ไวรัลอีกครั้ง “ยูซุฟ ดิเคช” นักแม่นปืนตุรกี คว้าแชมป์ยุโรปที่อิสตันบูล แบบไร้อุปกรณ์ช่วย
ฮือฮาในโลกออนไลน์อีกครั้ง “ยูซุฟ ดิเคช” นักแม่นปืนเจ้าของสไตล์สุดนิ่งจากโอลิมปิก 2024 คว้าแชมป์ยุโรปที่อิสตันบูล ตอกย้ำความแม่นแบบไม่มีอุปกรณ์ช่วย
เชื่อว่าหลายคนคงจำภาพของ ยูซุฟ ดิเคช (Yusuf Dikec) นักยิงปืนที่โดดเด่นด้วยสไตล์เรียบง่ายและมาดนิ่งในโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีสได้ดี ท่าทางที่ผ่อนคลายและดูไม่ยี่หระกับอุปกรณ์เสริมใดๆ ทำให้เขาเป็นที่ชื่นชมและสร้างกระแสไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดีย
ล่าสุด ยูซุฟ ดิเคช กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลังจากนำทีมชาติตุรกีคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้งหมด ในการแข่งขัน European Champions League of Air Weapons ที่จัดขึ้นในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งตัวเขาก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสงบและเยือกเย็นอันเป็นเอกลักษณ์
ดิเคชจับคู่กับ มุสตาฟา อินาน เอาชนะทีมเยอรมนีไป 2-0 ในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชาย ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า “การได้เป็นตัวแทนของประเทศต่อหน้ากองเชียร์ในบ้านเกิด และเป็นการจัดการแข่งขันในอิสตันบูลเป็นครั้งแรก ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง”
“การคว้าเหรียญทองที่นี่เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม และเป็นการเตรียมพร้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงไคโรในเดือนพฤศจิกายนนี้”
ความสำเร็จของตุรกีลุกลามไปถึงประเภททีมหญิงด้วย โดย ดัมลา โคเซ และ เอลิฟ แบร์ฟิน อัลทุน คว้าเหรียญทองในประเภทปืนยาวอัดลม 10 ม. ส่วน เอสรา โบซาบาลี และ เชฟวัล อิลาย์ดา ทาร์ฮาน ก็ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในประเภทปืนสั้นอัดลม 10 ม. ทำให้ตุรกีสามารถกวาดเหรียญทองได้ครบทั้งสามประเภททีม
ดิเคชโด่งดังไปทั่วโลกจากโอลิมปิก 2024 หลังจากเขาคว้าเหรียญเงินในประเภทปืนสั้นอัดลม 10 ม. แบบคู่ผสม โดยพึ่งพาเพียงความสมดุลและสมาธิเท่านั้น ไม่ใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆ สไตล์ที่เรียบง่ายและดูไม่เป็นทางการของเขา ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งทั่วไป ทำให้ผู้ชมทั่วโลกหลงใหล
ภาพลักษณ์ของเขาที่สวมเพียงเสื้อยืดทีมชาติสีขาวหลวมๆ, ที่อุดหูสีเหลือง, กางเกงวอร์ม และซ่อนมือข้างที่ไม่ถนัดไว้ในกระเป๋า กลายเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงความเก่งกาจที่ไม่ต้องปรุงแต่ง
เหรียญเงินที่ปารีสนั้นถือเป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของตุรกีในกีฬายิงปืน และทำให้เขาเป็นนักกีฬาที่อายุมากที่สุดของชาติตุรกีที่ได้รับเหรียญโอลิมปิก “ผมเชื่อมั่นในความสมดุลและสมาธิของตัวเองเสมอ มากกว่าการพึ่งพาอุปกรณ์ มันคือสิ่งที่รู้สึกเป็นธรรมชาติสำหรับผม และผมดีใจที่ผู้คนทั่วโลกได้เห็นสิ่งนั้นในโอลิมปิก”
