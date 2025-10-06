เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด
ราสมุส ฮอยลุนด์ กองหน้าชาวเดนมาร์ก วัย 22 ปี ซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืมตัวที่นาโปลี ในอิตาลี โชว์สปิริตอันสูงส่ง เมื่อเจ้าตัวเข้าไปคอมเมนต์ดีใจกับการยิงสลุตต่อเนื่องของ เบนจามิน เซสโก้ หัวหอกฟอร์มร้อนปีศาจแดง หลังเบิกตุงแรกต่อหน้ากองเชียร์ในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ยังเหย้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
เกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 ต.ค.68) ลูกทีมของรูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีสสามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้หลังก่อนหน้านี้บุกพ่ายแพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-3 ในสัปดาห์ก่อน โดยปีศาจแดงเปิดบ้านเอาชนะ “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ ไปได้ 2-0 ต่อหน้าแฟนๆ ที่เจข้ามาให้กำลังใจยังสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด โดยได้ประตูจาก เมสัน เมาท์ ตั้งแต่นาทีที่ 8 ก่อนที่ เบนจามิน เซสโก้ จะมายิงประตูตอกย้ำชัยชนะในอีก 23 นาทีต่อมา
ประตูนี้ถือเป็นประตูแรกของเซสโก้ ต่อหน้ากองเชียร์ในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด และเป็นประตูที่ 2 ติดต่อกันของดาวยิงทีมชาติสโลวีเนีย วัย 22 ปี หลังจากที่เพิ่งปลดล็อกประตูแรกให้สโมสรได้ในเกมที่พ่ายต่อเบรนท์ฟอร์ด
อย่างไรก็ดีไฮไลท์ที่แท้จริงกลับเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ เมื่อ “ฮอยลุนด์”ซึ่งปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับนาโปลีในสัญญายืมตัว เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์อินสตาแกรมของเซสโก้ด้วยข้อความสั้นๆ แต่เปี่ยมไปด้วยความหมายว่า “ยินดีด้วยเพื่อน”
นี่คือท่าทีที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งจากดาวยิงชาวเดนมาร์ก เพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าเซสโก้คือคนที่สโมสรดึงตัวเข้ามาในช่วงซัมเมอร์เพื่อแทนที่เขาโดยตรง ทั้งๆ ที่มีรายงานยืนยัน ฮอยลุนด์เองนั้นมุ่งมั่นที่จะอยู่สู้เพื่อตำแหน่งในทีมต่อไป แต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายที่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกไป
ขณะที่ ฮอยลุนด์ ล่าสุดเหมาซัด 2 ประตูจนคว้าแมน ออฟ เดอะ แมตช์ ในเกมที่นาโปลี ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2-1 ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ 36 ทีม เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา.
อัปเดต “ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025 ล่าสุด”
ในส่วนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 10 ของตาราง แข่ง 7 นัด เก็บได้ 10 คะแนน จากผลงานชนะ 3 เสมอ 1 และแพ้ 1 เกมด้วยกัน
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/2026 ล่าสุด
- อาร์เซนอล แข่ง 7 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 16 คะแนน
- ลิเวอร์พูล แข่ง 7 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 15 คะแนน
- สเปอร์ส แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 14 คะแนน
- บอร์นมัธ แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 14 คะแนน
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 13 คะแนน
- คริสตัล พาเลซ แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
- เชลซี แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
- เอฟเวอร์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
- ซันเดอร์แลนด์ แข่ง 7 เกม 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
- แมนฯ ยูไนเต็ด แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 10 คะแนน
- นิวคาสเซิล แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- ไบรท์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- แอสตัน วิลล่า แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- ฟูแล่ม แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 8 คะแนน
- ลีดส์ แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 2แพ้ 3 มี 8 คะแนน
- เบรนท์ฟอร์ด แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 7 คะแนน
- น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 5 คะแนน
- เบิร์นลี่ย์ แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 4 คะแนน
- เวสต์แฮม แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 4 คะแนน
- วูล์ฟแฮมป์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 5 มี 2 คะแนน
อ้างอิง : www.premierleague.com
