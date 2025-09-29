ข่าว

รองผบ.ตร ยันเองไม่ทุบ สน.สามเสน วันเปิดอาคารขอเข้าพื้นที่คนแรก-สร้างขวัญกำลังใจ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 14:34 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 14:38 น.
66
แฟ้มภาพ

รอง ผบ.ตร เผยเองล่าสุดเช็กแล้ว สน.สามเสน ไม่ทุบทิ้งแน่นอน ลั่นวันเปิดอาคาร เตรียมขอเข้าพื้นที่คนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจ

วันนี้ (29 ก.ย.) พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ไปมอบข้าวของอุปโภคบริโภครวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวแฟลตตำรวจสามเสนที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งจากนั้นลงพื้นที่ต่อมายังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อตรวจสอบอาคาร สน.สามเสน ก่อนระบุว่า การดูแลข้าราชการ ตำราจสามเสนในปัจจุบันต้องยอมรับว่า มีข้าราชการตำรวจสามเสนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากระยะทางของที่พักไกลจากส่วนที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดสถานที่พักชั่วคราว ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว สน.สามเสน 3 แห่ง ทั้งบริเวณที่พักย่านคลองสาน ย่านวิภาวดี และย่านดุสิต

ในส่วนที่พักย่านคลองสาน มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล โดย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บชน. ได้มีการทบทวน ในปัญหาดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ได้สั่งการให้ บก.น.1 และสน.สามเสน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ให้เข้าไปแก้ปัญหา

ขณะที่ประเด็นซึ่งหลายคนเฝ้าติดตามใกล้ชิด คือ อาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน โดยตั้งแต่เกิดเหตุถนนทรุดตัวเมื่อ 24 ก.ย. ทางด้านของพ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผู้กำกับ สน.สามเสน เปิดเผยข้อมูลว่า ตอนนี้กำลังประชุมร่วมกับทางผู้ใหญ่เพื่อประเมินความเสียหาย และเตรียมให้ทีมด้านโยธาเข้าตรวจสอบ เพราะเบื้องต้นจากการประเมินจะเห็นเสาเข็มด้านล่างหายไปบางต้น คาดจะมีผลกระทบต่อตัวอาคาร โดยตอนนี้ กำลังประชุมเร่งด่วนกับทางผู้บังคับบัญชา เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป ซึ่งตอนนี้ยังประเมินมูลค่าเสียหายไม่ได้

ล่าสุด พล.ต.อ.กรไชย รอง ผบ.ตร อัปเดตจากกาตรวจสอบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ตอนนี้ยืนยันโครงสร้างยังมีความปลอดภัย-มั่นคง ไม่ต้องรื้อทุบอย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องเสริมความแข็งแรง มั่นคงของโครงสร้างที่ชำรุดไปและในส่วนที่ได้รับความเสียหาย แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากอาคาร สน.สามเสนแห่งใหม่ไม่ได้ใช้เฉพาะตำรวจเท่านั้น แต่มีประชาชนต้องมาใช้บริการด้วย

ดังนั้นการจะเปิดให้บริการ อาคารสน.สามเสนแห่งใหม่ ต้องมีความปลอดภัยเกิน 100%

รอง ผบ.ตร ยังย้ำด้วยว่าเพื่อเป็นการคลายความกังวลถึงการใช้ อาคาร สน.สามเสน แห่งใหม่ ทางบิ๊กตำรวจได้รับปากจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่อาคาร สน.สามเสนเป็นคนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจด้วย.

เกรียงไกร รองผบตร
แฟ้มภาพ
ภาพ @สำนักงานเขตดุสิต
ภาพ @สำนักงานเขตดุสิต
ภาพ @สำนักงานเขตดุสิต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

5 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

9 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

23 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

48 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 14:34 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 14:38 น.
66
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button