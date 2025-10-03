ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง

ดูดวง

ราศีเมษ

การงาน: วันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือโปรเจกต์ที่วางแผนไว้จะมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว การเจรจาต่อรองราบรื่น ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่
การเงิน: มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนเล็กๆ หรือมีรายได้เสริมเข้ามา แต่ให้ระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเอง อาจทำให้เงินหมุนไม่ทัน
ความรัก: คนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆ จากการเดินทางหรือการทำงาน ส่วนคนมีคู่ ความสัมพันธ์หวานชื่น มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น
สุขภาพ: แข็งแรงดี แต่อาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ้าง

ราศีพฤษภ

การงาน: อาจต้องเผชิญกับความกดดันหรือปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาบ้าง แต่ด้วยสติปัญญาและความสามารถจะผ่านไปได้ด้วยดี
การเงิน: รายจ่ายค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือที่อยู่อาศัย ควรวางแผนการเงินให้รัดกุม
ความรัก: คนโสดอาจต้องรอไปก่อน ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ คนมีคู่ต้องระวังเรื่องคำพูด อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้
สุขภาพ: ระวังเรื่องอาหารการกิน อาจมีอาการอาหารเป็นพิษหรือท้องเสีย

ราศีเมถุน

การงาน: เป็นวันที่การทำงานมีความราบรื่น ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี หากมีแผนจะขยับขยายงานถือเป็นจังหวะที่ดี
การเงิน: การเงินคล่องตัวดี มีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กน้อย
ความรัก: คนโสดมีเสน่ห์ มีคนเข้ามาให้ความสนใจ แต่ยังต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อน คนมีคู่ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเรียบง่าย
สุขภาพ: โดยรวมแข็งแรงดี แต่อาจมีอาการภูมิแพ้กำเริบได้

ราศีกรกฎ

การงาน: ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญา หรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
การเงิน: มีเกณฑ์เสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือของใช้เสียหายกะทันหัน
ความรัก: คนโสดความรักยังไม่โดดเด่นนัก ส่วนคนมีคู่ให้ระวังปัญหาจากบุคคลที่สาม
สุขภาพ: ระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ จากการเดินทาง

ราศีสิงห์

การงาน: มีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ผลงานโดดเด่นเข้าตาผู้ใหญ่ อาจได้รับการโปรโมตหรือมอบหมายงานสำคัญ
การเงิน: มีรายรับเข้ามาหลายทาง การเงินมั่นคงดี แต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงสูง
ความรัก: คนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนอายุน้อยกว่า ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นดี คนรักคอยให้กำลังใจ
สุขภาพ: สุขภาพแข็งแรงดี แต่ควรหาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้น

ราศีกันย์

การงาน: อาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่ ลองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ หรือเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานจะช่วยให้ดีขึ้น
การเงิน: มีเกณฑ์ได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์จากสิ่งที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้
ความรัก: คนโสดมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อน คนมีคู่ควรหาเวลาเติมความหวานให้กันบ้าง
สุขภาพ: ระวังอาการปวดศีรษะ ไมเกรน หรือความเครียดสะสม

ราศีตุลย์

การงาน: ระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงาน ควรใช้ความใจเย็นในการแก้ไขปัญหา
การเงิน: รายจ่ายยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ก็จะสามารถบริหารจัดการได้
ความรัก: คนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจจากแวดวงสังคมใหม่ๆ คนมีคู่ความรักมีความสุขดี
สุขภาพ: ให้ระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้าน

ราศีพิจิก

การงาน: เป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนสูง อาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบความสามารถ แต่สุดท้ายจะผ่านพ้นไปได้
การเงิน: การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสได้รับทรัพย์จากมรดกหรือประกัน
ความรัก: คนโสดอาจได้พบรักแบบไม่คาดฝัน ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้น
สุขภาพ: ระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องและระบบย่อยอาหาร

ราศีธนู

การงาน: การทำงานเป็นทีมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การเงิน: มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเพื่อการเดินทาง หรือการเข้าสังคม แต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ความรัก: คนโสดมีโอกาสพบรักระหว่างการเดินทาง คนมีคู่อาจมีแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน
สุขภาพ: แข็งแรงดี ไม่มีอะไรน่ากังวล

ราศีมังกร

การงาน: ความขยันหมั่นเพียรที่ผ่านมาจะส่งผลดีในวันนี้ ทำให้การงานมีความก้าวหน้าและได้รับการยอมรับ
การเงิน: มีความมั่นคงทางการเงินดีขึ้น รายจ่ายลดลง และอาจมีรายได้พิเศษเข้ามา
ความรัก: คนโสดอาจยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใคร ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันเล็กน้อย
สุขภาพ: ระวังอาการปวดหลัง หรือปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

ราศีกุมภ์

การงาน: มีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงาน อาจเป็นการย้ายงาน ย้ายแผนก หรือได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาว
การเงิน: มีโชคจากการเจรจา แต่ให้ระวังการถูกหลอกลวงเรื่องเงินๆ ทองๆ
ความรัก: คนโสดได้เวลาสลัดความเศร้าและเริ่มต้นใหม่ คนมีคู่ความรักสดใส มีความเข้าใจกันดี
สุขภาพ: ระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการทำงาน

ราศีมีน

การงาน: อาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ควรคิดให้รอบคอบและปรึกษาผู้มีประสบการณ์
การเงิน: ระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัว อาจสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็น
ความรัก: คนโสดยังคงต้องรอคนที่ใช่ต่อไป คนมีคู่ควรใส่ใจความรู้สึกของคนรักให้มากขึ้น
สุขภาพ: ระวังโรคประจำตัวกำเริบ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว

