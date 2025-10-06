กรมทางหลวง เร่งแก้-อัปเดตจุดเข้าออก หลังไวรัลหนุ่มเลี้ยวผิด พาขึ้น M81
กรมทางหลวง สั่งเร่งแก้ไขและอัปเดตจุดเข้าออกกับผู้ให้บริการแอป หลังไวรัลหนุ่มเลี้ยวผิด พาขึ้น M81 แทนที่เข้าห้างเซ็นทรัล เวสต์เกต
จากกรณีที่มีกระแสไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่า “สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นแล้ว Central Westgate ต้องเลี้ยวซ้าย กูเกิ้ลแมพบอกขวา แล้วพาขึ้น M81 ไปกาญแบบไม่มีทางลง ขับไปร้องไห้ไป” และมีคนแชร์ออกไปเกือบหมื่นครั้งนั้น
ล่าสุด กรมทางหลวง ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่า กรมทางหลวง ให้ความสำคัญและได้ตระหนักถึงความสับสนและไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ภายใต้มาตรการสำคัญ ดังต่อไปนี้
1.มาตรการแก้ไขปัญหาการนำทางเข้า M81 โดยเร่งปรับปรุง “ป้ายและสัญลักษณ์จราจร” เพื่อแยกเส้นทางให้ชัดเจนสูงสุด ซึ่งกรมทางหลวงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตั้งป้ายแนะนำทาง ป้ายเตือน และเครื่องหมายจราจรของทางหลวงพิเศษ M81 บนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจนและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก และจุดเชื่อมต่อสำคัญ เช่น บริเวณบางใหญ่ (ถนนรัตนาธิเบศร์) เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสน และเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางได้อย่างถูกต้องระหว่างผู้ที่ต้องการใช้มอเตอร์เวย์ กับผู้ที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่น โดยปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์บนพื้นผิวถนนที่นำทางเข้าสู่ M81 เพื่อเสริมความชัดเจนในการนำทางให้ผู้ใช้เส้นทางแยกแยะได้ง่ายขึ้น
2.ประสานงานกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นนำทางออนไลน์โดยตรง เพื่อตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลจุดเข้า-ออก ด่าน และวันเวลาที่เปิด-ปิด รวมถึงข้อจำกัดในการใช้เส้นทางในช่วงทดลองวิ่งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อความปลอดภัยและลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกับผู้ใช้ทาง
3.กรณีหากขับรถหลงเข้าไปบน M81
แนะนำให้ไปออกที่ด่านนครชัยศรี เข้าสู่ ทล.3233 แล้วกลับรถ เพื่อกลับเข้า มาที่ M81 มุ่งหน้าบางใหญ่ ใช้เวลาเดินทางจากนครชัยศรี ประมาณ 15 นาที
ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นของประชาชนและขอยืนยันว่าเรากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ศึกษาข้อมูลจุดเข้า-ออกที่เปิดให้บริการในช่วงทดลองใช้จากข้อมูลทางการของกรมทางหลวง เพื่อวางแผนการเดินทางที่ราบรื่นและปลอดภัย และขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหา ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง) และศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway Call Center) โทร. 1586 กด 7
