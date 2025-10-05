เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68
5 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดี้ยม เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบรนท์ฟอร์ด VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เบรนท์ฟอร์ด VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 22.30 น.
- สนาม : จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เบรนท์ฟอร์ด – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไมเคิล คาโยเด้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, อารอน ฮิคกี้ แดนกลางเป็น จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เยกอร์ ยาร์โมลยุค แนวรุกนำทัพมาโดย ด็องโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดาร์มสการ์ด, เควิด ชาเดอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ติอาโก้
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, โอมาร์ มาร์มูช, รายาน ไอต์-นูริ กับ รายาน แชร์กี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ ส่วนแนวุรกนำทัพมาโดย ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู และกองหน้าตัวเป้ายังเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบรนท์ฟอร์ด VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 14/01/25 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/09/24 แมนซิตี้ 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 20/02/24 แมนซิตี้ 1-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 05/02/24 เบรนท์ฟอร์ด 1-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 28/05/23 เบรนท์ฟอร์ด 1-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เบรนท์ฟอร์ด
- 27/09/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, คาราบาว คัพ)
- 13/09/25 เสมอ เชลซี 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/08/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
แมนซิตี้
- 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 21/09/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/09/25 ชนะ นาโปลี 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด้, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, อารอน ฮิคกี้ – จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เยกอร์ ยาร์โมลยุค – ด็องโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดาร์มสการ์ด, เควิด ชาเดอ – อิกอร์ ติอาโก้
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เบรนท์ฟอร์ด 1-3 แมนซิตี้
