การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 1700 บาท วิธีเช็กเงินเข้าวันไหน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 10:31 น.
92
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 1700 บาท วิธีเช็กเงินเข้าวันไหน

เปิดวิธีตรวจสอบเงินเพิ่ม 1,700 บาท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำง่ายๆ 4 ขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ พร้อมรายละเอียดเงินเข้าเดือน พ.ย.-ธ.ค. 68 และร้านค้าที่ใช้ได้

6 ตุลาคม 2568 ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 13.4 ล้านคน ด้วยการเพิ่มวงเงินให้อีกคนละ 1,700 บาท เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

โครงการดังกล่าวจะเริ่มโอนเงินเข้าบัตรฯ ในช่วงปลายปีนี้ โดยมีรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ผู้ถือบัตรทุกคนควรทราบ

โอนเงิน 1,700 บาท เข้าบัตรคนจน วันไหน

กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ระยะเวลา: 2 เดือน คือ เดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม 2568
  • จำนวนเงิน: ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกเดือนละ 850 บาท (เพิ่มเติมจากวงเงินเดิม 300 บาทต่อเดือน)
  • ช่องทางการรับเงิน: เงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ข้อจำกัด: วงเงินพิเศษนี้ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
  • ข้อควรรู้: วงเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน ไม่สามารถสะสมได้ หากใช้ไม่หมดในเดือนพฤศจิกายน วงเงินที่เหลือจะถูกตัดไป ไม่สามารถนำไปทบในเดือนธันวาคมได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

เงินเพิ่ม 850 บาท/เดือน ใช้ได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้วงเงินที่ได้รับเพิ่มสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

  • ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
  • ร้านค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์
  • ร้านค้าที่จำหน่ายวัตถุดิบทางการเกษตรและสินค้าเพื่อการศึกษา

วิธีตรวจสอบสิทธิ เช็กยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์หรือเช็กยอดเงินคงเหลือในบัตรฯ สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
  2. คลิกที่ปุ่มเมนู “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม”
  3. กรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
  4. คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อดูผลสถานะและยอดเงินคงเหลือ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

23 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

44 นาที ที่แล้ว
อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 &quot;เซ็นทรัล&quot; แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน ข่าว

อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 “เซ็นทรัล” แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน

46 นาที ที่แล้ว
ฮอยลุนด์ เซสโก้ ข่าวกีฬา

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

51 นาที ที่แล้ว
มิลลี่ คามิลล่า นางเอกสาวโพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก ถูก ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทแกรมมี่ สวมแหวนเพชรขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นซึ้ง &quot;เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง&quot; เพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่ยินดี บันเทิง

ปิดตำนาน 6 ปี “มิลลี่ คามิลล่า” ถูกทายาทแกรมมี่ ขอแต่งงาน ชาวเน็ตสะดุดตา แหวนเพชรเม็ดงาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมชาย” เล่าหลังเยี่ยม “ทักษิณ” ทำใจได้แล้วอยู่ในคุก รู้ว่าอยู่แค่ชั่วคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ยกเลิกสูติบัตร “อลิส กัว” พบเป็นชาวจีน หวั่นเป็นสายลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6 ต.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กจิ๋ว อาการ 2568 ข่าวการเมือง

คนสนิท “บิ๊กจิ๋ว” เผยอาการป่วยติดเตียง-ครอบครัวฟ้องกันไปมา ย้ำไม่ใช่ต้นตอ “วิกฤตต้มยำกุ้ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนอ่วม! พายุไต้ฝุ่น &quot;แมตโม&quot; ถล่มกวางตุ้ง ทำไฟดับ เสียหายหนัก จนท.เร่งกู้ระบบไฟฟ้า ข่าวต่างประเทศ

จีนอ่วม! พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” ถล่มกวางตุ้ง ทำไฟดับทั้งเมือง ทางการอัดฉีดงบเร่งแก้วิกฤต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษหายตัวชายแดนไทย เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มอังกฤษวัย 19 หายตัวลึกลับชายแดนไทย-เมียนมา ความหวังริบหรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวเที่ยวสะดุ้ง “เกียวโต” เตรียมเก็บภาษีโรงแรมสูดสุด 1 หมื่นเยน หวังแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

วันไหว้พระจันทร์ 2568 วิธีจัดของไหว้ กี่โมง จันทร์ซ้อนจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปารีณา โดนพิพากษาจำคุก 4 ปี 1 เดือน คดีรุกป่า ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” มอง “โรม” อภิปรายตรงไปตรงมา ไม่ควรถูกดำเนินคดี ฟ้องเรียก 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบว์ เมลดา สร้างเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัวหนัง ‘อนงค์ 2’ หลังตอบคำถามสื่อเรื่องหนัง ‘ธี่หยด’ ภาคใหม่แบบมีเลศนัย แฟนคลับลุ้นหนัก มีโอกาสจริงหรือไม่? บันเทิง

เซอร์ไพรส์! “โบว์ เมลดา” ลุ้นโผล่ “ธี่หยด” ภาคต่อ เปิดจักรวาลผีครั้งใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 1700 บาท วิธีเช็กเงินเข้าวันไหน เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 1700 บาท วิธีเช็กเงินเข้าวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไวรัลอีกครั้ง “ยูซุฟ ดิเคช” นักแม่นปืนตุรกี คว้าแชมป์ยุโรปที่อิสตันบูล แบบไร้อุปกรณ์ช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวบ้าน 50 คน ท้องเสียรุนแรง ทานข้าวขาหมูงานศพ ส่ง รพ. วุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สลด ผู้ประกาศข่าวดัง-เมีย รุมทุบลูก 8 ขวบจนตาย ปล่อยอดอาหารสุดทรมาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำราทำนายฝัน ฝันเห็น &quot;วันไหว้พระจันทร์&quot; ตีเลขเด็ดงวด 16 ต.ค. 68 Line News

ฝันเห็น “วันไหว้พระจันทร์” ตีเลขเด็ด งวด 16 ต.ค. 68 พร้อมรับโชคแบบเฮงๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ผดส. เพี้ยนบอกชาวเกย์เผยแพร่รังสี ทำเป็นมะเร็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

SCB แจ้งข่าวสำคัญ ถึงผู้ใช้ “บัตร Planet SCB”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 10:31 น.
92
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 &quot;เซ็นทรัล&quot; แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน

อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 “เซ็นทรัล” แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
ฮอยลุนด์ เซสโก้

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button