ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13

เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 05:20 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 14:36 น.
คดีครูสาวจัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผียังไม่จบ ตั้งข้อหาเพิ่มรวมเป็น 47 กระทง ล่าสุดเหยื่อรายใหม่โผล่แฉพฤติกรรม เปิดโปงวิธีใช้ยาเสพติดล่อลวงเด็ก

อินดีแอนา, สหรัฐอเมริกา – คืบหน้าคดีอื้อฉาวของครูสาวแต่งงานแล้ว ถูกกล่าวหาว่าจัดเซ็กซ์หมู่กับเด็กนักเรียนชายโดยสวมหน้ากาก “สครีม” ฆาตกรจากหนังดัง ล่าสุดมีเหยื่อวัยรุ่นรายใหม่เข้าให้การเพิ่มเติม

บริตตานี ฟอร์ตินเบอร์รี ครูวัย 32 ปี มีลูกแล้ว 4 คน กำลังโดนข้อกล่าวหาเกือบ 50 กระทง จากการล่วงละเมิดเด็กที่อายุน้อยที่สุดเพียง 13 ปี เอกสารของศาลที่ได้รับโดยสำนักข่าว WTHR ระบุว่า เธอถูกตั้งข้อหาเพิ่มอีก 6 กระทงฐานประพฤติผิดทางเพศกับผู้เยาว์ เผยแพร่สื่อลามกที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ และมีส่วนทำให้ผู้เยาว์กระทำผิด

ตามเอกสารของศาล เด็กชายคนล่าสุดให้การว่า ฟอร์ตินเบอร์รีล่อลวงเขาไปที่บ้านของเธอในรัฐอินดีแอนาด้วยยาเสพติดและของขวัญต่างๆ เธอชมรูปร่างหน้าตาของเขา ท้ายที่สุดก็มีเพศสัมพันธ์กับเขาในโรงรถของบ้าน ในคืนเดียวกันนั้น เขาอ้างว่าได้นอนในห้องนอนของลูกๆ ของเธอ ขณะที่เธอเข้าไปนอนกับสามี

“เธอแค่แจกมัน (ยาเสพติด) ให้กับทุกคน” เหยื่อวัยรุ่นให้การกับเจ้าหน้าที่สืบสวน พร้อมกล่าวหาว่าฟอร์ตินเบอร์รีจัดหายาเสพติดให้กับผู้เยาว์อย่างง่ายดาย เด็กชายคนดังกล่าวตัดสินใจตีตัวออกห่าง หลังจากรู้ว่าเธอนอนกับเด็กผู้ชายคนอื่นๆ ด้วย

การเปิดโปงครั้งใหม่นี้ทำให้เธอถูกตั้งข้อหารวมเป็น 47 กระทง ในจำนวนนี้รวมถึงข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 15 กระทง และข้อหาประพฤติผิดทางเพศกับผู้เยาว์ 14 กระทง หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งหมด เธออาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี

ก่อนหน้านี้ บ้านชานเมืองของฟอร์ตินเบอร์รีถูกขนานนามว่าเป็น “บ้านสยองขวัญ” โดยตำรวจได้เข้าตรวจค้นและพบเสาสำหรับเต้นรูดและของเล่นทางเพศอยู่ภายใน เหยื่อรายหนึ่งให้การว่า เธอเคยใช้เงิน 600 ดอลลาร์ ซื้อของให้เขาและเพื่อนๆ ที่ห้างสรรพสินค้า ก่อนจะบังคับให้พวกเขาสวมหน้ากากโกสต์เฟซจากภาพยนตร์เรื่อง “สครีม” ระหว่างมีเพศสัมพันธ์หมู่

เหยื่อหลายรายอ้างว่า เธอใช้ยาเสพติด ของขวัญเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล และเงินสด เพื่อควบคุมพวกเขาไว้ อีกทั้งยังส่งรูปภาพเปลือยของเธอผ่านแอปพลิเคชัน Snapchat และขู่ว่าจะฆ่าตัวตายหากมีใครนำเรื่องไปเปิดโปง

นอกจากนี้ นิโคลัส ฟอร์ตินเบอร์รี สามีที่กำลังจะหย่าร้างของเธอ ก็กำลังเผชิญข้อหาด้วยเช่นกัน จากการข่มขู่เหยื่อให้ปิดปากเงียบจนกว่าพวกเขาจะอายุครบ 16 ปี และมีรายงานว่าเขาขู่จะ “ฆ่า” เด็กชายคนหนึ่งหากนำเรื่องไปบอกใคร

ปัจจุบัน บริตตานี ฟอร์ตินเบอร์รียังคงถูกควบคุมตัวในเรือนจำโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว

