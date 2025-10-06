หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ต.ค. 68 ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขไหนออกบ่อย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 17:38 น.
52
คืนนี้ 6 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง

คืนนี้ 6 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง

เดินทางมาถึงวันนัดออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว อีกครั้งในค่ำคืนนี้ วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันออกรางวัลตามปกติ บรรดานักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอการประกาศผลที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 6 ตุลาคม 2568 (6 10 68)

  • เลข 6 ตัว : รอผล
  • เลข 5 ตัว : รอผล
  • เลข 4 ตัว : รอผล
  • เลข 3 ตัว : รอผล
  • เลข 2 ตัว : รอผล

ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาวย้อนหลัง งวด 6 10 68

  • หมายเลขที่ออกรางวัล : รอผล

ถ่ายทอดสดหวยลาว 6 ต.ค. 68

เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเสี่ยงโชค ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมสถิติผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกเฉพาะวันจันทร์ในงวดล่าสุด มาให้พิจารณากัน

วิธีตรวจผลหวยลาว

การออกรางวัลจะเริ่มถ่ายทอดสดในเวลาประมาณ 20.00 น. และจะทราบผลรางวัลทั้งหมดครบถ้วนในเวลาประมาณ 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ท่านสามารถตรวจผลได้ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆ ที่รายงานผลโดยตรง

สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่ที่อาจยังไม่ทราบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้

  • ถูกรางวัลเลข 4 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 6,000,000 กีบ
  • ถูกรางวัลเลข 3 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 500,000 กีบ
  • ถูกรางวัลเลข 2 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้รับเงิน 60,000 กีบ

อย่างไรก็ตาม สถิติเป็นเพียงข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันผลรางวัล ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชค และขอให้โชคดีในการลุ้นรางวัลค่ำคืนนี้

ผลหวยลาว งวดวันจันทร์ 9 ครั้งล่าสุด

  • 29 ก.ย. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 74
  • 22 ก.ย. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 52
  • 15 ก.ย. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 28
  • 8 ก.ย. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 98
  • 1 ก.ย. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 88
  • 25 ส.ค. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 11
  • 18 ส.ค. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 95
  • 11 ส.ค. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 83
  • 4 ส.ค. 68 → เลขท้าย 2 ตัว 42

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คืนนี้ 6 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ต.ค. 68 ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขไหนออกบ่อย

20 วินาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“ชมพู่ พรพรรณ” มือเซตทีมชาติไทย เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หวานจนแฟนคลับแซว

12 นาที ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

25 นาที ที่แล้ว
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วงเย็นวันนี้ (6 ต.ค.) บริเวณถนนพระราม 9 ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางกะปิถึงที่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้าง ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ร้าน รูท 66 ย่าน RCA ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ ยังไม่มีผู้ติดค้าง

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง

37 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม

48 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข่าวดี ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน หากป่วยอ้วนรุนแรง เข้าข่ายทุพพลภาพ รักษา-ตัดกระเพาะฟรี

54 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” โดดร่วมวง กางประวัติเพจคลินิก สวน “ญาญ่า” ไม่เกี่ยว “เม พรีมายา” จริงหรือ

60 นาที ที่แล้ว
สุดตึงเครียด! หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ถึงกับต้องออกโรง ยกมือไหว้ห้ามทัพ &quot;เม พรีมายา ปะทะคารม ทนายตั้ม กลางโหนกระแส วอนทนาย อย่าเพิ่งพูดได้ไหม...ตอนนี้มีคนด่าทนายเยอะมาก ข่าว

นาทีเดือด หนุ่ม กรรชัย ถึงกับไหว้ขอ เบรก ทนายตั้ม “อย่าเพิ่งพูดได้ไหม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษหวังขนยาเข้าดูไบ กลืนโคเคนเข้าท้อง สุดท้ายห่อแตกในกระเพาะ เสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานเก็บเงินทางด่วนบางพลี ไม่รับเงิน ข่าว

ทัวร์ฉ่ำ! การทางพิเศษฯ โซเชียลคาใจลงโทษพนง.เก็บค่าทางด่วน ตัวตึง! แค่ตักเตือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอต่อ&quot; โฟนอินกลาง &quot;โหนกระแส&quot; แจงปมถูก &quot;หมอกวาง&quot; กล่าวหา เผยศาลยกฟ้องแล้ว หลังถูกพาดพิงว่าเป็น 1 ใน 4 หมอที่ทิ้งคนไข้ ยันมีหลักฐานสู้ในชั้นศาลจนคดีถึงที่สุด และเผยความสัมพันธ์หลังดราม่าที่เคยดีต่อกัน ข่าว

“หมอต่อ” โฟนอินกลาง โหนกระแส ยัน ศาลตัดสินไม่ผิด ปม “หมอกวาง” กล่าวหา ทิ้งคนไข้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านใกล้ถนนสามเสนทรุดตัว ข่าว

คนในพื้นที่ทุกข์หนัก “ซ่อมหลุมยักษ์สามเสน” เกือบ 2 สัปดาห์ เข้าบ้านไม่ได้ เครียดทั้งสุขภาพ-รายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน! &quot;ญาญ่า&quot; หุ้นส่วน &quot;เม พรีมายา&quot; แจงยิบ ยัน เมไม่เกี่ยวแบรนด์ใหม่ ข่าว

หนังคนละม้วน! “ญาญ่า” หุ้นส่วน “เม พรีมายา” แจงยิบ ยัน เมไม่เกี่ยวแบรนด์ใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” เจ้าแม่ธุรกิจความงาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง ญาญ่า ถูกถามทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว ข่าว

“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงป่อง ไรเดอร์ถูกอายัดบัญชี ข่าวอาชญากรรม

โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เศรษฐกิจ

แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 17:38 น.
52
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ชมพู่ พรพรรณ” มือเซตทีมชาติไทย เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หวานจนแฟนคลับแซว

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วงเย็นวันนี้ (6 ต.ค.) บริเวณถนนพระราม 9 ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางกะปิถึงที่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้าง

ด่วน! ไฟไหม้ร้าน รูท 66 ย่าน RCA ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ ยังไม่มีผู้ติดค้าง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button