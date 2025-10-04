ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ
ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ แร็ปเปอร์ชื่อดัง ถูกผู้พิพากษาตัดสินจำคุก 50 เดือน พร้อมปรับ 500,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 18.5 ล้านบาท) ในความผิดฐานละเมิดกฎหมายแมนน์ แอคท์ (Mann Act) หรือกฎหมายการขนส่งข้ามรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
หลังการพิจารณาคดีวันนี้ (4 ต.ค.) ไบรอัน สตีล ทนายฝ่ายจำเลยของคอมบส์ ได้วิจารณ์คำตัดสินจำคุกของศาลอย่างรุนแรง โดยเรียกคำพิพากษาว่า “ขัดต่อหลักการอเมริกัน” และประกาศว่าพวกเขาจะยื่นอุทธรณ์
ทนายย้ำ ถูกลงโทษจากสิ่งที่ศาลไม่พบว่ามีความผิด
ไบรอัน สตีล กล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่า โทษจำคุกนี้ “ส่งสารที่ผิด” เขาให้ความเห็นว่าคอมบส์ถูกลงโทษจากพฤติกรรมที่คณะลูกขุนไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิด
สตีลอธิบายว่า มีคนถูกกล่าวหาว่าทำอาชญากรรม (ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น) พวกเขาไปขึ้นศาล มีพยานเบิกความทั้งหมด มีการตัดสินความน่าเชื่อถือ คณะลูกขุนลงมติ และพบว่าพวกเขาไม่ผิด แต่แล้วพวกเขากลับถูกตัดสินลงโทษในพฤติกรรมเดียวกันกับที่คณะลูกขุนพบว่าพวกเขาไม่ได้ก่อ” สตีลกล่าวเสริมว่า “มันดูเหมือนขัดต่อหลักการอเมริกัน
สตีลระบุว่า เนื่องจากคอมบส์ไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศและข้อหาองค์กรอาชญากรรม ผู้พิพากษาจึงไม่ควรนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาพิจารณาในการตัดสินโทษ
“นี่คือโทษที่หนักหน่วงมาก” สตีลกล่าว และเมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าผู้พิพากษาตัดสินผิดพลาดหรือไม่ สตีลตอบว่า “เราจะรู้เมื่อมีการอุทธรณ์”
มาร์ก แอกนิฟิโล ทนายความอีกคนของคอมบส์ กล่าวว่า ทีมกฎหมายมีความมั่นใจว่า มีเหตุผลที่หนักแน่นในการยื่นอุทธรณ์
เขาระบุว่า คณะลูกขุนมีคำตัดสินในคดีบังคับขู่เข็ญแล้ว และพบว่าไม่มีการบังคับขู่เข็ญ แต่เขาสังเกตว่าผู้พิพากษากล่าวถึงการบังคับขู่เข็ญซ้ำ ๆ
ผู้พิพากษาอรุณ สุบรามาเนียน กล่าวคำแถลงอย่างหนักแน่นก่อนตัดสินจำคุก ฌอน “ดีดดี้” คอมบส์ 4 ปี และปรับเงิน โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
ประวัติทั้งหมดของ “คอมบส์”
ผู้พิพากษาสุบรามาเนียนชี้แจงว่า โทษจำคุกนี้สำหรับความผิดฐานละเมิดกฎหมายแมนน์ แอคท์ ซึ่งคอมบส์ถูกตัดสินว่ามีความผิด ไม่ใช่ข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศและองค์กรอาชญากรรมที่เขาถูกตัดสินให้พ้นผิด
อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษากล่าวว่า ศาลต้องพิจารณาประวัติทั้งหมดของคุณที่นี่ แม้ว่ายาเสพติดอาจอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมรุนแรงของคอมบส์
ความสำเร็จและการทุ่มเทเพื่อครอบครัว ประเด็นนี้ผู้พิพากษาได้พิจารณาว่า คอมบส์ทุ่มเทให้กับครอบครัว เป็นศิลปินและนักธุรกิจที่สร้างตัวเอง ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับชุมชน และความสำเร็จของเขานั้นน่าประทับใจยิ่งกว่า เมื่อพิจารณาจากความยากลำบากในวัยเด็กของเขา
การปฏิเสธข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลย ผู้พิพากษาปฏิเสธความพยายามของทนายฝ่ายจำเลยที่จะ “บรรยาย” การกระทำของคอมบส์ในโรงแรมว่าเป็นประสบการณ์ยินยอมพร้อมใจกัน หรือเป็นแค่เรื่อง “เซ็กซ์ ยาเสพติด และร็อกแอนด์โรล”
คำนึงถึงผู้เสียหาย ! ผู้พิพากษากล่าวว่า ต้องมีบทลงโทษที่หนักพอสมควรเพื่อ “ส่งสาร” ว่าการล่วงละเมิดผู้หญิงจะต้องถูกลงโทษ และกล่าวเสริมว่า ศาล “ไม่มั่นใจ” ว่าคอมบส์จะไม่ก่อเหตุการณ์เหล่านี้อีก ผู้พิพากษาย้ำว่า คอมบส์ได้ “ทำร้ายผู้หญิงสองคนอย่างแก้ไขไม่ได้แล้ว” ผู้พิพากษาสุบรามาเนียนยังได้ขอบคุณพยานและผู้เสียหายที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทนายหวังคำตัดสิน ช่วยเหยื่อรายอื่นกล้าเปิดเผยความจริง
อาริก ฟูดาลี ทนายความที่ทำคดีให้กับเหยื่อรายอื่น ๆ ที่ยื่นฟ้อง ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ กล่าวว่า เขาหวังว่าคำตัดสินในวันนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เสียหายรายอื่น ๆ กล้าที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราว
เขากล่าวในแถลงการณ์ว่า ตนซาบซึ้งที่ผู้พิพากษามุ่งเน้นไปที่เหยื่อและความเสียหายที่คุณคอมบส์สร้างขึ้นในชีวิตพวกเขา ผมหวังว่าการที่บุคคลที่ฉาวโฉ่ ร่ำรวย และมีชื่อเสียงอย่างคุณคอมบส์ต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำหลายปีจากอาชญากรรมของเขา จะเป็นกำลังใจให้เหยื่อรายอื่น ๆ ที่กำลังทนทุกข์อยู่ในความเงียบ กล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับผู้ล่วงละเมิด ไม่ว่าคนนั้นจะดูทรงอิทธิพลเพียงใดก็ตาม.
อ่านข่าวบันเทิงต่างประเทศ
- จัสติน บีเบอร์ หลั่งน้ำตา แฉด้านมืดวงการเพลง ไม่อยากให้คนโดนแบบผม
- ความลับฉากเปลือย ในฮอลลีวูด ไอ้จ้อนปลอม ดาราเอ-ลิสต์ ตัวแสดงแทนรับจบซีนร้อน!
- เซเลน่า โกเมซ โดนถล่มยับ หลังอัดคลิปร้องไห้เสียใจ ทรัมป์ เนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: