รัฐบาล เร่งจ่ายเงินเยียวยา ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา 6-7 ต.ค.

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาล เร่งจ่ายเงินเยียวยา ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาชุดแรก 6-7 ต.ค. รวมกว่า 1 พันล้านบาท

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ยืนยัน ประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด จำนวน 315,476 ครัวเรือน ได้รับเงินเยียวยาแน่นอน ตามเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา

เมื่อวันที่ 1 ต.ค 68 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัย จำนวน 238,053 ครัวเรือน แล้วแบ่งเป็น

1. จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ จำนวน 147,370 ครัวเรือน จำนวนเงิน 736,850,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 6 ตุลาคม 2568
2. จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และตราด จำนวน 90,683 ครัวเรือน จำนวนเงิน 364,417,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 7 ตุลาคม 2568สำหรับจำนวนผู้ประสบภัยที่เหลือ ปภ. จะทยอยนำส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินและโอนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานะ “การรับเงินช่วยเหลือ” ได้ทาง https://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister

“ทั้งนี้ นายกฯ ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทย ยังห่วงกังวลถึงกลุ่มคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ อาทิ ประชาชนที่รักษาพื้นที่ ไม่ได้อพยพออกมา โดยสั่งการ ปภ. ให้ไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ่าย และวงเงินช่วยเหลือ ให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างครอบคลุม โดยถือว่าการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของพี่น้อง เป็นภารกิจสำคัญ ที่รัฐบาลชุดนี้ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่” นายสิริพงศ์กล่าว

