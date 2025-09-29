รฟม. เชื่อถนนทรุดสามเสน คืนผิวจราจรได้ 9 ต.ค. เร่งเคลียร์หลุมยักษ์
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เชื่อถนนทรุดสามเสน คืนผิวจราจรได้ 9 ต.ค.โดยวันนี้จะเคลียร์เศษต่างๆภายในหลุมยักษ์
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 68 นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาภัยพิบัติ สภาวิศวกร และ ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ร่วมแถลงเหตุความคืบหน้าถนนทรุดหน้าโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน
นายกิตติ กล่าวว่าหลังจากเมื่อวานนี้ได้มีการทำช็อตทัช คอนกรีต หรือฉีดคอนกรีตไปที่ด้านใต้พื้นรากใกล้กับ สถานีตำรวจสามเสน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นหลุมอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของดินไม่ให้มีโพรงโป่ง หรือรูรั่ว และทางสำนักการระบายน้ำได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 20 นิ้ว ซึ่งสามารถระบายน้ำได้ความเร็ว 0.25 ลูกบาศเมตรต่อวินาที ในพื้นที่ของหลุบยุบกรณีหากเกิดฝนตกเพื่อป้องกันน้ำไหลออกพื้นที่ และมีการวางกระสอบทรายโดยรอบบ่อไม่ให่น้ำไหลออก รวมการเทคอนกรีตทั้งหมด 1,225 ลูกบาศเมตร วัดจากผืนดิน ลบ 10 เมตรเป็นระดับที่ต้องการ และช่วงเช้ามีการทำช็อตกรีตเพิ่มเติม
ส่วนขั้นตอนต่อไปของวันพรุ่งนี้จะเป็นการเคลียร์วัสดุ เศษอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากหลุม เช่น สายไฟ, เสาไฟฟ้า, ท่อประปา และหม้อแปลง โดยใช้เครน 200 ตันในการยก จากนั้นวันอังคาร จะถมดินกลบหลุม ใช้ทรายผสมกับปูนซี้เมนต์ ทำทีละชั้น ชั้นละ 1 เมตร คาดว่าจะถมสูงขึ้นไปอีก 5 เมตร จากนั้นเมื่อระดับได้ลบ 5 จนถึงผิวดิน และจะใช้ทรายถม ส่วนอุปสรรคกลัวฝนตกหนักอาจทำให้การทำงานล่าช้าลง และที่ต้องระวังพิเศษคือการถมดินที่ใต้สถานีตำรวจสามเสน ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบโครงสร้างอาคาร
โดยเมื่อช่วงเช้ารัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมาตรวจพร้อมเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ลงไปทำงานและความปลอดภัยโดยรวม เป็นปัจจัยหลักที่ต้องนำมาปรับแผนในการทำงานแต่ละวันด้วย
ส่วนอาคารโดยรอบ สน.สามเสน และข้างเคียงมีการตรวจวัดตลอดเวลา ยังไม่พบมีการเคลื่อนตัวอยู่ในสภาวะมีเสถียรภาพ ซึ่งจะสามารถคืนพื้นผิวจราจรจำนวน 2 ช่อง ตามที่กำหนดเสร็จได้ภายในวันที่ 8 ต.ค.2568 และคืนผิวการจราจรในวันถัดไป 9 ต.ค.2568
