ยูนิโคล่ จับมือสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น นำร่องกิจกรรมฝึกทักษะสำหรับเด็กครั้งแรกในไทย ผ่านกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 08:56 น.
ยูนิโคล่ จับมือสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น นำร่องกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กครั้งแรกในไทย ผ่านกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand แก่เยาวชนอายุ 4-6 ปี กว่า 152 คน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก และ สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น (JFA) จัดกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลครั้งแรกในประเทศไทย ให้กับเยาวชนชายและหญิง อายุ 4-6 ปี ในกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand” BGPU เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 3 ของสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยมีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand กว่า 152 คน ท่ามกลางรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็กๆ ตลอดทั้งกิจกรรม

กิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอล JFA UNIQLO Soccer Kids เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านฟุตบอลให้กับเด็กเล็กวัยอนุบาล อายุ 4-6 ปี โดยเริ่มกิจกรรมครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ กว่า 310,000 คนทั่วญี่ปุ่นร่วมฝึกทักษะและสนุกไปกับการเล่นฟุตบอล โดยในปี 2568 ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วกว่า 20 แห่ง และต่อยอดกิจกรรมสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งสิงคโปร์ เยอรมนี เวียดนาม และฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ 5 ในการจัดกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids นอกประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมฟุตบอลไทย ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือกับ JFA และสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ และมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

ไฮไลท์ของกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand นำโดย อัตสึโตะ อุจิดะ กัปตันทีม JFA UNIQLO Soccer Kids และเด็กๆ ประมาณ 152 คน พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ตอง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ และ ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย ผู้มีบทบาทเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ที่มาสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมมินิฟุตบอลเฟสติวัลในรูปแบบการแข่งขัน 6 ต่อ 6 รวมทั้งหมด 6 แมตช์ โดยอัตสึโตะ อุจิดะ ลงสนามร่วมกับเด็กๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเสริมทักษะและสร้างประสบการณ์การเล่นฟุตบอลที่สนุกสนานไปพร้อมกัน

มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids เป็นกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น และในครั้งนี้เราได้นำกิจกรรมนี้มาพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลให้กับเด็กๆ ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก กับ JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand จากความร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น โดยทั้งยูนิโคล่และสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นมีเป้าหมายร่วมกันในการให้การสนับสนุนและผลักดันความฝันและความเป็นอิสระของเด็กๆ ผ่านการเล่นกีฬา พร้อมมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เด็กๆ อายุ 4-6 ปีกว่า 152 คน ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยพลังบวก เสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งยูนิโคล่และสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นสร้างสรรค์กิจกรรมเช่นนี้เพื่อเยาวชนต่อไป เพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในไทย สอดคล้องกับพันธกิจของยูนิโคล่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน”

อัตสึโตะ อุจิดะ กัปตันทีม JFA Uniqlo Soccer Kids เผยถึงความประทับใจสำหรับกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กิจกรรม “JFA UNIQLO Soccer Kids” ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ กิจกรรมนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางสายลูกหนัง ให้ได้ค้นพบความฝันและจุดหมายของตนเอง ฟุตบอลไทยมีพัฒนาการที่น่าจับตามอง และผมเชื่อมั่นว่าเราจะได้เห็นนักเตะรุ่นใหม่จำนวนมากก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติ ประเทศไทยคือดินแดนแห่งศักยภาพที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสอันงดงาม ผมเฝ้ารอวันที่จะได้เห็นนักฟุตบอลถือธงชาติไทยลงแข่งขันในระดับโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ทรงคุณค่าอย่างกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลในวันนี้”

ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand ครั้งแรกในเมืองไทย กิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กๆ ในวันนี้ เป็นประสบการณ์ที่ใหม่สำหรับผมมากๆ เพราะต่างจากการฝึกสอนฟุตบอลที่ผมเคยทำมาก่อนทั้งกับที่โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program และที่ KawinAcademy ของผมเอง เพราะเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้อายุเพียง 4-6 ปี ซึ่งต้องเลือกการฝึกทักษะพื้นฐานที่ทั้งฝึกฝนและสนุกไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างความประทับใจและปลุกฝังความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลในตัวเด็กๆ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในวันนี้และนำไปฝึกฝนต่อไปครับ”

ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids และกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยจากยูนิโคล่ ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/sustainability/culture/JFAsoccer/

 

