังกล่าวที่ผ่านมาทางแบรนด์ไม่ได้นิ่งนอนใจเพียงแต่เรื่องต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ได้ก้าวล่วงในส่วนดังกล่าวอีกทั้งไม่ได้มีเจตนาทำลายหรือโจมตีใคร แต่เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เกิดข้อกังขาและความเข้าใจผิดเสียหายเสื่อมเสียต่อแบรนด์ในหลายๆด้าน “จึงต้องออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อยืนยันและแสดงจุดยืนที่พร้อมแสดงความสุจริตระหว่างที่รอทางรายการหาช่วงเวลาเพื่อให้ไปชี้แจงความจริง” พร้อมทั้งขอปฏิเสธข้อมูลที่บิดเบือนและอื่นๆ ตลอดจนสงวนสิทธิดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พร้อมกันนี้ขอยืนยันว่า แบรนด์คลินิก Dermatige Aesthetics (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) ทุกสาขาได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ตลอดจนการบริการและทีมแพทย์ที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่โดยมาตรฐานและไม่ได้เป็นตามประเด็นกระแสข้อมูลบิดเบือนด้านเดียวที่เกิดขึ้น จึงแนบข้อมูลใบอนุญาตฯทั้ง 5 สาขา เพื่อให้ลูกค้าตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามเว็บไชด์ที่ปรากฎนี้
ดังนี้จึงขอแถลงการณ์เพื่อชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ตลอดจนป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นลุกลามจากความเท็จที่บิดเบือนทั้งสิ้น รวมถึงหลักฐานเอกสารต่างๆที่บุคคลดังกล่าวนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม และขอความเห็นใจอย่าฟังความข้างเดียวเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนหวังว่าจะได้รับความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่ายและรับข้อมูลอย่างมีสติเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดี อันก่อให้เกิดความเสียหาย
แถลงการณ์ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568
