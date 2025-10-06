ชาวบ้าน 50 คน ท้องเสียรุนแรง ทานข้าวขาหมูงานศพ ส่ง รพ. วุ่น
ชาวบ้าน 50 คน ในพื้นที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ท้องเสียและอาเจียนรุนแรง หลังทานข้าวขาหมูงานศพ ต้องนำส่งโรงพยาบาลวุ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่หลายหมู่บ้านของ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปางกว่า 50 คน มีอาการปวดท้องอาเจียน และท้องเสียอย่างรุนแรง ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะคา สืบเนื่องจากที่รับประทานข้าวขาหมูและไข่ต้ม ที่แจกในงานศพ
จากการสอบถามชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งได้รับน้ำเกลือ และอาการพอทุเลาแล้ว เดินออกมาบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ได้ทานข้าวขาหมูไป 1 กล่อง บางคนได้ข้าวขาหมูแต่ไม่กิน ก็นำไปแจกจ่ายลูกหลานที่ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อและทำงานอยู่ที่อื่น ก็ต้องปวดท้องอาเจียนกันเป็นแถว
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้าน บอกว่า อาหารดังกล่าวนั้นเป็นข้าวขาหมู ที่ใส่ไข่ต้มซึ่งทางเจ้าภาพได้ไปเหมาร้านอาหารแห่งหนึ่ง มาทำข้าวกล่องแจกแขก ที่มาร่วมในงานศพ หลังจากรับประทานไปหลายชั่วโมงหลายคนก็เริ่มมีอาการผิดปกติ ปวดท้อง เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
