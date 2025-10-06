บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 1700 บาท วิธีเช็กเงินเข้าวันไหน

เปิดวิธีตรวจสอบเงินเพิ่ม 1,700 บาท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำง่ายๆ 4 ขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ พร้อมรายละเอียดเงินเข้าเดือน พ.ย.-ธ.ค. 68 และร้านค้าที่ใช้ได้
6 ตุลาคม 2568 ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 13.4 ล้านคน ด้วยการเพิ่มวงเงินให้อีกคนละ 1,700 บาท เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
โครงการดังกล่าวจะเริ่มโอนเงินเข้าบัตรฯ ในช่วงปลายปีนี้ โดยมีรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ผู้ถือบัตรทุกคนควรทราบ
โอนเงิน 1,700 บาท เข้าบัตรคนจน วันไหน
กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ระยะเวลา: 2 เดือน คือ เดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม 2568
- จำนวนเงิน: ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกเดือนละ 850 บาท (เพิ่มเติมจากวงเงินเดิม 300 บาทต่อเดือน)
- ช่องทางการรับเงิน: เงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ข้อจำกัด: วงเงินพิเศษนี้ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
- ข้อควรรู้: วงเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน ไม่สามารถสะสมได้ หากใช้ไม่หมดในเดือนพฤศจิกายน วงเงินที่เหลือจะถูกตัดไป ไม่สามารถนำไปทบในเดือนธันวาคมได้
เงินเพิ่ม 850 บาท/เดือน ใช้ได้ที่ไหนบ้าง
ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้วงเงินที่ได้รับเพิ่มสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
- ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ร้านค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์
- ร้านค้าที่จำหน่ายวัตถุดิบทางการเกษตรและสินค้าเพื่อการศึกษา
วิธีตรวจสอบสิทธิ เช็กยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์หรือเช็กยอดเงินคงเหลือในบัตรฯ สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
- เข้าไปที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
- คลิกที่ปุ่มเมนู “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม”
- กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
- คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อดูผลสถานะและยอดเงินคงเหลือ
