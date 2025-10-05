ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 11:51 น.
53

5 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดี้ยม เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบรนท์ฟอร์ด VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เบรนท์ฟอร์ด VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น.
  • สนาม : จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Brentford FC

วิเคราะห์บอล เบรนท์ฟอร์ด – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลีดส์ ยูไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไมเคิล คาโยเด้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, อารอน ฮิคกี้ แดนกลางเป็น จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เยกอร์ ยาร์โมลยุค แนวรุกนำทัพมาโดย ด็องโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดาร์มสการ์ด, เควิด ชาเดอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ติอาโก้

Credit : Brentford FC

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, โอมาร์ มาร์มูช, รายาน ไอต์-นูริ กับ รายาน แชร์กี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ ส่วนแนวุรกนำทัพมาโดย ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู และกองหน้าตัวเป้ายังเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบรนท์ฟอร์ด VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 14/01/25 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/09/24 แมนซิตี้ 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/02/24 แมนซิตี้ 1-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/02/24 เบรนท์ฟอร์ด 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/05/23 เบรนท์ฟอร์ด 1-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบรนท์ฟอร์ด

  • 27/09/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/09/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, คาราบาว คัพ)
  • 13/09/25 เสมอ เชลซี 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/08/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

แมนซิตี้

  • 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 21/09/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/09/25 ชนะ นาโปลี 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Brentford FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, อารอน ฮิคกี้ – จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เยกอร์ ยาร์โมลยุค – ด็องโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดาร์มสการ์ด, เควิด ชาเดอ – อิกอร์ ติอาโก้

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เบรนท์ฟอร์ด 1-3 แมนซิตี้

 

