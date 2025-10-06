ข่าวดาราบันเทิง

พระเอกดังใจกล้า โชว์จู๋ตัวเอง ในฉากซีรีย์ Netflix เผยสาเหตุเปลืองตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 21:45 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 17:39 น.
118
แอนโธนี บอยล์ พระเอก House of Guinness เฉลยเบื้องหลังฉากเปลือยเต็มตัวในซีรีส์ ยันไม่ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก โชว์จู๊ดจู๋ของจริง พร้อมเผยเหตุผลที่เสนอไอเดียนี้ด้วยตัวเอง

แอนโธนี บอยล์ พระเอก House of Guinness เฉลยเบื้องหลังฉากเปลือยเต็มตัวในซีรีส์ ยันไม่ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก โชว์จู๊ดจู๋ของจริง พร้อมเผยเหตุผลที่เสนอไอเดียนี้ด้วยตัวเอง

แอนโธนี บอยล์ นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์เรื่องดังทาง Netflix อย่าง House of Guinness เปิดเผยเบื้องหลังฉากเปลือยเต็มตัวที่กลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดีย ยืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบฉากหรืออวัยวะเพศเทียมแต่อย่างใด

บอยล์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Men’s Health เกี่ยวกับฉากในตอนที่ 3 ซึ่งตัวละครของเขา “อาร์เธอร์ กินเนส” ลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำในสภาพเปลือยเปล่า เผยให้เห็นร่างกายทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างชัดเจน เมื่อถูกถามว่าใช้อุปกรณ์เทียมหรือไม่ เขาตอบว่า “มันไม่ใช่ของปลอมครับ มันคือร่างกายของผมเอง”

นักแสดงหนุ่มยังเปิดเผยอีกว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นคนเสนอไอเดียฉากนี้ด้วยตัวเอง เดิมทีบทเขียนไว้เพียงว่าให้อาร์เธอร์ติดกระดุมข้อมือที่หน้ากระจก แต่เขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินไป

“ผมนึกไอเดียนี้ได้ก่อนถ่ายทำหนึ่งคืน เลยโทรหาผู้กำกับแล้วบอกว่า ‘ผมว่าเขาควรจะสูบบุหรี่กับดื่มวิสกี้ในอ่าง แล้วก็ลุกขึ้นมาแบบเปลือยหมดจดไปเลย เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเจ้าของโลกทั้งใบนี้'” บอยล์อธิบาย

เขาเสริมว่าการแสดงออกดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจเหนือคนรับใช้ โดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆ เพื่อสื่อสารว่า “นี่คือโลกของข้า ข้ามีอำนาจและควบคุมทุกสิ่ง”

นอกเหนือจากประเด็นฉากเปลือย บทสัมภาษณ์ยังกล่าวถึงการที่ซีรีส์นำเสนอตัวละครอาร์เธอร์ กินเนส ในฐานะชายรักร่วมเพศ ซึ่งอ้างอิงจากงานค้นคว้าและหนังสือชีวประวัติ The Guinnesses: The Untold Story of Ireland’s Most Successful Family ที่ชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาร์เธอร์จะเป็นเกย์

บอยล์กล่าวว่า เขาและ สตีเวน ไนต์ ผู้เขียนบท ต้องการนำเสนอตัวละครนี้อย่างภาคภูมิใจในเพศวิถีของตนเอง ไม่ใช่ด้วยความละอายใจ

“ผู้คนเป็นเกย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ถ้าเราไม่ตามร่องรอยแล้วเขียนคนเหล่านี้ลงไปในประวัติศาสตร์ ก็เท่ากับว่าเรากำลังลบพวกเขาออกจากประวัติศาสตร์” บอยล์ทิ้งท้าย “สำหรับบทอาร์เธอร์ เบาะแสทุกอย่างมันมีอยู่แล้ว ถ้าเราแสร้งทำเป็นว่าเขาไม่ใช่เกย์ เราก็กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อทุกคนและต่อประวัติศาสตร์”

ทั้งนี้ House of Guinness เป็นซีรีส์แนวดราม่าอิงประวัติศาสตร์ สร้างโดย สตีเวน ไนต์ ผู้สร้างซีรีส์ชื่อดังอย่าง Peaky Blinders ทำให้หลายคนคาดว่าจะมีบรรยากาศและโทนเรื่องที่เข้มข้นคล้ายคลึงกัน

เรื่องราวจะเล่าถึง ตระกูลกินเนส (Guinness) หนึ่งในราชวงศ์ธุรกิจที่โด่งดัง ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นในศตวรรษที่ 18 ณ กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ และนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เนื้อหาหลักจะเน้นไปที่ ผลกระทบหลังการเสียชีวิตของ เบนจามิน กินเนส ผู้เป็นพ่อซึ่งสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจเบียร์กินเนส การจากไปของเขาได้ทิ้งมรดกมหาศาลไว้เบื้องหลัง และก่อให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจและความขัดแย้งระหว่างลูกๆ ทั้งสี่คนของเขา ได้แก่ อาร์เธอร์ กินเนส (รับบทโดย แอนโธนี บอยล์) เอ็ดเวิร์ด แอนน์ และ เบน

คนดูจะได้ดื่มด่ำเรื่องราวการชิงไหวชิงพริบ การเมืองในครอบครัว การต่อสู้เพื่อควบคุมอาณาจักรธุรกิจเบียร์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องของอำนาจ ความลับ การแบกรับมรดกอันยิ่งใหญ่ของตระกูล เจาะลึกไปที่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของพี่น้องแต่ละคน ที่ต้องเผชิญหน้ากับความทะเยอทะยานของตัวเองและแรงกดดันจากสังคมรอบข้าง

แพทริก แก้ผ้าจริง The White Lotus ซีซั่น 3 ฉากสำคัญ ปูทางสู่ไคลแม็กซ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แอนโธนี บอยล์ พระเอก House of Guinness เฉลยเบื้องหลังฉากเปลือยเต็มตัวในซีรีส์ ยันไม่ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก โชว์จู๊ดจู๋ของจริง พร้อมเผยเหตุผลที่เสนอไอเดียนี้ด้วยตัวเอง บันเทิง

พระเอกดังใจกล้า โชว์จู๋ตัวเอง ในฉากซีรีย์ Netflix เผยสาเหตุเปลืองตัว

46 นาที ที่แล้ว
สลด สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าหมกศพ ฝีมือเอเจนซี่ โมโหโดนขอเลิกสัญญาปลิงดูดเลือด บันเทิง

สลด สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าหมกศพ ฝีมือเจ้าพ่อเอเจนซี่ โมโหโดนขอเลิกสัญญาปลิงดูดเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่มาแรง สาวรัสเซียแห่ซื้อ “วิกขนเพชร” แปะให้ดูเป็นธรรมชาติตามสไตล์ยุค 90s

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การรับตัวและตรวจค้น คุมตัวทักษิณ ข่าว

‘ทักษิณ’ ต้องติดคุก 1 ปี ‘รมว.ยุติธรรม’ ยืนตาม ‘ทวี’ ยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เอ็นดู หมาอ้วนถูกรถทับอย่างจัง แต่ไม่เป็นอะไร เจอหมอช็อตฟิล “รอดเพราะไขมัน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ญาติหวั่นเส้นใหญ่ เขยคลั่ง แทงพ่อตายดับ เป็นลูกนักการเมืองดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินเดือน พนักงานเก็บเงินทางด่วน รายได้ดีไหม สวัสดิการคุ้มความเหนื่อย เศรษฐกิจ

เปิดเงินเดือน พนักงานเก็บเงินทางด่วน รายได้ดีไหม สวัสดิการคุ้มความเหนื่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัวขาวบัญชาเมฆ ตม เกาหลี ข่าวกีฬา

“บัวขาว” บุกเกาหลีรอบ 10 ปี ด่านแรกติดตม.ไปดูโดนเช็กอะไร ก่อนไวรัลกรุงโซลเกือบแตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 6 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ต.ค. 68 ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขไหนออกบ่อย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“ชมพู่ พรพรรณ” มือเซตทีมชาติไทย เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หวานจนแฟนคลับแซว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วงเย็นวันนี้ (6 ต.ค.) บริเวณถนนพระราม 9 ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางกะปิถึงที่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้าง ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ร้าน รูท 66 ย่าน RCA ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ ยังไม่มีผู้ติดค้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข่าวดี ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน หากป่วยอ้วนรุนแรง เข้าข่ายทุพพลภาพ รักษา-ตัดกระเพาะฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” โดดร่วมวง กางประวัติเพจคลินิก สวน “ญาญ่า” ไม่เกี่ยว “เม พรีมายา” จริงหรือ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดตึงเครียด! หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ถึงกับต้องออกโรง ยกมือไหว้ห้ามทัพ &quot;เม พรีมายา ปะทะคารม ทนายตั้ม กลางโหนกระแส วอนทนาย อย่าเพิ่งพูดได้ไหม...ตอนนี้มีคนด่าทนายเยอะมาก ข่าว

นาทีเดือด หนุ่ม กรรชัย ถึงกับไหว้ขอ เบรก ทนายตั้ม “อย่าเพิ่งพูดได้ไหม”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษหวังขนยาเข้าดูไบ กลืนโคเคนเข้าท้อง สุดท้ายห่อแตกในกระเพาะ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานเก็บเงินทางด่วนบางพลี ไม่รับเงิน ข่าว

ทัวร์ฉ่ำ! การทางพิเศษฯ โซเชียลคาใจลงโทษพนง.เก็บค่าทางด่วน ตัวตึง! แค่ตักเตือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอต่อ&quot; โฟนอินกลาง &quot;โหนกระแส&quot; แจงปมถูก &quot;หมอกวาง&quot; กล่าวหา เผยศาลยกฟ้องแล้ว หลังถูกพาดพิงว่าเป็น 1 ใน 4 หมอที่ทิ้งคนไข้ ยันมีหลักฐานสู้ในชั้นศาลจนคดีถึงที่สุด และเผยความสัมพันธ์หลังดราม่าที่เคยดีต่อกัน ข่าว

“หมอต่อ” โฟนอินกลาง โหนกระแส ยัน ศาลตัดสินไม่ผิด ปม “หมอกวาง” กล่าวหา ทิ้งคนไข้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านใกล้ถนนสามเสนทรุดตัว ข่าว

คนในพื้นที่ทุกข์หนัก “ซ่อมหลุมยักษ์สามเสน” เกือบ 2 สัปดาห์ เข้าบ้านไม่ได้ เครียดทั้งสุขภาพ-รายได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน! &quot;ญาญ่า&quot; หุ้นส่วน &quot;เม พรีมายา&quot; แจงยิบ ยัน เมไม่เกี่ยวแบรนด์ใหม่ ข่าว

หนังคนละม้วน! “ญาญ่า” หุ้นส่วน “เม พรีมายา” แจงยิบ ยัน เมไม่เกี่ยวแบรนด์ใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” เจ้าแม่ธุรกิจความงาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 21:45 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 17:39 น.
118
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรนด์ใหม่มาแรง สาวรัสเซียแห่ซื้อ “วิกขนเพชร” แปะให้ดูเป็นธรรมชาติตามสไตล์ยุค 90s

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
การรับตัวและตรวจค้น คุมตัวทักษิณ

‘ทักษิณ’ ต้องติดคุก 1 ปี ‘รมว.ยุติธรรม’ ยืนตาม ‘ทวี’ ยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษ

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

เอ็นดู หมาอ้วนถูกรถทับอย่างจัง แต่ไม่เป็นอะไร เจอหมอช็อตฟิล “รอดเพราะไขมัน”

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ญาติหวั่นเส้นใหญ่ เขยคลั่ง แทงพ่อตายดับ เป็นลูกนักการเมืองดัง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button