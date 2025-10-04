การเงินเศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้ “ลดราคาน้ำมัน” ดีเซล-เบนซิน รัฐบาลเคาะ ลงทุกชนิด 50 สตางค์

เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 17:41 น.
กบน. ประกาศลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาเบนซินทุกประเภทลงเท่ากัน ดีเดย์ 4 ตุลาคม 2568 นี้ เติมน้ำมันถูกลงทันที

กบน. ประกาศลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาเบนซินทุกประเภทลงเท่ากัน ดีเดย์ 4 ตุลาคม 2568 นี้ เติมน้ำมันถูกลงทันที

ข่าวดีส่งท้ายสัปดาห์ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 68 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติ ลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดลง 50 สตางค์ต่อลิตร โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันนี้ 4 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน. ได้เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดลงจาก 31.94 บาท/ลิตร เหลือ 31.44 บาท/ลิตร

ขณะเดียวกัน ได้มีการขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกประเภทลง 50 สตางค์ต่อลิตรด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้ใช้รถยนต์ทุกกลุ่ม

การลดราคาน้ำมันครั้งนี้มีขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับประชาชน หลังจากที่กองทุนน้ำมันฯ มีสถานะที่แข็งแรงขึ้นพอที่จะสามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพ

  • ดีเซลและเบนซินทุกชนิด ลดลง 50 สตางค์/ลิตร
  • มีผล ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2568
  • ทำไมถึงลดได้ เพราะสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มดีขึ้น จากราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง
  • ผู้ใช้รถยนต์ทุกประเภท ทั้งดีเซลและเบนซิน เตรียมเติมน้ำมันในราคาที่ถูกลง
  • ต้องติดตามว่าผู้ค้าน้ำมันทุกรายจะให้ความร่วมมือปรับลดราคาตามที่รัฐบาลร้องขอหรือไม่ และสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะผันผวนอีกครั้งหรือไม่

