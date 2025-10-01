ครม. ยืนยันต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีม่วง-แดง ไปอีก 2 เดือน
ที่ประชุม ครม. ยืนยันต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีม่วง-แดง ไปอีก 2 เดือน จนไปถึง 30 พ.ย. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
จากกรณีที่มีรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีม่วง จะต้องจ่ายค่าโดยสารตามระยะทาง เนื่องจากนโยบาย “ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย” จะสิ้นสุดลงนั้น
ล่าสุด นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2568 กำหนดให้ระยะเวลามาตรการของรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วงสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย.2568
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 พ.ย.2567 ที่ให้รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ใช้ราคาสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ถึงวันที่ 30 พ.ย.2568
โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ที่เดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.2568 ออกไปอีก 2 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2568 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
อย่างไรก็ตามระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ไปดําเนินการหาวิธีที่ยั่งยืน เพื่อลดภาระประชาชน และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ โดยจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและพิจารณาอีกครั้งภายใน 2 เดือนนี้
