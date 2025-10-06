ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่
ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าดำเนินก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกเขมรยิงใส่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 42,000,000 บาท มอบแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล 2 อาคาร ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่
1.อาคารภูมิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ใช้ในการปฏิบัติงานจิตเวช ยาเสพติด จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมชุมชน ซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร พิจารณาแล้วไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมและปรับปรุง ต้องดำเนินการก่อสร้างใหม่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 12,000,000 บาท
2.อาคารแฟลตที่พักพยาบาล เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกใส่บริเวณด้านหลังอาคารทำให้พื้นผนัง ฝ้าเพดาน กระจก ประตู-หน้าต่าง รวมทั้งโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารสูง 5 ชั้น เพื่อรองรับบุคลากรของโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 30,000,000 บาท
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งงบประมาณสนับสนุน วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่เสียหายทั้งหมด ในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบว่ามีราษฎรและเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับผู้ที่บาดเจ็บ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กับทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคน ทุกเชื้อชาติ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สำหรับผู้ที่เสียชีวิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ กับทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของผู้เสียชีวิต อีกทั้ง ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบและอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิง กับทรงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่ ให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย
ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระเมตตาพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย -กัมพูชา ทำให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปีติ และซาบซึ้ง ทั้งยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้น และมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบไป
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นอีก 10 แห่ง
สำหรับให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้ได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมียุทธศาสตร์ในการเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล และเป็นโรงพยาบาลรมณีสถาน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวม 151 คน ให้การดูแลประชาชนกว่า 37,532 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ระหว่างฟื้นฟูความเสียหาย สามารถเปิดทำการได้บางส่วนเพื่อให้การรักษาประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งตำรวจ ทหาร ที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
