สั่งย้ายด่วน “ครูฟุตเหล็กตีหน้าเด็กป.1” 14 ครั้ง มีผลพรุ่งนี้ ใบวิชาชีพรอคุรุสภาพิจารณา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 14:36 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 14:36 น.
62
โรงเรียนบ้านแม่จางแม่เมาะ
แฟ้มภาพ

สั่งย้าย ครูใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็ก ป.1 มีผลพรุ่งนี้ 6 ตุลาคม 2568 แม่กับเหยื่อนักเรียนใจสลาย ปมใบอนุญาตวิชาชีพต้องรอคุรุสภาเป็นฝ่ายพิจารณาละเอียด

จากประเด็นฉาว ซึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในใน อ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา โดย “น้องพ๊อต” เด็กชายวัย 7 ขวบ ชั้น ป.1 ถูกครูประจำชั้นวัย 23 ปี ทำร้ายร่างกายใช้ฟุตเหล็กตีใบหน้า-ตบปาก หยิกคอและบังคับให้ไปล้างห้องน้ำ เหตุเกิดเพียงเพราะเด็กหยิบขนม “มาร์ชเมลโล่” บนโต๊ะครูไปรับประทาน

ด้าน แม่เด็กอายุ 48 ปี กล่าวว่า วันเกิดเหตุไม่มีเงินให้ลูกซื้อขนม ต่อมาลูกจึงเผลอหยิบขนมบนโต๊ะครูมากินโดยไม่ได้บอกจึงเป็นสาเหตุให้ถูกคุณครูลงโทษรุนแรง จากนั้นหลังกลับจากทำงานเห็นลูกนั่งเหม่อบริเวณหน้าบ้าน มีรอยฟกช้ำเต็มใบหน้าและลำคอจึงสอบถามจนทราบเรื่องทั้งหมด

หัวอกคนเป็นแม่กล่าวทั้งน้ำตา “เธอเจ็บปวดมากและสงสารลูก น้องบอกไม่อยากไปโรงเรียน-กลัวครูตี” โดยความประสงค์ของผู้ปกครองนั้นร้องขอให้ย้ายครูคนนี้ออกจากโรงเรียน

ล่าสุด นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.ลำปางเขต1 พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนบ้านแม่จาง, จนท.พม.สำนักงานลำปาง, จนท.บ้านพักเด็กลำปาง ลงพื้นที่ไปเจอกับเด็กนักเรียนที่ถูกครูผู้ช่วยชาย อายุ 23 ปี ใช้ไม้บรรทัดเหล็กตีปากและใบหน้าจนบวมแดง

ภายหลังมีการสอบถามข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ตลอดจนเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเด็กและครอบครัว โดยมีผู้นำชุมชนและครอบครัวของน้องพ๊อตให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้น

นายธนายุทธ ในฐานะรองผอ.สพป.ลำปางเขต 1 สรุปความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน ทางผอ.สพป.ลำปางเขต 1 เตรียมย้ายครูรายดังกล่าวเข้ามาที่ สพป.ลำปางเขต 1 คาดว่าจะลงนามคำสั่งและมีผลในวันพรุ่งนี้ (6 ต.ค.) ส่วนโรงเรียนนั้นจะมีการตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง

หากมีมูลว่า ครูทำร้ายเด็กเกินกว่าเหตุจริงๆ จะส่งต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า ความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงตามขั้นตอนของราชการ ทั้งนี้ขอยืนยันจะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย ยอมรับว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสะเทือนใจกับผู้ปกครองอย่างมากซึ่งทางเขตพื้นที่จะได้กำชับครูเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีก

อย่างไรก็ตามประเด็น “สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” สรุปจากข้อมูลในเวลานี้จะเป็นหน้าที่ “สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” และเมื่อคุรุสภาฯ มีคำสั่งออกมา ก็จะส่งมายังสพฐ.และ สพป.ตามลำดับ เพื่อให้รับทราบผล ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของสพป.

ครูฟุตเหล็กอายุ 23 ปี
แฟ้มภาพ
โรงเรียนบ้านแม่จางอแม่เมาะ
แฟ้มภาพ
โรงเรียนบ้านแม่จางแม่เมาะ
แฟ้มภาพ

