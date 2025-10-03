แค่ห่อข้าวมากินคนเดียว! หนุ่มออฟฟิศ โดน HR ออกจดหมายเตือน ทำลายขวัญกำลังใจทีม
พนักงานออฟฟิศในมาเลเซียโพสต์ระบายความในใจ หลังถูกฝ่ายบุคคลออกหนังสือเตือน เหตุเพราะชอบห่อข้าวมากินคนเดียว ไม่ร่วมโต๊ะกับเพื่อนร่วมงาน
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน พนักงานออฟฟิศชาวมาเลเซียคนหนึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวสุดช็อกของตัวเอง หลังจากได้รับจดหมายเตือนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ เขาชอบนำอาหารกลางวันมาเองจากบ้าน แทนที่จะออกไปกินข้าวพร้อมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
พนักงานที่ไม่เปิดเผยชื่อรายนี้เล่าว่า เขาเป็นคนชอบห่ออาหารกลางวันมาจากบ้านเป็นปกติอยู่แล้ว ที่ทำงานเก่าของเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะช่วยประหยัดเงินและทำให้มีอิสระในช่วงพักกลางวันมากขึ้น
แต่เมื่อย้ายมาอยู่บริษัทใหม่ นิสัยส่วนตัวของเขากลับถูกตีตราว่าเป็น “พฤติกรรมเชิงลบ” ฝ่ายบุคคลได้ออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการ โดยมีเนื้อหาระบุว่า
“เราสังเกตว่าคุณไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงานหลายครั้ง การกระทำนี้ถือเป็นพฤติกรรมเชิงลบ เพราะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทีม”
พนักงานคนดังกล่าวรู้สึกตกตะลึงกับจดหมายฉบับนี้ เขาสงสัยว่าการกินข้าวคนเดียวจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของทีมได้อย่างไร พร้อมระบุว่า “ผมมาที่นี่เพื่อทำงาน ไม่ได้มาเพื่อร่วมกิจกรรมหรือเล่นเกมละลายพฤติกรรม” เขายังรู้สึกว่าการออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับเรื่องเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกินกว่าเหตุ
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง หลายคนเห็นใจพนักงานคนดังกล่าว โดยมองว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะกินข้าวอย่างไร ขณะที่บางส่วนชี้ว่าในวัฒนธรรมองค์กรบางแห่ง การเข้าสังคมระหว่างมื้อเที่ยงถือเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ในทีม
