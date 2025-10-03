การเงินเศรษฐกิจ

สามี รมต.ภูมิใจไทย ถือหุ้นใหญ่ 88TH หุ้น IPO ที่เปิดตัว พุ่ง 120%

เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 11:54 น.
123

เอกสาร ตลท. ชี้ พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ สามี รมต.ศุภมาส ครองหุ้นอันดับ 1 หลัง IPO ขณะที่รายชื่อ ‘หนุ่ม กรรชัย’ และ 3 VI ดังร่วมวง เปิดเทรดวันแรกพุ่ง 120%

เปิดตัวร้อนแรงสมการรอคอย สำหรับหุ้น IPO น้องใหม่ บริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH เจ้าของแบรนด์ LYO (ไลโอ) ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้เป็นวันแรก (3 ต.ค. 68) โดยเปิดตลาดที่ราคา 12.00 บาท พุ่งขึ้นกว่า 120% จากราคาจองซื้อที่ 5.45 บาท ท่ามกลางความสนใจของนักลงทุน

เปิดโผผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ธรรมดา

ความน่าสนใจของหุ้น 88TH ไม่ได้อยู่ที่ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เต็มไปด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดหลัง IPO คือ พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ (ถือ 32.67%) ซึ่งเป็นคู่สมรสของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย

นอกจากนี้ ยังปรากฏชื่อของ หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดัง ถือหุ้น 1.9 ล้านหุ้น (0.89%) และนักลงทุน VI (Value Investor) ชื่อดังอีก 3 ราย ได้แก่ ณรัฐ จิวาลัย, ธนัช ปวรวิปุลยากร และ วิชัย ธรรมธัชอารี

เจ้าของแบรนด์ดัง LYO, Hone, ver.88

สำหรับธุรกิจของ 88TH คือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะภายใต้แบรนด์ LYO, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Hone และเครื่องสำอาง ver.88 โดยรายได้หลักกว่า 91% มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้มีจำนวน จำนวน 59,500,000 หุ้น ล้านหุ้น ที่ราคา 5.45 บาทต่อหุ้น สามารถระดมทุนได้ประมาณ 324 ล้านบาท โดยบทวิเคราะห์จากหลายโบรกเกอร์ให้ราคาเป้าหมายไว้ในช่วง 10–13 บาท

ประเด็นที่ตลาดจะจับตาต่อไปคือเรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเชื่อมโยงทางการเมือง รวมถึงผลประกอบการของบริษัทว่าจะเติบโตได้ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้หรือไม่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พันตำรวจเอก ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 69,428,000 หุ้น สัดส่วน 32.67%

นาย ธีรภพ อิศรภักดี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 10,200,000 หุ้น สัดส่วน 4.80%

นาย ธีรภัทร์ อิศรภักดี ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 5 จำนวน 10,200,000 หุ้น สัดส่วน 4.80%

นาย ณรัฐ จิวาลัย (นักลงทุน VI) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 9 จำนวน 7,000,000 หุ้น สัดส่วน 3.29%

นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร (นักลงทุน VI) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 10 จำนวน 2,700,000 หุ้น สัดส่วน 1.27%

นาย ภูดิท (หนุ่ม กรรชัย) กำเนิดพลอย ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 14 จำนวน 1,900,000 หุ้น สัดส่วน 0.89%

นาย วิชัย ธรรมธัชอารี (น้องชายนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี นักลงทุนรายใหญ่) ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 15 จำนวน 1,800,000 หุ้น สัดส่วน 0.85%

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
