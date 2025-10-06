ข่าวการเมือง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 12:42 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 12:42 น.
95
แฟ้มภาพ

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าดำเนินก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกเขมรยิงใส่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 42,000,000 บาท มอบแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล 2 อาคาร ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่

1.อาคารภูมิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ใช้ในการปฏิบัติงานจิตเวช ยาเสพติด จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมชุมชน ซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร พิจารณาแล้วไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมและปรับปรุง ต้องดำเนินการก่อสร้างใหม่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 12,000,000 บาท

2.อาคารแฟลตที่พักพยาบาล เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกใส่บริเวณด้านหลังอาคารทำให้พื้นผนัง ฝ้าเพดาน กระจก ประตู-หน้าต่าง รวมทั้งโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารสูง 5 ชั้น เพื่อรองรับบุคลากรของโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 30,000,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งงบประมาณสนับสนุน วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่เสียหายทั้งหมด ในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบว่ามีราษฎรและเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับผู้ที่บาดเจ็บ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กับทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคน ทุกเชื้อชาติ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สำหรับผู้ที่เสียชีวิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ กับทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของผู้เสียชีวิต อีกทั้ง ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบและอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิง กับทรงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่ ให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระเมตตาพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย -กัมพูชา ทำให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปีติ และซาบซึ้ง ทั้งยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้น และมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบไป

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นอีก 10 แห่ง

สำหรับให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้ได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมียุทธศาสตร์ในการเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล และเป็นโรงพยาบาลรมณีสถาน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวม 151 คน ให้การดูแลประชาชนกว่า 37,532 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างฟื้นฟูความเสียหาย สามารถเปิดทำการได้บางส่วนเพื่อให้การรักษาประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งตำรวจ ทหาร ที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

8 วินาที ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” ธุรกิจร้อยล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

17 นาที ที่แล้ว
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

24 นาที ที่แล้ว
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง ญาญ่า ถูกถามทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว ข่าว

“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงป่อง ไรเดอร์ถูกอายัดบัญชี ข่าวอาชญากรรม

โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เศรษฐกิจ

แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รีบเช็ค เปิดโผรายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากระบบ “บัตรทอง” มีผล 1 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! “ปารีณา” รอดนอนคุก ยื่น 1 ล้านบาท ศาลให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา ซีอีโอสาว คนดังโพสต์ข่าวดี ศาลมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญาที่ถูกคู่กรณีฟ้องหมิ่นประมาท พร้อมประกาศออกรายการโหนกระแสวันนี้ เผชิญหน้าทุกประเด็น ข่าว

เม พรีมายา ชนะยกแรก! ศาลไม่รับฟ้องคดีหมิ่นฯ ลั่น “พร้อม Phone in ทุกเวลานะคะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สกลธี” ประกาศรีเทิร์น “พรรคประชาธิปัตย์” กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูฟุตเหล็ก ลาออก ข่าว

ลาออกแล้ว “ครูใช้ฟุตเหล็กตีเด็ก” สพป. เดินหน้าสอบต่อ แม้พ้นหน้าที่สอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” งอแงคนไทยเอาหน้าตัวเองเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศ 18-20 ต.ค. ข่าว

ปลายตุลาคม ลมหนาวมาแน่ คนไทยเตรียมปากสั่น อุณหภูมิลด 5 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ็นทรัล วิธีไป เวสต์เกต ข่าว

วิธีไป เซ็นทรัลเวสเกต ขับรถไม่มีหลงเข้า M81 โผล่กาญฯ ไปนครปฐม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮอยลุนด์ เซสโก้ ข่าวกีฬา

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิลลี่ คามิลล่า นางเอกสาวโพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก ถูก ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทแกรมมี่ สวมแหวนเพชรขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นซึ้ง &quot;เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง&quot; เพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่ยินดี บันเทิง

“มิลลี่ คามิลล่า” ถูกทายาทแกรมมี่ ขอแต่งงาน สะดุดตา แหวนเพชรเม็ดงาม สมรัก 6 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 12:42 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 12:42 น.
95
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” ธุรกิจร้อยล้าน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button