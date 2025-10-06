พระเอกดังใจกล้า โชว์จู๋ตัวเอง ในฉากซีรีย์ Netflix เผยสาเหตุเปลืองตัว

แอนโธนี บอยล์ พระเอก House of Guinness เฉลยเบื้องหลังฉากเปลือยเต็มตัวในซีรีส์ ยันไม่ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก โชว์จู๊ดจู๋ของจริง พร้อมเผยเหตุผลที่เสนอไอเดียนี้ด้วยตัวเอง
แอนโธนี บอยล์ นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์เรื่องดังทาง Netflix อย่าง House of Guinness เปิดเผยเบื้องหลังฉากเปลือยเต็มตัวที่กลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดีย ยืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบฉากหรืออวัยวะเพศเทียมแต่อย่างใด
บอยล์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Men’s Health เกี่ยวกับฉากในตอนที่ 3 ซึ่งตัวละครของเขา “อาร์เธอร์ กินเนส” ลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำในสภาพเปลือยเปล่า เผยให้เห็นร่างกายทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างชัดเจน เมื่อถูกถามว่าใช้อุปกรณ์เทียมหรือไม่ เขาตอบว่า “มันไม่ใช่ของปลอมครับ มันคือร่างกายของผมเอง”
นักแสดงหนุ่มยังเปิดเผยอีกว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นคนเสนอไอเดียฉากนี้ด้วยตัวเอง เดิมทีบทเขียนไว้เพียงว่าให้อาร์เธอร์ติดกระดุมข้อมือที่หน้ากระจก แต่เขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินไป
“ผมนึกไอเดียนี้ได้ก่อนถ่ายทำหนึ่งคืน เลยโทรหาผู้กำกับแล้วบอกว่า ‘ผมว่าเขาควรจะสูบบุหรี่กับดื่มวิสกี้ในอ่าง แล้วก็ลุกขึ้นมาแบบเปลือยหมดจดไปเลย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเจ้าของโลกทั้งใบนี้'” บอยล์อธิบาย
เขาเสริมว่าการแสดงออกดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจเหนือคนรับใช้ โดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆ เพื่อสื่อสารว่า “นี่คือโลกของข้า ข้ามีอำนาจและควบคุมทุกสิ่ง”
นอกเหนือจากประเด็นฉากเปลือย บทสัมภาษณ์ยังกล่าวถึงการที่ซีรีส์นำเสนอตัวละครอาร์เธอร์ กินเนส ในฐานะชายรักร่วมเพศ ซึ่งอ้างอิงจากงานค้นคว้าและหนังสือชีวประวัติ The Guinnesses: The Untold Story of Ireland’s Most Successful Family ที่ชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาร์เธอร์จะเป็นเกย์
บอยล์กล่าวว่า เขาและ สตีเวน ไนต์ ผู้เขียนบท ต้องการนำเสนอตัวละครนี้อย่างภาคภูมิใจในเพศวิถีของตนเอง ไม่ใช่ด้วยความละอายใจ
“ผู้คนเป็นเกย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ถ้าเราไม่ตามร่องรอยแล้วเขียนคนเหล่านี้ลงไปในประวัติศาสตร์ ก็เท่ากับว่าเรากำลังลบพวกเขาออกจากประวัติศาสตร์” บอยล์ทิ้งท้าย “สำหรับบทอาร์เธอร์ เบาะแสทุกอย่างมันมีอยู่แล้ว ถ้าเราแสร้งทำเป็นว่าเขาไม่ใช่เกย์ เราก็กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อทุกคนและต่อประวัติศาสตร์”
ทั้งนี้ House of Guinness เป็นซีรีส์แนวดราม่าอิงประวัติศาสตร์ สร้างโดย สตีเวน ไนต์ ผู้สร้างซีรีส์ชื่อดังอย่าง Peaky Blinders ทำให้หลายคนคาดว่าจะมีบรรยากาศและโทนเรื่องที่เข้มข้นคล้ายคลึงกัน
เรื่องราวจะเล่าถึง ตระกูลกินเนส (Guinness) หนึ่งในราชวงศ์ธุรกิจที่โด่งดัง ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นในศตวรรษที่ 18 ณ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ และนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
เนื้อหาหลักจะเน้นไปที่ ผลกระทบหลังการเสียชีวิตของ เบนจามิน กินเนส ผู้เป็นพ่อซึ่งสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจเบียร์กินเนส การจากไปของเขาได้ทิ้งมรดกมหาศาลไว้เบื้องหลัง และก่อให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจและความขัดแย้งระหว่างลูกๆ ทั้งสี่คนของเขา ได้แก่ อาร์เธอร์ กินเนส (รับบทโดย แอนโธนี บอยล์) เอ็ดเวิร์ด แอนน์ และ เบน
คนดูจะได้ดื่มด่ำเรื่องราวการชิงไหวชิงพริบ การเมืองในครอบครัว การต่อสู้เพื่อควบคุมอาณาจักรธุรกิจเบียร์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องของอำนาจ ความลับ การแบกรับมรดกอันยิ่งใหญ่ของตระกูล เจาะลึกไปที่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของพี่น้องแต่ละคน ที่ต้องเผชิญหน้ากับความทะเยอทะยานของตัวเองและแรงกดดันจากสังคมรอบข้าง
