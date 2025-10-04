บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 11:47 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 11:54 น.
54

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ แร็ปเปอร์ชื่อดัง ถูกผู้พิพากษาตัดสินจำคุก 50 เดือน พร้อมปรับ 500,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 18.5 ล้านบาท) ในความผิดฐานละเมิดกฎหมายแมนน์ แอคท์ (Mann Act) หรือกฎหมายการขนส่งข้ามรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ

หลังการพิจารณาคดีวันนี้ (4 ต.ค.) ไบรอัน สตีล ทนายฝ่ายจำเลยของคอมบส์ ได้วิจารณ์คำตัดสินจำคุกของศาลอย่างรุนแรง โดยเรียกคำพิพากษาว่า “ขัดต่อหลักการอเมริกัน” และประกาศว่าพวกเขาจะยื่นอุทธรณ์

ทนายย้ำ ถูกลงโทษจากสิ่งที่ศาลไม่พบว่ามีความผิด

ไบรอัน สตีล กล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่า โทษจำคุกนี้ “ส่งสารที่ผิด” เขาให้ความเห็นว่าคอมบส์ถูกลงโทษจากพฤติกรรมที่คณะลูกขุนไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิด

สตีลอธิบายว่า มีคนถูกกล่าวหาว่าทำอาชญากรรม (ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น) พวกเขาไปขึ้นศาล มีพยานเบิกความทั้งหมด มีการตัดสินความน่าเชื่อถือ คณะลูกขุนลงมติ และพบว่าพวกเขาไม่ผิด แต่แล้วพวกเขากลับถูกตัดสินลงโทษในพฤติกรรมเดียวกันกับที่คณะลูกขุนพบว่าพวกเขาไม่ได้ก่อ” สตีลกล่าวเสริมว่า “มันดูเหมือนขัดต่อหลักการอเมริกัน

สตีลระบุว่า เนื่องจากคอมบส์ไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศและข้อหาองค์กรอาชญากรรม ผู้พิพากษาจึงไม่ควรนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาพิจารณาในการตัดสินโทษ

“นี่คือโทษที่หนักหน่วงมาก” สตีลกล่าว และเมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าผู้พิพากษาตัดสินผิดพลาดหรือไม่ สตีลตอบว่า “เราจะรู้เมื่อมีการอุทธรณ์”

มาร์ก แอกนิฟิโล ทนายความอีกคนของคอมบส์ กล่าวว่า ทีมกฎหมายมีความมั่นใจว่า มีเหตุผลที่หนักแน่นในการยื่นอุทธรณ์

เขาระบุว่า คณะลูกขุนมีคำตัดสินในคดีบังคับขู่เข็ญแล้ว และพบว่าไม่มีการบังคับขู่เข็ญ แต่เขาสังเกตว่าผู้พิพากษากล่าวถึงการบังคับขู่เข็ญซ้ำ ๆ

ผู้พิพากษาอรุณ สุบรามาเนียน กล่าวคำแถลงอย่างหนักแน่นก่อนตัดสินจำคุก ฌอน “ดีดดี้” คอมบส์ 4 ปี และปรับเงิน โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

แฟ้มภาพ @AP

ประวัติทั้งหมดของ “คอมบส์”

ผู้พิพากษาสุบรามาเนียนชี้แจงว่า โทษจำคุกนี้สำหรับความผิดฐานละเมิดกฎหมายแมนน์ แอคท์ ซึ่งคอมบส์ถูกตัดสินว่ามีความผิด ไม่ใช่ข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศและองค์กรอาชญากรรมที่เขาถูกตัดสินให้พ้นผิด

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษากล่าวว่า ศาลต้องพิจารณาประวัติทั้งหมดของคุณที่นี่ แม้ว่ายาเสพติดอาจอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมรุนแรงของคอมบส์

ความสำเร็จและการทุ่มเทเพื่อครอบครัว ประเด็นนี้ผู้พิพากษาได้พิจารณาว่า คอมบส์ทุ่มเทให้กับครอบครัว เป็นศิลปินและนักธุรกิจที่สร้างตัวเอง ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับชุมชน และความสำเร็จของเขานั้นน่าประทับใจยิ่งกว่า เมื่อพิจารณาจากความยากลำบากในวัยเด็กของเขา

การปฏิเสธข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลย ผู้พิพากษาปฏิเสธความพยายามของทนายฝ่ายจำเลยที่จะ “บรรยาย” การกระทำของคอมบส์ในโรงแรมว่าเป็นประสบการณ์ยินยอมพร้อมใจกัน หรือเป็นแค่เรื่อง “เซ็กซ์ ยาเสพติด และร็อกแอนด์โรล”

คำนึงถึงผู้เสียหาย ! ผู้พิพากษากล่าวว่า ต้องมีบทลงโทษที่หนักพอสมควรเพื่อ “ส่งสาร” ว่าการล่วงละเมิดผู้หญิงจะต้องถูกลงโทษ และกล่าวเสริมว่า ศาล “ไม่มั่นใจ” ว่าคอมบส์จะไม่ก่อเหตุการณ์เหล่านี้อีก ผู้พิพากษาย้ำว่า คอมบส์ได้ “ทำร้ายผู้หญิงสองคนอย่างแก้ไขไม่ได้แล้ว” ผู้พิพากษาสุบรามาเนียนยังได้ขอบคุณพยานและผู้เสียหายที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ทนายหวังคำตัดสิน ช่วยเหยื่อรายอื่นกล้าเปิดเผยความจริง

อาริก ฟูดาลี ทนายความที่ทำคดีให้กับเหยื่อรายอื่น ๆ ที่ยื่นฟ้อง ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ กล่าวว่า เขาหวังว่าคำตัดสินในวันนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เสียหายรายอื่น ๆ กล้าที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราว

เขากล่าวในแถลงการณ์ว่า ตนซาบซึ้งที่ผู้พิพากษามุ่งเน้นไปที่เหยื่อและความเสียหายที่คุณคอมบส์สร้างขึ้นในชีวิตพวกเขา ผมหวังว่าการที่บุคคลที่ฉาวโฉ่ ร่ำรวย และมีชื่อเสียงอย่างคุณคอมบส์ต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำหลายปีจากอาชญากรรมของเขา จะเป็นกำลังใจให้เหยื่อรายอื่น ๆ ที่กำลังทนทุกข์อยู่ในความเงียบ กล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับผู้ล่วงละเมิด ไม่ว่าคนนั้นจะดูทรงอิทธิพลเพียงใดก็ตาม.

อ่านข่าวบันเทิงต่างประเทศ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

31 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล ข่าวต่างประเทศ

นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้ประกาศข่าวสาววัยเพียง 21 ปี เสียชีวิตกะทันหันเพราะโรคลมบ้าหมู ข่าวต่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าววัย 21 ปี พบเสียชีวิตในบ้านพัก เผยสาเหตุสุดสลด ครอบครัวใจสลาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบน. ประกาศลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาเบนซินทุกประเภทลงเท่ากัน ดีเดย์ 4 ตุลาคม 2568 นี้ เติมน้ำมันถูกลงทันที เศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้ “ลดราคาน้ำมัน” ดีเซล-เบนซิน รัฐบาลเคาะ ลงทุกชนิด 50 สตางค์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง ดูดวง

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต บันเทิง

สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13 ข่าวต่างประเทศ

ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แค่ห่อข้าวมากินคนเดียว! หนุ่มออฟฟิศ โดน HR ออกจดหมายเตือน ทำลายขวัญกำลังใจทีม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก ข่าวต่างประเทศ

ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด อินฟลูฯหนุ่มจีน ตายคาไลฟ์สด หลังขับเครื่องบินเล็กโหม่งโลก ผู้ชมเห็นเป็นร้อย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ ข่าวต่างประเทศ

เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ยังทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางเอกดัง ขอพักกองถ่าย ลั่น ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว หนังอิโรติก ฉาวเสียวเบิ้ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “เรมุ สึซึโมริ” นางเอก AV ตัวท็อปสุดเซ็กซี่ ยิ้มทีหัวใจชายไทยละลาย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025 ข่าวต่างประเทศ

จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ญี่ปุ่นร่ำไห้ ครูพี่เลี้ยงบูลลี่ลูกน้อยวัย 2 ขวบ “เหมือนปลาแสงอาทิตย์” ล้อเลียนสนุกปาก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาปากท้อง-สวัสดิการ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาค่าแรง-สวัสดิการ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 11:47 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 11:54 น.
54
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568
Back to top button