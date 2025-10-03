ข่าว

คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 13:22 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 13:42 น.
79
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี

Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี

หลังจากที่ เม พรีมายา ได้ไปออกรายการ ‘โหนกระแส’ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงปมดราม่าข้อพิพาททางธุรกิจคลินิกความงาม ล่าสุดวันนี้ (3 ต.ค. 68) คลินิกเดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ (Dermatige Aesthetics) ซึ่งเป็นฝ่ายคู่กรณี ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เพื่อชี้แจงในมุมของตนเอง

ในแถลงการณ์ คลินิกระบุถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมชี้แจงในรายการโหนกระแสว่า ได้รับการติดต่ออย่างกระชั้นชิดในวันออกอากาศ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ทัน แต่ได้ยืนยันกับทางรายการแล้วว่า ยินดีที่จะไปออกรายการในเทปถัดไป เพื่อนำเสนอความจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน ซึ่งขณะนี้กำลังรอการนัดหมายจากทางรายการ

นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุประเด็นสำคัญอื่น ๆ อีกหลายข้อ ได้แก่

1. ปฏิเสธข้อมูลที่บิดเบือน

ทางคลินิกปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆ และชี้แจงว่าเรื่องราวในอดีตที่ถูกนำมาเชื่อมโยงนั้น บางคดีศาลได้พิพากษายกฟ้องถึงที่สุดแล้ว

2. ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย

คลินิกยืนยันว่าทุกสาขาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตครบถ้วน และพร้อมให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3. สงวนสิทธิ์ดำเนินคดี

ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย

แถลงการณ์ปิดท้ายด้วยการขอความเห็นใจจากสังคม อย่าฟังความข้างเดียว และหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกฝ่าย โดยยืนยันว่าพร้อมแสดงความสุจริตใจเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของแบรนด์ต่อไป

แถลงการณ์ชี้แจงความจริง (ฉบับที่ 2)
FB/Dermatige Aesthetics

แถลงการณ์ฉบับเต็ม ชี้แจงความจริง (ฉบับที่ 2)

จากกรณีรายการทีวีที่เกิดกระแสต่างๆในวันนี้ แบรนด์คลินิก Dermatige Aesthetics (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) ขอชี้แจงว่า ทางแบรนด์ได้รับการติดต่อกะทันหันในวันที่ออกอากาศช่วงเวลาก่อนออกอากาศสด(วันที่ 2 ตุลาคม 2568)โดยเพิ่งทราบว่ามีการออกรายการสดดังกล่าว ซึ่งได้ประสานงานแจ้งเบื้องต้นว่าจะขอไปดำเนินการชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐาน แต่ด้วยเพิ่งทราบวันดังกล่าวในเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถไปได้ทันในวันนั้น จึงยืนยันขอไปออกรายการพร้อมชี้แจงหลักฐานสัก 1 เทปโดยยินดีไปออกรายการในเทปถัดไปเพื่อให้รับฟังข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านรวมถึงความจริงที่ตรงประเด็นและไม่คลาดเคลื่อน แต่ทางรายการแจ้งว่าเทปถัดไปมีนัดไว้ก่อนแล้วจึงต้องรอวันที่ทางรายการจะแจ้งเพื่อให้ไปชี้แจงข้อมูลต่อไป (ขณะนี้อยู่ระหว่างทางรายการเชิญไปเมื่อมีวันที่ทางรายการสะดวก)

ส่วนประเด็นอื่นๆที่มีกลุ่มบุคคลพยายามพ่วงเรื่องราวต่างๆโดยบิดเบือนดังเช่นกรณีคลินิกแห่งหนึ่งที่เคยมีการดำเนินคดีนั้นมีการพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดเป็นผู้บริสุทธิ์ ตลอดจนเรื่องอื่นๆก็เช่นกันซึ่งพร้อมในการชี้แจงต่างๆเช่นกันเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและความถูกต้อง

เหตุดังกล่าวที่ผ่านมาทางแบรนด์ไม่ได้นิ่งนอนใจเพียงแต่เรื่องต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ได้ก้าวล่วงในส่วนดังกล่าวอีกทั้งไม่ได้มีเจตนาทำลายหรือโจมตีใคร แต่เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เกิดข้อกังขาและความเข้าใจผิดเสียหายเสื่อมเสียต่อแบรนด์ในหลายๆด้าน “จึงต้องออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อยืนยันและแสดงจุดยืนที่พร้อมแสดงความสุจริตระหว่างที่รอทางรายการหาช่วงเวลาเพื่อให้ไปชี้แจงความจริง” พร้อมทั้งขอปฏิเสธข้อมูลที่บิดเบือนและอื่นๆ ตลอดจนสงวนสิทธิดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พร้อมกันนี้ขอยืนยันว่า แบรนด์คลินิก Dermatige Aesthetics (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) ทุกสาขาได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ตลอดจนการบริการและทีมแพทย์ที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่โดยมาตรฐานและไม่ได้เป็นตามประเด็นกระแสข้อมูลบิดเบือนด้านเดียวที่เกิดขึ้น จึงแนบข้อมูลใบอนุญาตฯทั้ง 5 สาขา เพื่อให้ลูกค้าตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามเว็บไชด์ที่ปรากฎนี้

https://hosp.hss.moph.go.th/

ดังนี้จึงขอแถลงการณ์เพื่อชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ตลอดจนป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นลุกลามจากความเท็จที่บิดเบือนทั้งสิ้น รวมถึงหลักฐานเอกสารต่างๆที่บุคคลดังกล่าวนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม และขอความเห็นใจอย่าฟังความข้างเดียวเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนหวังว่าจะได้รับความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่ายและรับข้อมูลอย่างมีสติเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดี อันก่อให้เกิดความเสียหาย

ดังนี้จึงขอแถลงการณ์เพื่อชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ตลอดจนป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นลุกลามจากความเท็จที่บิดเบือนทั้งสิ้น รวมถึงหลักฐานเอกสารต่างๆที่บุคคลดังกล่าวนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม และขอความเห็นใจอย่าฟังความข้างเดียวเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนหวังว่าจะได้รับความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่ายและรับข้อมูลอย่างมีสติเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดี อันก่อให้เกิดความเสียหาย

แถลงการณ์ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก :

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

36 นาที ที่แล้ว
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง ข่าว

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน ข่าวการเมือง

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง ข่าวต่างประเทศ

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เชิญหุ้นส่วนเจอโหนกระแส ประเชิญหน้าเหยื่อเพียบ บันเทิง

เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว พลัดตกหม้อต้มนมในอินเดียเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 3 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประวัติ พระนักเขียน-นักเทศน์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม ข่าว

ประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชระ” ยื่นสอบ “วันนอร์” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ปมยืมตัว “ผู้กองแคท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาด &quot;พระมหาอุเทน&quot; ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้ ข่าว

“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดชนะสงครามฯ ออกหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทนปมใช้คำหยาบด่าฆราวาส ข่าว

วัดชนะสงคราม สั่งห้าม พระมหาอุเทน ใช้คำหยาบคายด่าคน เคยเตือนแล้วแต่ยังทำซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ สวน พระมหาอุเทน หลังถูกด่ากะเทยแก่ ข่าว

เดือด! พระมหาอุเทน ด่า จตุรงค์ กะเทยเฒ่า-หมูถูกน้ำร้อน ถูกสวนแรง ‘ชายแท้จ้องด่าคน’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักแสดงชาวอังกฤษ บินข้ามโลกถึงไทย มอบอาหาร-โซลาร์เซลล์ให้ ตชด.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี ข่าว

คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย หญิงท้อง 5 เดือนดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

แปลเพลง The Fate of Ophelia เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เอ้ สุชัชวีร์&quot; เปิดตัว &quot;พรรคไทยก้าวใหม่&quot; ชูนโยบาย &quot;ธนู 4 ดอก&quot; หวังฟื้นประเทศ ข่าว

“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” หวังฟื้นประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้อง &quot;โสด&quot; จริงหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปคดีและเหตุผลที่นี่ ข่าว

สอบผ่านทุกอย่าง แต่ตกเพราะ “ไม่โสด” ศาลชี้ขาด กฎรับสมัคร นสต. ขัดต่อกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สามี รมต.ภูมิใจไทย ถือหุ้นใหญ่ 88TH หุ้น IPO ที่เปิดตัว พุ่ง 120%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเหยียดรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู เจอทัวร์ลงยับ ข่าว

หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6-7 ต.ค. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 13:22 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 13:42 น.
79
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบริหารเงินทุน

บริหารเงินทุนให้ธุรกิจเติบโตง่าย ๆ ด้วยทริคสำรองเงินจากมือโปร

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
Back to top button