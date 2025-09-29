รองผบ.ตร ยันเองไม่ทุบ สน.สามเสน วันเปิดอาคารขอเข้าพื้นที่คนแรก-สร้างขวัญกำลังใจ
รอง ผบ.ตร เผยเองล่าสุดเช็กแล้ว สน.สามเสน ไม่ทุบทิ้งแน่นอน ลั่นวันเปิดอาคาร เตรียมขอเข้าพื้นที่คนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจ
วันนี้ (29 ก.ย.) พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ไปมอบข้าวของอุปโภคบริโภครวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวแฟลตตำรวจสามเสนที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งจากนั้นลงพื้นที่ต่อมายังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อตรวจสอบอาคาร สน.สามเสน ก่อนระบุว่า การดูแลข้าราชการ ตำราจสามเสนในปัจจุบันต้องยอมรับว่า มีข้าราชการตำรวจสามเสนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากระยะทางของที่พักไกลจากส่วนที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรก็ดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดสถานที่พักชั่วคราว ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว สน.สามเสน 3 แห่ง ทั้งบริเวณที่พักย่านคลองสาน ย่านวิภาวดี และย่านดุสิต
ในส่วนที่พักย่านคลองสาน มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล โดย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บชน. ได้มีการทบทวน ในปัญหาดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ได้สั่งการให้ บก.น.1 และสน.สามเสน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ให้เข้าไปแก้ปัญหา
ขณะที่ประเด็นซึ่งหลายคนเฝ้าติดตามใกล้ชิด คือ อาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน โดยตั้งแต่เกิดเหตุถนนทรุดตัวเมื่อ 24 ก.ย. ทางด้านของพ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผู้กำกับ สน.สามเสน เปิดเผยข้อมูลว่า ตอนนี้กำลังประชุมร่วมกับทางผู้ใหญ่เพื่อประเมินความเสียหาย และเตรียมให้ทีมด้านโยธาเข้าตรวจสอบ เพราะเบื้องต้นจากการประเมินจะเห็นเสาเข็มด้านล่างหายไปบางต้น คาดจะมีผลกระทบต่อตัวอาคาร โดยตอนนี้ กำลังประชุมเร่งด่วนกับทางผู้บังคับบัญชา เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป ซึ่งตอนนี้ยังประเมินมูลค่าเสียหายไม่ได้
ล่าสุด พล.ต.อ.กรไชย รอง ผบ.ตร อัปเดตจากกาตรวจสอบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ตอนนี้ยืนยันโครงสร้างยังมีความปลอดภัย-มั่นคง ไม่ต้องรื้อทุบอย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องเสริมความแข็งแรง มั่นคงของโครงสร้างที่ชำรุดไปและในส่วนที่ได้รับความเสียหาย แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากอาคาร สน.สามเสนแห่งใหม่ไม่ได้ใช้เฉพาะตำรวจเท่านั้น แต่มีประชาชนต้องมาใช้บริการด้วย
ดังนั้นการจะเปิดให้บริการ อาคารสน.สามเสนแห่งใหม่ ต้องมีความปลอดภัยเกิน 100%
รอง ผบ.ตร ยังย้ำด้วยว่าเพื่อเป็นการคลายความกังวลถึงการใช้ อาคาร สน.สามเสน แห่งใหม่ ทางบิ๊กตำรวจได้รับปากจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่อาคาร สน.สามเสนเป็นคนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจด้วย.
